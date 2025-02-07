Исследование показало, что определённые качества играют ключевую роль в успехе сотрудников. Узнайте, какие личные качества и навыки оказывают наибольшее влияние на карьерный рост в условиях цифровизации и автоматизации.
Почти половина россиян хотят подрабатывать удаленно
В 2025 году каждый второй россиянин планирует работать из дома. Такие данные показало совместное исследование сервисов Работа.ру, «Подработка» и медиахолдинга Rambler&Co, охватившее более 7500 человек в возрасте от 18 до 45 лет по всей России. Уже сейчас каждый четвертый (26%) имеет дополнительный заработок, а 41% планируют освоить подработку в наступившем году.
IT лидирует среди желаемых профессий для подработки
Самой привлекательной сферой для дополнительного заработка оказалась IT-индустрия – её выбрали 29% опрошенных. На втором месте расположились сфера услуг и торговля (по 14%), за ними следует строительство (10%) и транспортная отрасль (5%).
Что касается организации рабочего процесса, большинство респондентов (40%) выбирают гибкий график. Сменный график и проектную работу готовы рассматривать по 20% участников опроса.
Самозанятость или работа без оформления: что выбирают россияне
Почти половина опрошенных (47%) хотят работать удаленно, каждый пятый готов к работе вне дома, а треть респондентов (33%) не придают значения формату. При этом 43% планируют работать без официального оформления, 21% выберут самозанятость, а по 7% готовы зарегистрироваться как ИП или ООО.
Сколько хотят зарабатывать на подработке
Финансовые ожидания россиян от дополнительной занятости распределились следующим образом:
- 32-50 тысяч рублей в месяц – 50% опрошенных
- 51-100 тысяч рублей – 29%
- Более 100 тысяч рублей – 21%
Мнение эксперта и перспективы
«Удаленная работа предоставляет людям возможность более гибко управлять своим временем и совмещать несколько видов деятельности, что особенно актуально в современных реалиях», – отмечает аналитик рынка труда Иван Петров.
Как начать карьеру в новой области
Удаленная подработка становится эффективным способом сменить профессию для людей от 18 до 40 лет. Это позволяет получить опыт в новой сфере без резкого отказа от основной работы. На нашем сайте доступны образовательные программы по самым востребованным направлениям: IT, дизайн, маркетинг и другие. Они помогут освоить необходимые навыки для успешного старта в удаленном формате.
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