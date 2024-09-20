41% компаний по всему миру сталкиваются с нехваткой специалистов по информационной безопасности. Особенно остро ощущается дефицит аналитиков угроз и специалистов по кибербезопасности, как показал опрос «Лаборатории Касперского».
Яндекс запускает курс по работе с пользовательскими запросами
Компания «Яндекс» запустила бесплатный мини-курс, посвященный эффективному использованию пользовательских запросов в поисковой системе. Этот курс поможет владельцам сайтов, маркетологам и SEO-специалистам лучше понять, как работает система поиска и каким образом можно привлечь органический трафик — трафик, который приходит на сайт естественным образом, без оплаты за рекламу.
Почему работа с запросами так важна для продвижения?
Поисковые запросы пользователей являются основой любого продвижения в интернете. Когда пользователи вводят в поисковую строку конкретные фразы, поисковая система анализирует эти запросы и предлагает наиболее релевантные сайты. Понимание того, как работают запросы, даёт возможность настроить контент сайта таким образом, чтобы он соответствовал запросам целевой аудитории. Этот подход помогает не только привлечь больше пользователей, но и увеличить конверсию — процент посетителей, которые совершают целевые действия на сайте, такие как покупка, регистрация или звонок.
Цель курса и его ведущий
Курс под названием «Как работать со спросом в поиске «Яндекса»» ведет Михаил Сливинский, известный как амбассадор интернет-площадок компании. Программа курса охватывает ключевые аспекты работы с органическим трафиком: как выявлять популярные запросы в своей нише, анализировать конкурентные преимущества и создавать контент, который будет отвечать потребностям пользователей. В курсе рассматриваются реальные примеры успешного использования органического трафика для продвижения, что делает его полезным как для начинающих специалистов, так и для профессионалов.
Доступ к курсу и его формат
Материалы курса доступны в удобных форматах — текстовом и видео — на портале «Вебмастер» от «Яндекса» в разделе «Обучение». Это позволяет каждому выбирать удобный способ получения информации. Он также дополняется полезными материалами, которые можно получить через Telegram, после ввода аккаунта. Эти материалы включают в себя конспекты уроков, примеры успешных кейсов и советы по работе с аналитикой запросов.
Курс будет особенно полезен для тех, кто занимается SEO-оптимизацией сайтов, разработкой контент-стратегий и интернет-маркетингом. Понимание того, как анализировать поисковые запросы, поможет более точно нацеливать рекламные кампании, улучшать качество контента и, как следствие, повышать видимость сайта в результатах поиска.
Чтобы углубить свои знания в этой области, мы рекомендуем изучить подборку курсов по SEO-продвижению, которые помогут освоить все необходимые инструменты для успешного управления сайтами и привлечения целевой аудитории.
Postgres Professional обновила курс по администрированию PostgreSQL, добавив информацию о версиях 14, 15 и 16. В курсе изменили структуру, добавили отдельные темы по репликации и исправили ошибки в материалах и скриптах.
beeline cloud запустил бесплатную академию «вАЙТИ» для обучения в сфере IT и безопасности. Дистанционные курсы ведут опытные эксперты, а участники могут осваивать DevOps, информационную безопасность, управление данными и другие ключевые навыки.
Яндекс стал первым на отечественном рынке, кто начал маркировать рекламу, созданную искусственным интеллектом, используя пометку в креативах Яндекс.Директа. По мнению специалистое, использование нейросетей увеличивает эффективность рекламных кампаний и снижает затраты на их создание. Маркировка ИИ-контента является важным шагом к прозрачности и этичности в рекламе.
OpenAI открыла бесплатный доступ к своему популярному чат-боту ChatGPT. Это позволит расширить пользовательскую базу и стимулировать рост рынка Искусственного Интеллекта
Сервис Работа.ру проанализировал рынок вакансий за первое полугодие 2024 года и выявил лидеров по росту предложений. Мы расскажем, кто оказался в лидерах, какие отрасли демонстрируют наибольший рост и как изменились зарплаты.
Сегодня стало известно о выпуске Google 10 бесплатных курсов по искусственному интеллекту, доступных каждому. Курсы преподаются на английском языке.
Платформа VK Education презентовала широкий спектр бесплатных образовательных программ, направленных на развитие навыков в области информационных технологий. Подойдет студентам и школьникам, делающим первые шаги в IT, а также опытным специалистам, желающим углубить свои знания.
Открыта регистрация на международные студенческие киберучения-2024, которые пройдут в Екатеринбурге с 24 по 26 октября в рамках ИТ-конгресса «Форум будущего». Участие могут принять студенты вузов и ссузов.