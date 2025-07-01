Цифроземье 2025 в Воронеже: масштабный ИТ-форум для профессионалов и начинающих

25 сентября 2025 года в Воронеже состоится одно из самых ожидаемых технологических событий региона — форум «Цифроземье 2025». Площадкой для мероприятия станет MTC Live Холл в сити-парке «Град». Участие в форуме бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Мероприятие проходит при участии Министерства цифрового развития Воронежской области и собирает ведущих представителей ИТ-сферы, бизнеса, образования и государственного сектора. Программа форума охватывает широкий спектр тем — от технологических инноваций до цифровой трансформации и кадрового развития в ИТ.

Что ждет участников

На площадке форума развернется выставочная зона, где свою продукцию и решения представят десятки компаний — от системных интеграторов и разработчиков ПО до поставщиков оборудования. Среди заявленных участников — Ростелеком, Сбер, OCS Distribution, Контур, Aquarius, YADRO, Neoflex, Т2, SIGURD IT, Шаркс Датацентр, Axenix, ИнтерТраст, Delta Computers, RDW Technology и другие.

Кроме выставки, гостей ждёт насыщенная деловая программа, включающая:

Пленарные заседания с участием представителей власти и ключевых игроков отрасли;

Панельные дискуссии о будущем ИТ и цифровизации регионов;

Профильные сессии, посвящённые информационной безопасности, ИИ, Big Data, инфраструктурным решениям, импортозамещению и другим актуальным темам;

Мастер-классы и воркшопы от ведущих ИТ-компаний;

Кейсы цифровой трансформации для бизнеса и госсектора.

Практика, знания, общение

Организаторы форума уделяют большое внимание практикоориентированному обучению. Участники получат доступ к актуальной информации о технологиях и решениях, смогут задать вопросы экспертам, получить рекомендации и делиться собственным опытом.

Также предусмотрены интерактивные зоны, где можно протестировать решения, познакомиться с разработками российских ИТ-компаний, пройти экспресс-обучение и поучаствовать в демонстрациях.

Для кого подойдёт

Форум будет полезен самым разным категориям участников:

Начинающим специалистам — для погружения в отрасль и ориентации в трендах;

Разработчикам и ИТ-инженерам — для обмена опытом, нетворкинга и повышения квалификации;

Руководителям бизнеса и проектов — чтобы узнать о возможностях цифровизации и оптимизации процессов;

Госслужащим и представителям муниципалитетов — для изучения успешных практик цифровой трансформации;

Тем, кто планирует сменить профессию и войти в ИТ — форум поможет составить представление о направлениях и требованиях рынка.

Формат и участие

Формат форума — очный, с возможностью посещения выставки, лекций, круглых столов и воркшопов. Мероприятие пройдёт в один день — 25 сентября, но программа будет максимально насыщенной. Участникам предоставляется доступ ко всем материалам после завершения форума, а также электронный сертификат об участии.

Регистрация обязательна и уже открыта. Желающим рекомендуется заранее забронировать участие, поскольку интерес к мероприятию высок, а лучшие места быстро заканчиваются.

Почему это важно

«Цифроземье 2025» — это не просто отраслевой форум, а стратегическая площадка для развития ИТ-комьюнити в Центральной России. Это шанс для профессионального роста, для поиска новых партнёров, сотрудников или работодателей, для получения свежих идей и полезных контактов.

Подробности о программе, партнёрах и участниках скоро будут опубликованы на официальном сайте форума. Уже сейчас можно ознакомиться с презентацией 2025 года и материалами форума прошлого года — фото, видео и итогами «Цифроземья 2024».

Контакты и регистрация доступны через официальные каналы организаторов. Не упустите возможность стать частью ключевого цифрового события Воронежской области.

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