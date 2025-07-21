Госдума рассматривает законопроект о бесплатном профобучении для школьников, не сдавших ОГЭ
Новый шанс вместо потерянного года
С 1 января 2026 года в России может заработать революционная инициатива. Девятиклассники, которые не получили допуск к ОГЭ или провалили экзамены, смогут не тратить год на пересдачи, а получить бесплатную рабочую профессию с официальным свидетельством.
Что получают школьники прямо сейчас
Законопроект пока рассматривается в Госдуме, но уже понятно: после принятия регионы смогут запустить программы, где подростки:
- Проходят бесплатное профобучение и получают официальное свидетельство о квалификации.
- Сдают упрощённую ГИА — возможно, всего по одному обязательному предмету вместо четырёх.
- Получают двойной результат — и аттестат об образовании, и документ о рабочей профессии.
Старт программы намечен на 1 января 2026 года.
Цифры, которые меняют всё
- 37 800 девятиклассников в 2024 году не справились с ОГЭ — это 2% от всех допущенных к экзаменам. Теперь вместо потерянного года они смогут получить востребованную профессию.
- До 30 000 подростков ежегодно могут воспользоваться новой возможностью и сразу стать специалистами.
- От 15 лет — минимальный возраст для обязательного профобучения тех, кто покидает школу.
Как это работает на практике
Законопроект предлагает шесть ключевых изменений:
- Профобучение вместо ожидания — неуспешные девятиклассники идут в колледжи и техникумы, а не сидят дома.
- Регионы выбирают профессии — каждый субъект РФ сам определяет список специальностей и учебных заведений.
- Облегчённые экзамены — после профобучения школьник сдаёт сокращённую ГИА, возможно, по одному предмету.
- Два документа одновременно — свидетельство о квалификации плюс аттестат об основном образовании.
- Обучение до выпуска — профподготовку можно пройти параллельно с девятым классом.
- Обязательность с 15 лет — подростков могут направить на профобучение без их согласия, но с разрешением родителей.
Что говорят инициаторы и эксперты
Виктория Абрамченко, Пётр Толстой и Ирина Белых настаивают: «пустой год» нужно использовать с пользой — завершить программу, получить квалификацию, сдать ГИА и получить два документа.
Законопроект № 969143‑8 зарегистрирован 16 июля и поддержан группой из более чем 60 депутатов. Регионы получат право самостоятельно определять список профессий и учебных заведений.
«С учётом того, что статья 43 Конституции не предусматривает бесплатного начального профобразования, предлагается использовать механизм бесплатного профобучения, закреплённый в законе об образовании», — подчёркивают авторы.
Эксперты отмечают: «Если закон примут, за год выпускник 9‑го класса сможет пройти обучение… при пересдаче ОГЭ получить вместе с аттестатом профессиональное удостоверение».
Возможности для смены профессии в любом возрасте
Новая инициатива открывает перспективы не только для подростков, но и для взрослых, которые хотят освоить рабочие специальности. Образовательные платформы уже сейчас могут предложить:
- Курсы профориентации для понимания своих склонностей.
- Базовые рабочие программы — сварщик, электрик, повар, логист.
- Комбинированные программы с теорией, практикой и сертификацией.
- Сопровождение трудоустройства и менторскую поддержку.
Это значит, что взрослая аудитория сможет начать освоение новой профессии, не дожидаясь принятия закона.
Начать подготовку можно уже сейчас
Пока законопроект проходит рассмотрение в Госдуме, девятиклассники и их родители могут заранее изучить востребованные направления и начать профориентацию. Если вы хотите понять, какие специальности будут актуальны в ближайшие годы, или найти подходящие подготовительные программы, стоит ознакомиться с ТОП-23 курсов для школьников 9 класса. На странице собраны актуальные программы по различным направлениям — от технических специальностей до творческих профессий, которые помогут определиться с выбором будущей карьеры.
Перспективы и сроки запуска
- 1 января 2026 года — планируемая дата вступления законопроекта № 969143‑8 в силу.
- 30 000 подростков ежегодно смогут получить профессию вместо потерянного года.
- Регионы получат право самостоятельно формировать учебные программы, выбирать профессии и определять, на каком этапе школьники могут участвовать в программах.
- Двойной выигрыш — диплом плюс квалификация после сокращённой ГИА.
- Для 15-летних подростков профобучение может стать обязательным без их согласия, но с разрешением родителей.
Как подготовиться уже сейчас
Пока закон проходит обсуждение, конкретных инструкций по подаче заявок и списков доступных профессий нет. Однако образовательные платформы могут заранее подготовить:
- Курсы по востребованным рабочим специальностям.
- Онлайн-профориентацию для подростков и их родителей.
- Программы поддержки для привлечения новой аудитории.
С 2026 года это поможет начать обучение сразу после девятого класса.
Главное
Новая законодательная инициатива открывает путь тысячам подростков к получению профессии и одновременно решает проблему дефицита рабочих кадров в стране. Для образовательных агрегаторов это возможность развить направление профессионального роста — от школьника до квалифицированного специалиста с платформенным сопровождением.
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