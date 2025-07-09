Я.Субботник в Минске: фронтенд-доклады от Яндекса, воркшопы и афтерпати

26 июля в Минске и онлайн пройдёт Я.Субботник по разработке интерфейсов — бесплатное мероприятие от Яндекса, где опытные специалисты поделятся свежими подходами к фронтенд-разработке, архитектуре сервисов и командной работе. Программа объединит технические доклады, воркшопы и неформальное общение с комьюнити.

Участников ждут выступления разработчиков и руководителей из разных подразделений Яндекса: Контеста, Поиска, Маркета, Едадила и Образования. Доклады охватывают как технологические новинки, так и управленческие кейсы. Особое внимание — актуальным темам развития веб-платформ, ускорения интерфейсов и обновления легаси-кода.

О чём пойдёт речь

Мероприятие открывается докладом о будущем веб-вёрстки от Михаила Балицкого — старшего разработчика интерфейсов Главной страницы Поиска. Он расскажет, как меняется вёрстка на фоне развития веб-платформы. Далее в программе:

«Предзагрузка: моментальный показ контента» — Михаил Луцив, разработчик в Маркете, поделится подходами к ускорению первого экрана;

«Не переписывай — обнови!» — Анастасия Котова объяснит, как эффективно модернизировать легаси без полной переработки;

«Разработка расширений: производительность и лайфхаки» — опыт команды Яндекс Выгоды представит Андрей Дикарев;

«От разработчика до руководителя» — Илья Григорьев разберёт карьерную траекторию внутри Яндекса.

Для кого это мероприятие

Я.Субботник будет полезен фронтенд-разработчикам разных уровней — от начинающих специалистов до опытных тимлидов. Также встреча подойдёт тем, кто интересуется карьерой в IT, хочет погрузиться в процессы крупных технологических команд и узнать больше о внутренних инструментах Яндекса.

Особенно ценно участие будет:

тем, кто ищет практические решения по улучшению производительности веб-приложений;

тем, кто работает с устаревшими проектами и планирует обновление архитектуры;

тем, кто интересуется управлением командами и построением карьерного роста в IT.

Формат и особенности

Я.Субботник проводится в гибридном формате: можно присоединиться очно в Минске или посмотреть трансляцию онлайн. Офлайн-участие требует предварительной регистрации и подтверждения из-за ограниченного количества мест.

Формат мероприятия:

офлайн в Минске и онлайн-трансляция;

доклады и сессии вопросов-ответов;

кофе-брейки и общение в перерывах;

практический воркшоп в командах — с возможностью поработать над кейсами;

афтерпати — неформальное завершение с напитками и беседами с коллегами по цеху.

Участие бесплатное, все материалы будут доступны по лицензии CC BY-NC 3.0 на платформе Yandex for Frontend.

Ключевые особенности события

6 докладов от фронтенд-специалистов Яндекса;

живой формат с возможностью задать вопросы напрямую;

совместный воркшоп для закрепления знаний;

доступ к записям и материалам после мероприятия;

возможность нетворкинга в сообществе разработчиков.

Регистрация и участие

Зарегистрироваться можно на официальной странице мероприятия. Участие в офлайн-формате возможно только после получения подтверждения от организаторов. Онлайн-трансляция будет доступна всем зарегистрированным.

Я.Субботник — это не просто серия докладов, а полноценное пространство для обмена опытом, рефлексии над профессиональными задачами и поиска новых решений в сфере разработки интерфейсов.

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