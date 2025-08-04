Что покажут Яндекс, Сбер и Т-Банк на big tech night в Москве
12 сентября в Москве состоится big tech night — масштабное вечернее мероприятие, которое можно назвать технологической версией «ночи музеев». Впервые крупнейшие российские IT-компании — Яндекс, Сбер, X5, Т-Банк, Lamoda и Альфа-Банк — одновременно откроют свои офисы для посетителей.
Участников ждут экскурсии по рабочим пространствам, доклады от ведущих специалистов, обсуждение продуктовых кейсов и тематические активности для разработчиков, инженеров, аналитиков и всех, кто интересуется IT-сферой.
Формат, который ломает стереотипы
Big tech night — это не обычная конференция. Организаторы создали пространство для обмена опытом, идей и технологий с акцентом на живое общение и атмосферу.
Что делает событие особенным:
- До 3 офисов за одну ночь — гости могут выбрать маршрут и посетить несколько компаний.
- Экспозоны с эксклюзивными разработками — некоторые технологии покажут публично впервые.
- Организованные трансферы между площадками для удобства перемещения.
- Онлайн-трансляция с собственной программой для тех, кто не может приехать.
Кто участвует: звездный состав спикеров и компаний
Компании-участники:
- Яндекс — экскурсии и доклады о будущем разработки.
- Сбер — презентация AI-решений и игровых агентов.
- X5 — кейсы из ритейл-технологий.
- Т-Банк — метрики продуктивности инженеров.
- Lamoda — технологии e-commerce.
- Альфа-Банк — MLOps и инфраструктура.
Программа: от AI до soft skills
Участников ждет насыщенная образовательная программа, охватывающая ключевые тренды IT-индустрии:
Технологические доклады:
- «Будущее инструментов разработки и опенсорса» — Дмитрий Иванов (Яндекс).
- «Как измерять продуктивность инженеров» — Александр Поломодов (Т-Банк).
- «Игры разума: как заставить агентов действовать по правилам» — Дмитрий Бугайченко (Сбер).
- «Как вырастить зрелый MLOps: ошибки и инфраструктура» — Марк Кузнецов (Альфа-Банк).
Дополнительные активности:
- Лаборатория soft skills.
- IT-стендап и гик-вечеринка.
- Open source практикумы.
- Дискуссии о командной работе и продуктивности.
Практическая информация: как попасть на событие
Регистрация:
- Бесплатная, но места ограничены.
- Подтверждение участия приходит после рассмотрения заявки.
- Возрастное ограничение: 18+.
Форматы участия:
- Офлайн: экскурсии по офисам, живое общение, трансферы между площадками.
- Онлайн: трансляция с 17:00 по московскому времени, отдельная программа.
Логистика:
- Время проведения: вечер и ночь 12 сентября.
- Организованные трансферы между офисами.
- Актуальные детали — в телеграм-канале мероприятия.
Для кого это событие: целевая аудитория
Big tech night объединяет специалистов разного уровня и направлений:
Новички в IT смогут увидеть, как устроены крупные технологические компании изнутри, понять корпоративную культуру и требования к специалистам.
Действующие разработчики и инженеры получат возможность обменяться опытом, узнать о новых инструментах и подходах к решению технических задач.
Те, кто планирует переход в IT из других сфер, смогут оценить перспективы и понять, какие навыки нужно развивать.
Продуктовые менеджеры, аналитики, лидеры команд найдут инсайты по управлению проектами и командами в технологических компаниях.
Студенты и выпускники получат реальное представление о том, как выглядит работа в топовых IT-компаниях.
Уникальная возможность: заглянуть за кулисы
Обычно офисы крупных IT-компаний закрыты для посторонних. Big tech night дает редкую возможность:
- Увидеть рабочие пространства, где создаются продукты миллионов пользователей.
- Пообщаться с разработчиками и руководителями команд в неформальной обстановке.
- Узнать о неопубликованных проектах и технологических решениях.
- Понять корпоративную культуру и подходы к организации работы.
Почему это важно для карьеры в IT
Событие предоставляет несколько ценных возможностей для профессионального развития:
Нетворкинг с практиками индустрии — знакомства, которые могут повлиять на карьерный путь.
Актуальные знания — доклады от лидеров отрасли о трендах, которые будут определять развитие IT в ближайшие годы.
Понимание рынка — реальная картина того, какие навыки и специалисты нужны крупным компаниям.
Мотивация к развитию — возможность увидеть высокий уровень технологической культуры и стремиться к нему.
Big tech night дает уникальную возможность увидеть, какие технологии и подходы используют ведущие IT-компании, но для входа в эту сферу нужны фундаментальные навыки программирования. Если доклады на мероприятии вдохновили вас на смену профессии или углубление в IT, стоит начать с качественной базы. На странице лучших курсов программирования онлайн собраны программы по всем популярным языкам и направлениям: от Python и JavaScript до мобильной разработки и DevOps. Многие выпускники таких курсов успешно трудоустраиваются в компании уровня участников big tech night.
Темы, которые формируют будущее IT
Программа big tech night отражает ключевые тренды индустрии:
Искусственный интеллект — от теории к практическому применению в продуктах MLOps — инфраструктура и процессы для машинного обучения в production Open source — развитие экосистемы открытых технологий Продуктивность команд — методы измерения и повышения эффективности Soft skills — навыки, которые становятся критически важными в технологических командах
Как подготовиться к участию
Чтобы максимально использовать возможности события:
- Определите цели — что хотите узнать, с кем познакомиться.
- Изучите программу — выберите приоритетные доклады и компании.
- Подготовьте вопросы — для общения со спикерами и сотрудниками.
- Планируйте маршрут — максимум 3 офиса за вечер, учитывайте время на переезды.
Долгосрочное влияние события
Big tech night может стать важной вехой в развитии российской IT-экосистемы. Событие демонстрирует:
- Открытость крупных компаний к взаимодействию с сообществом.
- Готовность делиться знаниями и опытом.
- Инвестиции в развитие кадрового потенциала отрасли.
- Формирование культуры обмена знаниями в IT-индустрии.
Главное: не упустите возможность
Big tech night — уникальная возможность за одну ночь получить инсайты о работе в крупнейших российских IT-компаниях. Такие события случаются редко, и участие в них может стать катализатором для карьерного развития.
Регистрация бесплатная, но места ограничены. Если вы интересуетесь IT-сферой, планируете смену профессии или хотите развиваться в технологических направлениях — это событие создано для вас.
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