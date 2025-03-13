DeepMind представила Gemini Robotics: роботы, понимающие человеческую речь

Google DeepMind представила новую модель Gemini Robotics, объединяющую передовые достижения в области искусственного интеллекта и робототехники. Эта инновация позволяет роботам не только понимать команды на естественном языке, но и выполнять сложные бытовые задачи, адаптируясь к новым условиям без дополнительного обучения.

От запрограммированных действий к интеллектуальному взаимодействию

Традиционно роботы сталкивались с трудностями при выполнении задач в незнакомых ситуациях, требуя предварительного программирования для каждого сценария. Однако Gemini Robotics преодолевает этот барьер благодаря интеграции языковой модели Gemini 2.0, что позволяет роботам анализировать контекст, планировать действия и общаться на естественном языке. Это делает их более гибкими и эффективными в выполнении разнообразных задач.

От теории к практике: впечатляющие демонстрации возможностей

В одном из демонстрационных примеров робот получил команду «положить бананы в прозрачный контейнер». Он успешно идентифицировал бананы и соответствующий контейнер на столе, выполнив задачу безошибочно, даже когда контейнер перемещался. Другие демонстрации включали игру в крестики-нолики, аккуратное складывание оригами и забрасывание игрушечного баскетбольного мяча в кольцо, что подчеркивает его способность к точным и разнообразным действиям.

Мнения изнутри: как эксперты оценивают прорыв

Канишка Рао, директор по робототехнике в DeepMind, отметил:

«Одной из главных проблем в робототехнике и причиной, по которой полезных роботов не видно повсеместно, является то, что они совершенно не способны обобщать результаты в незнакомых ситуациях». Интеграция Gemini 2.0 позволяет роботам преодолеть этот барьер, делая их более адаптивными и способными к самостоятельному обучению.

Каролина Парада, руководитель отдела робототехники DeepMind, подчеркнула важность сотрудничества с пользователями для улучшения системы:

«Мы работаем с проверенными тестировщиками, чтобы познакомить их с приложениями, которые им интересны, а затем учимся у них, чтобы мы могли построить более интеллектуальную систему».

Заинтересовались перспективами в сфере ИИ и робототехники? На нашей подборке лучших курсов по искусственному интеллекту вы найдете образовательные программы от ведущих платформ, помогающие освоить актуальные навыки — от базового программирования до глубокого обучения и нейронных сетей. Это отличная отправная точка для тех, кто хочет стать частью технологической революции, которую представляют такие инновации, как Gemini Robotics.