28 марта Яндекс собирает руководителей IT-команд на конференцию, которая меняет само представление о том, кем должен быть тимлид. Если вы разработчик и думаете о росте — или уже управляете командой и чувствуете, что чего-то не хватает — это событие стоит знать.

Регистрация открыта. Онлайн-участие бесплатное и доступно из любой точки мира.

Почему тимлид — это не «старший разработчик»

Переход от разработчика к руководителю — один из самых болезненных карьерных шагов в IT. Технические навыки перестают быть главными. На первый план выходят: мотивация людей, управление конфликтами, стратегическое мышление, умение принимать решения под давлением.

Именно об этом — конференция Dream → Teamlead от Яндекса. Не про код и архитектуру. Про управление людьми.

Что будет 28 марта

Конференция пройдёт 28 марта 2026 года в Москве и онлайн. Формат принципиально отличается от стандартных IT-конференций:

никаких лекций ради галочки.

мастер-классы и разборы реальных кейсов.

батлы аргументации.

консультации экспертов.

нетворкинг с руководителями из разных отраслей.

Среди спикеров — технические директора, руководители разработки и менеджеры из крупных технологических компаний, банковского сектора и IT-сервисов.

Кто может участвовать

Офлайн — только по именным приглашениям. Для входа нужен документ, удостоверяющий личность.

Онлайн — регистрация открыта, участие бесплатное, подключиться можно из любой страны.

Подать заявку можно на официальной странице: dream-teamlead.yandex.ru

Почему это важно прямо сейчас

Компании больше не ищут тимлидов, которые «просто хорошо кодят». Рынок требует от технических лидеров soft skills: коммуникации, управления изменениями, способности выстраивать команду с нуля. Конференция даёт редкую возможность — обсуждать реальные управленческие проблемы с людьми, которые их уже решали.

Если вы сейчас думаете о переходе в IT-менеджмент, полезно заранее разобраться, какие компетенции работодатели считают ключевыми. Курсы тимлидов помогают выстроить именно те навыки, которые обсуждаются на таких событиях — управление командой, постановка задач, работа с конфликтами. Это сокращает разрыв между «хочу стать тимлидом» и «готов им быть».

Что делать прямо сейчас

Зарегистрироваться на конференцию — dream-teamlead.yandex.ru. Онлайн-участие бесплатное. Офлайн — по заявке, места ограничены.