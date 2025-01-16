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ChatGPT получил функцию планирования задач для платных подписчиков
OpenAI добавила в ChatGPT функцию планирования «Tasks», которая превращает чат-бот в персонального ассистента. Пока обновление доступно только платным подписчикам в режиме бета-тестирования.
Что умеет новый планировщик
- Создавать напоминания для регулярных дел (например, сообщать прогноз погоды каждое утро в 7:00)
- Предлагать новые задачи на основе диалогов с пользователем (требуется подтверждение)
- Управлять списком из 10 активных задач через отдельный раздел в профиле
- Редактировать задачи прямо в чате, где они были созданы
По данным Bloomberg, этим обновлением OpenAI стремится сделать ChatGPT более полезным в повседневной жизни. Раньше бот мог работать только в режиме реального времени, теперь же он способен планировать будущие действия.
Планирование задач и эффективное управление временем особенно важны для руководителей команд. Если вы хотите не только использовать новые возможности ChatGPT, но и системно улучшить свои навыки управления проектами и людьми, изучите подборку курсов по управлению командами. Там вы найдете программы, которые помогут структурировать рабочие процессы и грамотно делегировать задачи.
Кому доступна функция
На данный момент «Tasks» могут протестировать пользователи:
- ChatGPT Plus
- ChatGPT Team
- ChatGPT Pro
OpenAI пока не сообщает, появится ли функция в бесплатной версии.
Конкуренция на рынке цифровых ассистентов
«Это важный шаг в превращении ChatGPT в полноценного цифрового помощника, способного конкурировать с такими системами, как Alexa от Amazon или Siri от Apple», — отмечает издание Ferra.
Хотя функции напоминаний и планирования уже есть у Google Assistant и Siri, для ChatGPT это серьезное расширение возможностей, приближающее его к статусу полноценного виртуального ассистента.
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