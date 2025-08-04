Что покажут Яндекс, Сбер и Т-Банк на big tech night в Москве

12 сентября в Москве состоится big tech night — масштабное вечернее мероприятие, которое можно назвать технологической версией «ночи музеев». Впервые крупнейшие российские IT-компании — Яндекс, Сбер, X5, Т-Банк, Lamoda и Альфа-Банк — одновременно откроют свои офисы для посетителей.

Участников ждут экскурсии по рабочим пространствам, доклады от ведущих специалистов, обсуждение продуктовых кейсов и тематические активности для разработчиков, инженеров, аналитиков и всех, кто интересуется IT-сферой.

Формат, который ломает стереотипы

Big tech night — это не обычная конференция. Организаторы создали пространство для обмена опытом, идей и технологий с акцентом на живое общение и атмосферу.

Что делает событие особенным:

До 3 офисов за одну ночь — гости могут выбрать маршрут и посетить несколько компаний.

Экспозоны с эксклюзивными разработками — некоторые технологии покажут публично впервые.

Организованные трансферы между площадками для удобства перемещения.

Онлайн-трансляция с собственной программой для тех, кто не может приехать.

Кто участвует: звездный состав спикеров и компаний

Компании-участники:

Яндекс — экскурсии и доклады о будущем разработки.

Сбер — презентация AI-решений и игровых агентов.

X5 — кейсы из ритейл-технологий.

Т-Банк — метрики продуктивности инженеров.

Lamoda — технологии e-commerce.

Альфа-Банк — MLOps и инфраструктура.

Программа: от AI до soft skills

Участников ждет насыщенная образовательная программа, охватывающая ключевые тренды IT-индустрии:

Технологические доклады:

«Будущее инструментов разработки и опенсорса» — Дмитрий Иванов (Яндекс).

«Как измерять продуктивность инженеров» — Александр Поломодов (Т-Банк).

«Игры разума: как заставить агентов действовать по правилам» — Дмитрий Бугайченко (Сбер).

«Как вырастить зрелый MLOps: ошибки и инфраструктура» — Марк Кузнецов (Альфа-Банк).

Дополнительные активности:

Лаборатория soft skills.

IT-стендап и гик-вечеринка.

Open source практикумы.

Дискуссии о командной работе и продуктивности.

Практическая информация: как попасть на событие

Регистрация:

Бесплатная, но места ограничены.

Подтверждение участия приходит после рассмотрения заявки.

Возрастное ограничение: 18+.

Форматы участия:

Офлайн: экскурсии по офисам, живое общение, трансферы между площадками.

Онлайн: трансляция с 17:00 по московскому времени, отдельная программа.

Логистика:

Время проведения: вечер и ночь 12 сентября.

Организованные трансферы между офисами.

Актуальные детали — в телеграм-канале мероприятия.

Для кого это событие: целевая аудитория

Big tech night объединяет специалистов разного уровня и направлений:

Новички в IT смогут увидеть, как устроены крупные технологические компании изнутри, понять корпоративную культуру и требования к специалистам.

Действующие разработчики и инженеры получат возможность обменяться опытом, узнать о новых инструментах и подходах к решению технических задач.

Те, кто планирует переход в IT из других сфер, смогут оценить перспективы и понять, какие навыки нужно развивать.

Продуктовые менеджеры, аналитики, лидеры команд найдут инсайты по управлению проектами и командами в технологических компаниях.

Студенты и выпускники получат реальное представление о том, как выглядит работа в топовых IT-компаниях.

Уникальная возможность: заглянуть за кулисы

Обычно офисы крупных IT-компаний закрыты для посторонних. Big tech night дает редкую возможность:

Увидеть рабочие пространства, где создаются продукты миллионов пользователей.

Пообщаться с разработчиками и руководителями команд в неформальной обстановке.

Узнать о неопубликованных проектах и технологических решениях.

Понять корпоративную культуру и подходы к организации работы.

Почему это важно для карьеры в IT

Событие предоставляет несколько ценных возможностей для профессионального развития:

Нетворкинг с практиками индустрии — знакомства, которые могут повлиять на карьерный путь.

Актуальные знания — доклады от лидеров отрасли о трендах, которые будут определять развитие IT в ближайшие годы.

Понимание рынка — реальная картина того, какие навыки и специалисты нужны крупным компаниям.

Мотивация к развитию — возможность увидеть высокий уровень технологической культуры и стремиться к нему.

Big tech night дает уникальную возможность увидеть, какие технологии и подходы используют ведущие IT-компании, но для входа в эту сферу нужны фундаментальные навыки программирования. Если доклады на мероприятии вдохновили вас на смену профессии или углубление в IT, стоит начать с качественной базы. На странице лучших курсов программирования онлайн собраны программы по всем популярным языкам и направлениям: от Python и JavaScript до мобильной разработки и DevOps. Многие выпускники таких курсов успешно трудоустраиваются в компании уровня участников big tech night.

Темы, которые формируют будущее IT

Программа big tech night отражает ключевые тренды индустрии:

Искусственный интеллект — от теории к практическому применению в продуктах MLOps — инфраструктура и процессы для машинного обучения в production Open source — развитие экосистемы открытых технологий Продуктивность команд — методы измерения и повышения эффективности Soft skills — навыки, которые становятся критически важными в технологических командах

Как подготовиться к участию

Чтобы максимально использовать возможности события:

Определите цели — что хотите узнать, с кем познакомиться. Изучите программу — выберите приоритетные доклады и компании. Подготовьте вопросы — для общения со спикерами и сотрудниками. Планируйте маршрут — максимум 3 офиса за вечер, учитывайте время на переезды.

Долгосрочное влияние события

Big tech night может стать важной вехой в развитии российской IT-экосистемы. Событие демонстрирует:

Открытость крупных компаний к взаимодействию с сообществом.

Готовность делиться знаниями и опытом.

Инвестиции в развитие кадрового потенциала отрасли.

Формирование культуры обмена знаниями в IT-индустрии.

Главное: не упустите возможность

Big tech night — уникальная возможность за одну ночь получить инсайты о работе в крупнейших российских IT-компаниях. Такие события случаются редко, и участие в них может стать катализатором для карьерного развития.

Регистрация бесплатная, но места ограничены. Если вы интересуетесь IT-сферой, планируете смену профессии или хотите развиваться в технологических направлениях — это событие создано для вас.