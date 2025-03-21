Яндекс запустил бета-тестирование охватной рекламы в Telegram-каналах

20 марта 2025 года Яндекс объявил о старте бета-тестирования Охватной рекламы в телеграм-каналах. Новый формат позволяет владельцам каналов самостоятельно устанавливать стоимость за 1000 просмотров (CPM), а рекламодателям — выбирать конкретные площадки для своих объявлений.

Автоматизация вместо ручных сделок: как работает новый формат

Охватная реклама предлагает владельцам телеграм-каналов ряд преимуществ:

Контроль над доходом: Авторы сами устанавливают фиксированную CPM, что даёт возможность прогнозировать заработок.

Автоматизация процесса: Система сама размещает рекламные объявления в каналах, маркирует их и удаляет через 48 часов после публикации — никаких ручных операций.

Качественный контент: Все объявления проходят тщательную модерацию по стандартам Рекламной сети Яндекса.

От кликов к охватам: смена парадигмы рекламы в Telegram

В отличие от текущей модели монетизации Telegram через Яндекс, которая ориентирована на оплату за клики и переходы (перфоманс-реклама), новый формат фокусируется на повышении узнаваемости бренда. Рекламодатели могут выбирать тематически релевантные каналы для размещения своих объявлений, что повышает эффективность коммуникации с целевой аудиторией.

Как попасть в бета-тестирование: критерии отбора каналов

Владельцы телеграм-каналов могут подать заявку на участие через специальную форму. Стоит учесть, что отбор проводится вручную по нескольким критериям:

Соответствие потребностям рекламодателей

Вовлечённость аудитории

Количество подписчиков

Среднее число просмотров постов

«Знакомый интерфейс, новые возможности»: мнение профессионалов

Иван Самсонов, специалист по цифровым медийным коммуникациям, отмечает важные преимущества новой системы: «Реклама в Telegram через Яндекс Директ открывает новые возможности в знакомом и удобном интерфейсе. Формат увеличивает потенциал контекстной рекламы и мотивирует искать новый подход к аудитории с точки зрения креатива. Инструмент уже показал свою эффективность, и многие специалисты планируют продолжать работать с ним».

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