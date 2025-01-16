ChatGPT получил функцию планирования задач для платных подписчиков

OpenAI добавила в ChatGPT функцию планирования «Tasks», которая превращает чат-бот в персонального ассистента. Пока обновление доступно только платным подписчикам в режиме бета-тестирования.

Что умеет новый планировщик

Создавать напоминания для регулярных дел (например, сообщать прогноз погоды каждое утро в 7:00)

Предлагать новые задачи на основе диалогов с пользователем (требуется подтверждение)

Управлять списком из 10 активных задач через отдельный раздел в профиле

Редактировать задачи прямо в чате, где они были созданы

По данным Bloomberg, этим обновлением OpenAI стремится сделать ChatGPT более полезным в повседневной жизни. Раньше бот мог работать только в режиме реального времени, теперь же он способен планировать будущие действия.

Планирование задач и эффективное управление временем особенно важны для руководителей команд. Если вы хотите не только использовать новые возможности ChatGPT, но и системно улучшить свои навыки управления проектами и людьми, изучите подборку курсов по управлению командами. Там вы найдете программы, которые помогут структурировать рабочие процессы и грамотно делегировать задачи.

Кому доступна функция

На данный момент «Tasks» могут протестировать пользователи:

ChatGPT Plus

ChatGPT Team

ChatGPT Pro

OpenAI пока не сообщает, появится ли функция в бесплатной версии.

Конкуренция на рынке цифровых ассистентов

«Это важный шаг в превращении ChatGPT в полноценного цифрового помощника, способного конкурировать с такими системами, как Alexa от Amazon или Siri от Apple», — отмечает издание Ferra.

Хотя функции напоминаний и планирования уже есть у Google Assistant и Siri, для ChatGPT это серьезное расширение возможностей, приближающее его к статусу полноценного виртуального ассистента.