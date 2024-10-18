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Откройте для себя новый уровень онлайн-шопинга с обновленным Google Shopping
Google представил масштабное обновление платформы Google Shopping, интегрировав искусственный интеллект для повышения персонализации и интерактивности. Это обновление становится частью глобального тренда на применение AI в e-commerce, к которому также подключаются гиганты отрасли, такие как Amazon и Alibaba.
Что нового?
- Персонализированная лента рекомендаций: ИИ подбирает товары на основе ваших предпочтений, прошлых покупок и анализирует текущие тренды на рынке, чтобы предложить наиболее актуальные товары. Например, если вы недавно искали спортивную одежду, вам могут предложить новинки в этой категории.
- Раздел выгодных предложений: Легко находите лучшие скидки и акции на популярные товары, такие как электроника, одежда и аксессуары. Раздел обновляется в реальном времени, что позволяет всегда быть в курсе самых выгодных предложений.
- Виртуальные примерочные: Примеряйте одежду и аксессуары, не выходя из дома, что снижает количество возвратов товаров, улучшая тем самым клиентский опыт и снижая затраты продавцов.
- AR-технологии: Визуализируйте товары в реальном пространстве, как это делают пользователи Amazon и других платформ, что помогает принимать более обоснованные решения при покупке мебели или крупных предметов.
Ключевые преимущества
- Интуитивный интерфейс: Упрощает поиск и выбор товаров, учитывая как ваши предпочтения, так и текущие мировые тренды.
- Персонализация: Повышает релевантность предложений, улучшая пользовательский опыт благодаря точной подстройке рекомендаций на основе вашего поведения на платформе.
- Инновационные технологии: AR и ИИ, как часть глобальных изменений в e-commerce, помогают улучшить взаимодействие с платформой и делают покупки более увлекательными.
Мнение экспертов
Специалисты отмечают, что внедрение ИИ в e-commerce значительно повышает качество обслуживания клиентов и эффективность поиска товаров. Более того, использование AR-технологий значительно снижает риск возвратов товаров, так как покупатели могут заранее убедиться, что выбранные ими товары соответствуют их ожиданиям.
Перспективы для специалистов
Обновление Google Shopping демонстрирует растущий спрос на профессионалов в сфере ИИ, e-commerce и UX/UI-дизайна. С развитием AR-технологий и персонализированных алгоритмов рекомендаций открываются новые возможности для специалистов по машинному обучению и разработчиков AI-решений. Это отличная возможность для тех, кто рассматривает карьеру в IT или планирует развиваться в этом направлении.
Примечание: На данный момент обновление доступно только пользователям из США, но ожидается, что глобальный запуск произойдет в ближайшие месяцы, расширяя доступ к инновационным функциям по всему миру.
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