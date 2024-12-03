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3 главные причины увольнений в России
По данным совместного исследования «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,5 тысячи человек, 35% россиян покидают работу из-за отказа в повышении зарплаты, а 34% — из-за профессионального выгорания и стресса.
Молодые специалисты чаще уходят из-за выгорания
Анализ по возрастным группам показал интересную закономерность:
18-34 года:
- 48% увольняются из-за выгорания и стресса
- 31% — из-за отсутствия карьерного роста
- 29% — из-за отказа в повышении зарплаты
35-49 лет:
- 37% уходят из-за отказа в повышении зарплаты
- 36% — из-за выгорания и стресса
- 26% — из-за отсутствия карьерного роста
Смена работы: кто и сколько зарабатывает
Исследование выявило разную динамику роста зарплат при смене работы в зависимости от сферы деятельности. Специалисты, остающиеся в своей отрасли, получают минимальную прибавку к зарплате (до 10%):
- Образование (69% сотрудников)
- Здравоохранение (63%)
- Финансы (59%)
- Управление (58%)
Значительный рост дохода (около 30%) наблюдается у работников ЖКХ, сферы услуг и транспорта при переходе в обрабатывающую промышленность.
Отдельно отмечается тренд в IT-секторе: треть специалистов переходит в финансовую сферу, что связано с развитием финтеха и созданием цифровых экосистем. При такой смене профиля зарплата в среднем увеличивается на 19,5%.
Учитывая, что профессиональное выгорание становится одной из ключевых причин увольнений, особенно среди молодых специалистов, важно уметь распознавать его признаки и знать методы профилактики. Если вы чувствуете первые симптомы выгорания или хотите научиться эффективно справляться со стрессом на работе, на специализированных курсах по борьбе с выгоранием можно найти подходящие программы для работы с этой проблемой.
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