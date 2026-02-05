Минобрнауки заявило о дефиците квалифицированных кадров в медиасфере
В России при значительном количестве выпускников и студентов, обучающихся профессиям, связанным с медиа, наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров в медиасфере. Об этом 4 февраля 2026 года заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании, посвящённом повышению качества подготовки будущих специалистов для медиаиндустрии.
Министр подчеркнул: парадокс ситуации заключается в том, что недостатка студентов на профильных направлениях нет.
Масштаб подготовки
По данным Министерства, в стране 241 университет и 35 филиалов реализуют образовательные программы по журналистике, медиакоммуникациям, телевидению, рекламе и связям с общественностью, издательскому делу, где обучается около 123 000 человек. Однако, несмотря на такую численность, работодатели отмечают нехватку специалистов с компетенциями, востребованными в реальных условиях рынка.
Почему это важно для карьеры
Это имеет практическое значение для всех, кто рассматривает медиасферу как карьерный вариант.
Три возможности
Нехватка специалистов означает более высокие шансы на трудоустройство — компании активно ищут компетентных журналистов, редакторов, медиаменеджеров.
Компании всё чаще требуют от соискателей практических навыков — владение инструментами мультиплатформенной коммуникации, базовой аналитикой данных, умением работать с ИИ-сервисами, видеомонтажом и SMM.
В фокусе работодателей — готовность специалистов сочетать навыки коммуникации, мультимедиа и цифровых технологий.
Возможности для обучения
Для тех, кто хочет начать карьеру в медиасфере или сменить профессию, есть несколько путей.
- Медиаобразование в России — доступны направления по журналистике, медиакоммуникациям, рекламе и PR в университетах и онлайн-академиях.
- Курсы на образовательных платформах — журналистика и медиапроизводство, цифровой маркетинг, SMM и контент-менеджмент, видео- и аудиопроизводство.
- Стажировки и практики — стажировки в редакциях, медиакомпаниях и коммуникационных агентствах дают шанс получить опыт и начать карьеру в медиа.
Причины дефицита
Хотя число обучающихся по медийным направлениям превышает 120 000 человек, на рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров.
Эксперты указывают на три ключевые причины.
- Несовершенство образовательных программ — значительная часть дисциплин в разных вузах пересекается, и программы не всегда соответствуют требованиям рынка, особенно в части цифровых навыков и практики.
- Подготовка кадров осуществляется и в вузах, не имеющих традиций журналистского образования, что снижает качество подготовки.
- Отсутствие эффективной связи между работодателями и вузами приводит к тому, что выпускники не обладают нужными компетенциями.
Что предлагают эксперты
На совещании с участием представителей ведущих СМИ прозвучали три важных предложения.
Кирилл Клейменов, заместитель генерального директора Первого канала:
«Предлагаю вернуть практику творческого портфолио при поступлении в вузы, чтобы отбирать студентов с реальными работами».
Дмитрий Киселев, генеральный директор МИА «Россия сегодня»:
«Новая общественная организация вузов должна вырабатывать внутренние стандарты качества образования и взаимный контроль. Специалисты должны уметь работать с актуальной повесткой и компетенциями в сфере искусственного интеллекта».
Александр Сладков, ветеран журналистики и корреспондент «Вести»:
«Важна практика универсальных репортёров, которые могут не только писать тексты, но и создавать видео, монтировать материал и организовывать прямые эфиры на разных устройствах».
Что это значит для молодых специалистов
Для людей в возрасте от 18 до 40 лет, которые рассматривают смену профессии или хотят развиваться в современной медиасфере, эта новость важна по четырём причинам.
Высокий спрос на медиаспециалистов обеспечивает больше карьерных возможностей.
Образовательные программы нуждаются в адаптации к современным требованиям профессии.
Рынок ждёт специалистов с комплексными навыками — от создания контента до работы с аналитикой и ИИ.
Курсы по журналистике, медиакоммуникациям, видеопродакшену, SMM и PR могут стать точкой входа в профессию с практическими навыками и портфолио.
Где готовиться
На странице курсов по рекламе и связям с общественностью собраны программы по рекламному праву, PR-менеджменту и другим направлениям. Такие курсы помогут получить практические навыки, которых не хватает выпускникам вузов.
Выводы
4 февраля 2026 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил об остром дефиците квалифицированных кадров в медиасфере.
Парадокс: при значительном количестве студентов нет достаточно квалифицированных специалистов.
Масштаб: 241 университет и 35 филиалов реализуют программы по журналистике, медиакоммуникациям, телевидению, рекламе, связям с общественностью, издательскому делу. Обучается около 123 000 человек.
Проблема: работодатели отмечают нехватку специалистов с компетенциями, востребованными на рынке.
Три причины: несовершенство образовательных программ, подготовка в вузах без традиций журналистского образования, отсутствие эффективной связи между работодателями и вузами.
