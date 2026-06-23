Если вы собирались в IT ради денег — сделайте паузу. В июне 2026 года сервис «Работа.ру» проанализировал свежие вакансии по всей России и обнаружил: самая высокооплачиваемая профессия — это не Java-разработчик и не data scientist. Это главный юрисконсульт с доходом 407 000 рублей в месяц. Почти в четыре раза выше средней зарплаты по стране.

Кто в топе и сколько им платят

Рейтинг «Работа.ру» — не про ожидания соискателей, а про реальные вакансии. Вот полная десятка:

Главный юрисконсульт — 407 000 ₽.

Директор по маркетингу и продажам (CMSO) — 379 000 ₽.

Менеджер проектов, складская логистика — 355 000 ₽.

Брокер по недвижимости — 325 000 ₽.

Вице-президент по администрированию — 323 000 ₽.

Специалист по страхованию и финансам — 314 000 ₽.

Финансовый директор — 300 000 ₽.

Java-разработчик — 256 000 ₽.

Управляющий автосалоном — 254 000 ₽.

Директор по продажам в e-commerce — 249 000 ₽.

IT занимает восьмое место. Это не значит, что программирование больше не в цене — Java-разработчик с 256 000 ₽ явно не бедствует. Но рынок недвусмысленно сигнализирует: большие деньги платят не за «быть в IT», а за конкретную ответственность.

Почему юрист обошёл всех

Посмотрите на топ внимательнее — и заметите закономерность. Почти каждая позиция связана с одним из трёх: управление рисками, прямое влияние на деньги бизнеса, сложные процессы на масштабе.

Главный юрисконсульт защищает компанию от убытков в судах и сделках. CMSO отвечает за выручку. Менеджер в складской логистике управляет цепочками поставок, от которых зависит весь оборот.

Заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков объясняет: «Уровень дохода всё чаще определяется не только отраслью, но и набором компетенций сотрудника». Проще говоря — рынок платит не за диплом и не за название профессии, а за то, что вы реально умеете делать и какой результат это приносит.

Средняя зарплата по стране — и пропасть между ней и топом

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в России в первом квартале 2026 года составила 106 979 рублей, в марте — 112 654 рубля. Главный юрисконсульт зарабатывает почти в 4 раза больше. Java-разработчик — больше чем в 2 раза.

Но здесь важен контекст: такие суммы — это не «начало карьеры после курса». Это верхний слой рынка, где человек берёт на себя ответственность за бизнес-результат, имеет реальный опыт и умеет решать задачи, от которых зависят деньги компании.

Дефицит кадров ещё не закончился

Ещё один фактор, который держит зарплаты наверху, — нехватка людей. Банк России фиксирует: доля предприятий, которые испытывают дефицит персонала, перестала сокращаться. Компании по-прежнему конкурируют за тех, кто умеет управлять рисками, автоматизировать процессы, развивать продажи и вести сложные проекты.

При этом, по наблюдениям НИУ ВШЭ, кандидаты часто ждут «быстрой конвертации диплома в зарплату» — но работодатели смотрят на реальный опыт, отраслевую зрелость и способность быстро давать результат.

Что это значит, если вы хотите сменить профессию

Рейтинг — не список «куда пойти за деньгами», а карта навыков, которые рынок ценит больше всего. Самые высокооплачиваемые роли почти всегда находятся на пересечении нескольких компетенций:

Право + управление рисками.

Маркетинг + продажи.

Логистика + проектный менеджмент.

Программирование + продуктовая разработка.

Аналитика + знание бизнеса.

Директор по продажам в e-commerce — это не только переговоры. Это аналитика, CRM, воронки, юнит-экономика. Менеджер в складской логистике — не просто координация, а WMS-системы, автоматизация, метрики. Именно такие связки навыков открывают доступ к высоким зарплатам быстрее, чем попытка «войти в профессию» по названию.

Для тех, кто сейчас выбирает направление, важно смотреть не только на обещанную зарплату в рекламе курса — а на программу, практику, наличие реальных проектов и поддержку при трудоустройстве. Если хотите в IT — стоит изучить курсы по Java, Python, аналитике данных или машинному обучению. Если ближе бизнес — программы по project management, e-commerce, финансовому анализу или управлению продажами дадут именно тот набор навыков, за который работодатели сейчас платят больше всего. Подобрать подходящую программу можно на KursHub — агрегаторе онлайн-курсов с фильтрацией по направлению, длительности и цене.

Вывод без иллюзий

Рейтинг показывает: в 2026 году высокую зарплату получают не те, кто выбрал «модную» профессию, а те, кто соединил экспертизу с ответственностью за результат. Хорошая новость в том, что необязательно идти в программирование. Можно строить карьеру в праве, финансах, логистике, маркетинге или аналитике — если обучение формирует реальный набор навыков, а не просто выдаёт сертификат.