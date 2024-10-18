Откройте для себя новый уровень онлайн-шопинга с обновленным Google Shopping

Google представил масштабное обновление платформы Google Shopping, интегрировав искусственный интеллект для повышения персонализации и интерактивности. Это обновление становится частью глобального тренда на применение AI в e-commerce, к которому также подключаются гиганты отрасли, такие как Amazon и Alibaba.

Что нового?

Персонализированная лента рекомендаций: ИИ подбирает товары на основе ваших предпочтений, прошлых покупок и анализирует текущие тренды на рынке, чтобы предложить наиболее актуальные товары. Например, если вы недавно искали спортивную одежду, вам могут предложить новинки в этой категории.

ИИ подбирает товары на основе ваших предпочтений, прошлых покупок и анализирует текущие тренды на рынке, чтобы предложить наиболее актуальные товары. Например, если вы недавно искали спортивную одежду, вам могут предложить новинки в этой категории. Раздел выгодных предложений: Легко находите лучшие скидки и акции на популярные товары, такие как электроника, одежда и аксессуары. Раздел обновляется в реальном времени, что позволяет всегда быть в курсе самых выгодных предложений.

Легко находите лучшие скидки и акции на популярные товары, такие как электроника, одежда и аксессуары. Раздел обновляется в реальном времени, что позволяет всегда быть в курсе самых выгодных предложений. Виртуальные примерочные: Примеряйте одежду и аксессуары, не выходя из дома, что снижает количество возвратов товаров, улучшая тем самым клиентский опыт и снижая затраты продавцов.

Примеряйте одежду и аксессуары, не выходя из дома, что снижает количество возвратов товаров, улучшая тем самым клиентский опыт и снижая затраты продавцов. AR-технологии: Визуализируйте товары в реальном пространстве, как это делают пользователи Amazon и других платформ, что помогает принимать более обоснованные решения при покупке мебели или крупных предметов.

Ключевые преимущества

Интуитивный интерфейс: Упрощает поиск и выбор товаров, учитывая как ваши предпочтения, так и текущие мировые тренды.

Упрощает поиск и выбор товаров, учитывая как ваши предпочтения, так и текущие мировые тренды. Персонализация: Повышает релевантность предложений, улучшая пользовательский опыт благодаря точной подстройке рекомендаций на основе вашего поведения на платформе.

Повышает релевантность предложений, улучшая пользовательский опыт благодаря точной подстройке рекомендаций на основе вашего поведения на платформе. Инновационные технологии: AR и ИИ, как часть глобальных изменений в e-commerce, помогают улучшить взаимодействие с платформой и делают покупки более увлекательными.

Мнение экспертов

Специалисты отмечают, что внедрение ИИ в e-commerce значительно повышает качество обслуживания клиентов и эффективность поиска товаров. Более того, использование AR-технологий значительно снижает риск возвратов товаров, так как покупатели могут заранее убедиться, что выбранные ими товары соответствуют их ожиданиям.

Перспективы для специалистов

Обновление Google Shopping демонстрирует растущий спрос на профессионалов в сфере ИИ, e-commerce и UX/UI-дизайна. С развитием AR-технологий и персонализированных алгоритмов рекомендаций открываются новые возможности для специалистов по машинному обучению и разработчиков AI-решений. Это отличная возможность для тех, кто рассматривает карьеру в IT или планирует развиваться в этом направлении.

Примечание: На данный момент обновление доступно только пользователям из США, но ожидается, что глобальный запуск произойдет в ближайшие месяцы, расширяя доступ к инновационным функциям по всему миру.

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