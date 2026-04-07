Яндекс раскроет, как устроена аналитика изнутри — то, чего нет ни в одном курсе
Если вы работаете с данными или только думаете о переходе в аналитику — 23 апреля в Петербурге пройдёт встреча, которая даст то, за чем обычно идут на дорогие курсы: реальные кейсы от практиков, работающих прямо сейчас.
Яндекс проводит Analytics Party — митап для аналитиков, разработчиков и всех, кто работает с данными. Это не конференция с общими словами про «цифровую трансформацию». Спикеры разберут конкретные задачи: как собирать датасеты для автономных автомобилей, почему A/B-тест не всегда работает и как устроено ценообразование в такси.
Кто выступает и о чём
Пять специалистов из разных подразделений Яндекса — команды автономного транспорта, Data AI Lab, сервисов такси и путешествий. Не менеджеры, а практикующие аналитики и разработчики.
Темы докладов:
- Автономный транспорт: методы сбора и подготовки датасетов для симуляции — задача, где цена ошибки буквально измеряется безопасностью.
- Ценообразование в такси: как тарифные модели влияют на пользовательский опыт и какие аналитические инструменты за этим стоят.
- ИИ-агенты в аналитике: где автоматизация уже работает, а где пока нет.
- Альтернативы A/B-тестам: методы вроде propensity score matching — когда классический эксперимент невозможен, а решение принять нужно.
Каждый доклад строится по схеме: задача → подход → ограничения. То есть не «как у нас всё хорошо», а как принимаются решения в реальных условиях.
Почему это ценнее, чем кажется
Большинство курсов по аналитике и data science дают инструменты. Митап даёт контекст: зачем эти инструменты применяются, какие из них не работают в конкретных условиях и как вообще устроена аналитика в высоконагруженных сервисах.
Это знание редко попадает в открытый доступ — оно живёт внутри команд.
Кому стоит прийти
Митап рассчитан на тех, кто уже работает с данными: продуктовых и дата-аналитиков, ML-специалистов, разработчиков, взаимодействующих с моделями. Новичкам тоже будет интересно — как возможность увидеть, как выглядит индустрия изнутри.
Формат и практическая сторона
Встреча очная. Доклады по 25–30 минут, после — нетворкинг-сессия. Регистрация свободная.
- Место: Санкт-Петербург, БЦ «Бенуа», Пискарёвский проспект, 2, корп. 2.
- Начало: сбор гостей в 18:00, старт программы в 19:00.
Как подготовиться и не потерять интерес
Если хотите взять от митапа максимум, имеет смысл заранее освежить базу: понять, что такое propensity score matching, как работают ИИ-агенты в аналитических пайплайнах, чем отличается продуктовая аналитика от исследовательской. Те, кто приходит с базой, задают более точные вопросы и уходят с более конкретными ответами. На KursHub можно найти курсы по аналитике данных — от введения до продвинутых инструментов — и подготовиться заранее.
Один класс убрать — и всё? Почему идея сократить школу до 10 лет опаснее, чем кажется
В апреле 2026 года в России снова заговорили о сокращении школьного обучения с 11 до 10 лет. Минпросвещения выступило против и призвало оценить риски. Разбираемся, кого это касается и что стоит за этой дискуссией.
«Алиса» теперь думает за вас: Яндекс запустил ИИ-агента, который делает работу аналитика
Яндекс добавил в «Алису» ИИ-агента, способного самостоятельно выполнять сложные исследования и анализ данных. Система разбивает задачи на этапы, ищет источники и формулирует выводы без участия пользователя. Разбираемся, что это меняет для бизнеса, образования и рынка труда.
Корпоративное обучение больше не выглядит как лекция. Что происходит с рынком — и как это скажется на вашей карьере
Корпоративное обучение переживает радикальную трансформацию: лекции уступают место симуляциям, а ИИ строит персональные траектории прямо в рабочем процессе. 21 апреля в Москве на конференции Game & Learn 2026 соберутся 500+ HR-специалистов, чтобы разобрать, что работает — а что уже нет. Рассказываем, что происходит и почему это касается каждого, кто работает в найме.
На Kurshub появился ИИ, который понимает страхи — не только бюджет
Агрегатор курсов KursHub запустил инструмент на базе ИИ, который подбирает обучение под конкретную ситуацию пользователя — с учётом страхов, бюджета и целей. Среди функций — независимый аудит курса и подбор под конкретную вакансию с расчётом соответствия навыков.