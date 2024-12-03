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3 главные причины увольнений в России

По данным совместного исследования «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,5 тысячи человек, 35% россиян покидают работу из-за отказа в повышении зарплаты, а 34% — из-за профессионального выгорания и стресса.

Молодые специалисты чаще уходят из-за выгорания

Анализ по возрастным группам показал интересную закономерность:

18-34 года:

  • 48% увольняются из-за выгорания и стресса
  • 31% — из-за отсутствия карьерного роста
  • 29% — из-за отказа в повышении зарплаты

35-49 лет:

  • 37% уходят из-за отказа в повышении зарплаты
  • 36% — из-за выгорания и стресса
  • 26% — из-за отсутствия карьерного роста

Смена работы: кто и сколько зарабатывает

Исследование выявило разную динамику роста зарплат при смене работы в зависимости от сферы деятельности. Специалисты, остающиеся в своей отрасли, получают минимальную прибавку к зарплате (до 10%):

  • Образование (69% сотрудников)
  • Здравоохранение (63%)
  • Финансы (59%)
  • Управление (58%)

Значительный рост дохода (около 30%) наблюдается у работников ЖКХ, сферы услуг и транспорта при переходе в обрабатывающую промышленность.

Отдельно отмечается тренд в IT-секторе: треть специалистов переходит в финансовую сферу, что связано с развитием финтеха и созданием цифровых экосистем. При такой смене профиля зарплата в среднем увеличивается на 19,5%.

Учитывая, что профессиональное выгорание становится одной из ключевых причин увольнений, особенно среди молодых специалистов, важно уметь распознавать его признаки и знать методы профилактики. Если вы чувствуете первые симптомы выгорания или хотите научиться эффективно справляться со стрессом на работе, на специализированных курсах по борьбе с выгоранием можно найти подходящие программы для работы с этой проблемой.

Дата: 3 декабря 2024
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