3 главные причины увольнений в России

По данным совместного исследования «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,5 тысячи человек, 35% россиян покидают работу из-за отказа в повышении зарплаты, а 34% — из-за профессионального выгорания и стресса.

Молодые специалисты чаще уходят из-за выгорания

Анализ по возрастным группам показал интересную закономерность:

18-34 года:

48% увольняются из-за выгорания и стресса

31% — из-за отсутствия карьерного роста

29% — из-за отказа в повышении зарплаты

35-49 лет:

37% уходят из-за отказа в повышении зарплаты

36% — из-за выгорания и стресса

26% — из-за отсутствия карьерного роста

Смена работы: кто и сколько зарабатывает

Исследование выявило разную динамику роста зарплат при смене работы в зависимости от сферы деятельности. Специалисты, остающиеся в своей отрасли, получают минимальную прибавку к зарплате (до 10%):

Образование (69% сотрудников)

Здравоохранение (63%)

Финансы (59%)

Управление (58%)

Значительный рост дохода (около 30%) наблюдается у работников ЖКХ, сферы услуг и транспорта при переходе в обрабатывающую промышленность.

Отдельно отмечается тренд в IT-секторе: треть специалистов переходит в финансовую сферу, что связано с развитием финтеха и созданием цифровых экосистем. При такой смене профиля зарплата в среднем увеличивается на 19,5%.

Учитывая, что профессиональное выгорание становится одной из ключевых причин увольнений, особенно среди молодых специалистов, важно уметь распознавать его признаки и знать методы профилактики. Если вы чувствуете первые симптомы выгорания или хотите научиться эффективно справляться со стрессом на работе, на специализированных курсах по борьбе с выгоранием можно найти подходящие программы для работы с этой проблемой.