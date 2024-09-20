Яндекс запускает курс по работе с пользовательскими запросами

Компания «Яндекс» запустила бесплатный мини-курс, посвященный эффективному использованию пользовательских запросов в поисковой системе. Этот курс поможет владельцам сайтов, маркетологам и SEO-специалистам лучше понять, как работает система поиска и каким образом можно привлечь органический трафик — трафик, который приходит на сайт естественным образом, без оплаты за рекламу.

Почему работа с запросами так важна для продвижения?

Поисковые запросы пользователей являются основой любого продвижения в интернете. Когда пользователи вводят в поисковую строку конкретные фразы, поисковая система анализирует эти запросы и предлагает наиболее релевантные сайты. Понимание того, как работают запросы, даёт возможность настроить контент сайта таким образом, чтобы он соответствовал запросам целевой аудитории. Этот подход помогает не только привлечь больше пользователей, но и увеличить конверсию — процент посетителей, которые совершают целевые действия на сайте, такие как покупка, регистрация или звонок.

Цель курса и его ведущий

Курс под названием «Как работать со спросом в поиске «Яндекса»» ведет Михаил Сливинский, известный как амбассадор интернет-площадок компании. Программа курса охватывает ключевые аспекты работы с органическим трафиком: как выявлять популярные запросы в своей нише, анализировать конкурентные преимущества и создавать контент, который будет отвечать потребностям пользователей. В курсе рассматриваются реальные примеры успешного использования органического трафика для продвижения, что делает его полезным как для начинающих специалистов, так и для профессионалов.

Доступ к курсу и его формат

Материалы курса доступны в удобных форматах — текстовом и видео — на портале «Вебмастер» от «Яндекса» в разделе «Обучение». Это позволяет каждому выбирать удобный способ получения информации. Он также дополняется полезными материалами, которые можно получить через Telegram, после ввода аккаунта. Эти материалы включают в себя конспекты уроков, примеры успешных кейсов и советы по работе с аналитикой запросов.

Курс будет особенно полезен для тех, кто занимается SEO-оптимизацией сайтов, разработкой контент-стратегий и интернет-маркетингом. Понимание того, как анализировать поисковые запросы, поможет более точно нацеливать рекламные кампании, улучшать качество контента и, как следствие, повышать видимость сайта в результатах поиска.

Чтобы углубить свои знания в этой области, мы рекомендуем изучить подборку курсов по SEO-продвижению, которые помогут освоить все необходимые инструменты для успешного управления сайтами и привлечения целевой аудитории.