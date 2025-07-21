Госдума рассматривает законопроект о бесплатном профобучении для школьников, не сдавших ОГЭ

Новый шанс вместо потерянного года

С 1 января 2026 года в России может заработать революционная инициатива. Девятиклассники, которые не получили допуск к ОГЭ или провалили экзамены, смогут не тратить год на пересдачи, а получить бесплатную рабочую профессию с официальным свидетельством.

Что получают школьники прямо сейчас

Законопроект пока рассматривается в Госдуме, но уже понятно: после принятия регионы смогут запустить программы, где подростки:

Проходят бесплатное профобучение и получают официальное свидетельство о квалификации.

Сдают упрощённую ГИА — возможно, всего по одному обязательному предмету вместо четырёх.

Получают двойной результат — и аттестат об образовании, и документ о рабочей профессии.

Старт программы намечен на 1 января 2026 года.

Цифры, которые меняют всё

37 800 девятиклассников в 2024 году не справились с ОГЭ — это 2% от всех допущенных к экзаменам. Теперь вместо потерянного года они смогут получить востребованную профессию.

До 30 000 подростков ежегодно могут воспользоваться новой возможностью и сразу стать специалистами.

От 15 лет — минимальный возраст для обязательного профобучения тех, кто покидает школу.

Как это работает на практике

Законопроект предлагает шесть ключевых изменений:

Профобучение вместо ожидания — неуспешные девятиклассники идут в колледжи и техникумы, а не сидят дома.

Регионы выбирают профессии — каждый субъект РФ сам определяет список специальностей и учебных заведений.

Облегчённые экзамены — после профобучения школьник сдаёт сокращённую ГИА, возможно, по одному предмету.

Два документа одновременно — свидетельство о квалификации плюс аттестат об основном образовании.

Обучение до выпуска — профподготовку можно пройти параллельно с девятым классом.

Обязательность с 15 лет — подростков могут направить на профобучение без их согласия, но с разрешением родителей.

Что говорят инициаторы и эксперты

Виктория Абрамченко, Пётр Толстой и Ирина Белых настаивают: «пустой год» нужно использовать с пользой — завершить программу, получить квалификацию, сдать ГИА и получить два документа.

Законопроект № 969143‑8 зарегистрирован 16 июля и поддержан группой из более чем 60 депутатов. Регионы получат право самостоятельно определять список профессий и учебных заведений.

«С учётом того, что статья 43 Конституции не предусматривает бесплатного начального профобразования, предлагается использовать механизм бесплатного профобучения, закреплённый в законе об образовании», — подчёркивают авторы.

Эксперты отмечают: «Если закон примут, за год выпускник 9‑го класса сможет пройти обучение… при пересдаче ОГЭ получить вместе с аттестатом профессиональное удостоверение».

Возможности для смены профессии в любом возрасте

Новая инициатива открывает перспективы не только для подростков, но и для взрослых, которые хотят освоить рабочие специальности. Образовательные платформы уже сейчас могут предложить:

Курсы профориентации для понимания своих склонностей.

Базовые рабочие программы — сварщик, электрик, повар, логист.

Комбинированные программы с теорией, практикой и сертификацией.

Сопровождение трудоустройства и менторскую поддержку.

Это значит, что взрослая аудитория сможет начать освоение новой профессии, не дожидаясь принятия закона.

Начать подготовку можно уже сейчас

Пока законопроект проходит рассмотрение в Госдуме, девятиклассники и их родители могут заранее изучить востребованные направления и начать профориентацию. Если вы хотите понять, какие специальности будут актуальны в ближайшие годы, или найти подходящие подготовительные программы, стоит ознакомиться с ТОП-23 курсов для школьников 9 класса. На странице собраны актуальные программы по различным направлениям — от технических специальностей до творческих профессий, которые помогут определиться с выбором будущей карьеры.

Перспективы и сроки запуска

1 января 2026 года — планируемая дата вступления законопроекта № 969143‑8 в силу. 30 000 подростков ежегодно смогут получить профессию вместо потерянного года. Регионы получат право самостоятельно формировать учебные программы, выбирать профессии и определять, на каком этапе школьники могут участвовать в программах. Двойной выигрыш — диплом плюс квалификация после сокращённой ГИА. Для 15-летних подростков профобучение может стать обязательным без их согласия, но с разрешением родителей.

Как подготовиться уже сейчас

Пока закон проходит обсуждение, конкретных инструкций по подаче заявок и списков доступных профессий нет. Однако образовательные платформы могут заранее подготовить:

Курсы по востребованным рабочим специальностям.

Онлайн-профориентацию для подростков и их родителей.

Программы поддержки для привлечения новой аудитории.

С 2026 года это поможет начать обучение сразу после девятого класса.

Главное

Новая законодательная инициатива открывает путь тысячам подростков к получению профессии и одновременно решает проблему дефицита рабочих кадров в стране. Для образовательных агрегаторов это возможность развить направление профессионального роста — от школьника до квалифицированного специалиста с платформенным сопровождением.