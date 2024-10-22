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Зарплаты молодых специалистов в России выросли на 20% за год

Молодые специалисты в возрасте от 22 до 35 лет, особенно в сфере информационных технологий, где наблюдается острейшая нехватка кадров, стали получать на 20% более высокие зарплаты по сравнению с прошлым годом. Такой рост обусловлен не только высоким спросом на цифровые навыки, но и необходимостью компаний компенсировать инфляцию и привлечь талантливых сотрудников в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. Об этом говорится в совместном исследовании «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», охватившем более 3600 респондентов по всей России. Разбираемся, с чем связан такой рост и что ждёт рынок труда дальше.

молодежь и заработок

Кадровый голод заставляет компании повышать зарплаты

Главная причина роста зарплат — острая нехватка специалистов. В условиях рекордно низкой безработицы работодатели вынуждены конкурировать за кадры, особенно в IT, банковском секторе и ритейле.

Ситуацию подтверждают намерения самих работников:

  • 57% готовы сменить работу ради более выгодного предложения
  • 17% планируют искать новое место при любых условиях

Что происходит с зарплатами прямо сейчас

Данные исследования показывают интересную динамику:

  • Общий рост реальных зарплат за 2023 год составил 7,7%
  • Молодые специалисты получили наибольшую прибавку — 20%
  • Работодатели продолжают повышать предложения по зарплате

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечает парадоксальную ситуацию: рекордно низкая безработица и дефицит кадров могут затормозить рост экономики, так как компании вынуждены тратить больше на оплату труда.

Перспективы-2024: чего ждать от рынка труда

Эксперты прогнозируют:

  • Сохранение высоких темпов роста зарплат в ближайшие месяцы
  • Особенно заметный рост в отраслях с острой нехваткой специалистов
  • Усиление конкуренции между работодателями за квалифицированные кадры

При этом ситуация может измениться из-за растущих затрат компаний на оплату труда. Однако пока рынок остается на стороне соискателей, особенно тех, кто готов развивать профессиональные навыки и осваивать востребованные специальности.

Для тех, кто хочет повысить квалификацию или освоить новую профессию, стоит обратить внимание на курсы дополнительного профессионального образования, которые помогут адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда и увеличить доходы.

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