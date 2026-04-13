Апрельская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования сохраняют наибольшую популярность среди разработчиков по всему миру. Рейтинг формируется на основе поисковых запросов, связанных с языками программирования, и отражает интерес профессионального сообщества, компаний и начинающих специалистов. Для тех, кто только выбирает направление в IT, индекс помогает понять, какие технологии будут востребованы в ближайшие годы.

Основные изменения по сравнению с апрелем 2025 года

Лидером рейтинга остаётся Python, несмотря на заметное снижение доли по сравнению с прошлым годом. Второе место занял язык C, который продемонстрировал уверенный рост и поднялся с третьей на вторую позицию.

C++ потерял позицию, а Java сохранил, однако они продолжают оставаться в числе ключевых языков индустрии. C#, как и Java, остался на том же уровне.

В середине рейтинга JavaScript практически не изменился, сохранив стабильность. Visual Basic немного поднялся вверх, как и SQL. Наиболее заметный рост продемонстрировал язык R, который значительно улучшил позиции по сравнению с прошлым годом. Delphi/Object Pascal остался в десятке, несмотря на умеренное падение интереса.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на апрель 2026 года

1 место — Python (20,97%, –2,11%)

Python сохраняет лидерство среди языков программирования. Он широко применяется в анализе данных, машинном обучении, автоматизации, веб-разработке и научных исследованиях. Несмотря на снижение доли, язык остаётся главным выбором для начинающих и профессионалов.

2 место — C (12,34%, +2,39%)

Язык C значительно укрепил позиции и занял второе место. Он остаётся фундаментом системного программирования, разработки операционных систем и встроенных решений. Рост интереса подтверждает его важность для низкоуровневой разработки и критически важных систем.

3 место — C++ (8,03%, –2,30%)

C++ потерял часть популярности, но остаётся ключевым инструментом для создания высокопроизводительных приложений. Он широко используется в игровой индустрии, финансовых системах и разработке сложных программ.

4 место — Java (7,79%, –1,84%)

Java продолжает занимать сильные позиции, несмотря на снижение доли. Язык активно используется в корпоративной разработке, банковской сфере и Android-приложениях. Его стабильность и развитая экосистема делают его востребованным в крупных проектах.

5 место — C# (5,98%, +1,59%)

C# демонстрирует уверенный рост и удерживает место в топ-5. Он применяется в разработке корпоративных приложений, веб-сервисов и игр на Unity. Платформа .NET делает язык особенно популярным среди enterprise-разработчиков.

6 место — JavaScript (3,11%, –0,60%)

JavaScript остаётся основным языком веб-разработки. Он используется как на фронтенде, так и на сервере благодаря Node.js. Несмотря на минимальные изменения в рейтинге, язык остаётся обязательным для веб-разработчиков.

7 место — Visual Basic (3,02%, +0,08%)

Visual Basic немного укрепил позиции в рейтинге. Он активно используется в корпоративной среде, особенно для поддержки и развития legacy-систем. Несмотря на возраст, язык сохраняет практическую значимость.

8 место — SQL (1,75%, –0,44%)

SQL остаётся базовым инструментом для работы с базами данных. Он необходим аналитикам, backend-разработчикам и специалистам по данным. Даже при снижении доли язык остаётся обязательным навыком.

9 место — R (1,62%, +0,43%)

R показал один из самых заметных ростов в рейтинге. Он широко используется в статистике, аналитике и data science. Повышение интереса связано с ростом рынка аналитики данных и научных исследований.

10 место — Delphi/Object Pascal (1,52%, +0,43%)

Delphi/Object Pascal остаётся в десятке. Язык применяется в корпоративных и государственных системах, а также в поддержке существующих решений. Он по-прежнему востребован среди специалистов, работающих с legacy-проектами.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Он основан на анализе поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Wikipedia и YouTube.

Индекс не отражает качество языка или количество написанного кода. Он показывает уровень интереса к технологиям среди разработчиков и компаний. Благодаря этому рейтинг помогает отслеживать тенденции рынка и выбирать перспективные направления для изучения и развития карьеры.