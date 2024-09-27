Платформа VK Education презентовала широкий спектр бесплатных образовательных программ, направленных на развитие навыков в области информационных технологий. Подойдет студентам и школьникам, делающим первые шаги в IT, а также опытным специалистам, желающим углубить свои знания.
Google представила улучшенные модели Gemini 1.5
Google выпустила обновленные модели ИИ Gemini 1.5 Pro и Flash, которые получили значительные улучшения производительности. Эти модели предлагают разработчикам и корпоративным клиентам расширенные возможности для мультимодальных задач, таких как анализ текстов, изображения и обработка данных. Среди ключевых нововведений — улучшение математических вычислений на 20% и повышение эффективности обработки данных на 7%.
Скорость и доступность
Модель Gemini 1.5 Flash оптимизирована для быстрого выполнения задач с высокой нагрузкой, что делает её идеальной для компаний, работающих с большими объемами информации. Flash-версия получила удвоенную скорость выполнения запросов и уменьшение задержек в 3 раза. Google также снизила стоимость API на 64% для входящих данных и на 52% для исходящих, что делает использование этих моделей более доступным для бизнеса.
Математика и обработка данных на новом уровне
Модель Gemini 1.5 Flash и Pro-002 имеют контекстное окно на 2 миллиона токенов, что позволяет обрабатывать более сложные и долгие запросы. Это делает модели особенно полезными для приложений, связанных с анализом данных, чат-ботами и автоматизированными системами.
Мнение экспертов
Демис Хассабис, генеральный директор Google DeepMind, отметил, что Flash 1.5 была разработана с акцентом на скорость и эффективность, что делает её идеальной для быстрого выполнения задач с высокой частотой запросов. Эксперты также высоко оценили снижение стоимости и повышение производительности, что открывает новые возможности для использования ИИ в бизнесе и разработке.
Значимость для тех, кто хочет сменить профессию
Обновленные модели Google Gemini 1.5 предлагают множество перспектив для людей, желающих сменить карьеру и углубиться в искусственный интеллект. Эти модели можно использовать в таких областях, как обработка больших данных и разработка приложений, что делает их востребованными в современном ИТ-секторе.
Если вас интересует изучение искусственного интеллекта и вы хотите углубиться в эту стремительно развивающуюся область, настоятельно рекомендую изучить подборку курсов по ИИ. Эти курсы помогут вам освоить ключевые технологии, такие как машинное обучение, глубокие нейронные сети и работу с большими данными. Полученные знания позволят использовать инструменты, подобные Google Gemini 1.5, в реальных проектах, и помогут вам стать востребованным специалистом в этой области.
Сегодня стало известно о выпуске Google 10 бесплатных курсов по искусственному интеллекту, доступных каждому. Курсы преподаются на английском языке.
Большинство россиян считают пик карьеры возрастом 35-39 лет. Опрос Работа.ру и СберПодбор показал: многие хотят оставаться на своих местах или открыть собственное дело. Другие же рассматривают возможность раннего выхода на пенсию.
Сервис поиска работы SuperJob провел исследование рынка вакансий в IT-компаниях России и проанализировал размеры заработных плат системных администраторов Windows в разных регионах.
22 и 24 августа состоится пятая конференция для системных и бизнес-аналитиков. Узнайте о новых методах и инструментах, обменяйтесь опытом. Регистрация уже открыта.
WhatsApp скоро введет ИИ для работы с фото. Новый инструмент ИИ Meta позволит анализировать и редактировать изображения прямо в чате. Важный аспект – пользователи смогут удалять свои фотографии, когда пожелают. Ожидается, что функция появится в обновлении 2.24.14.20.
Sapiens Solutions объявила набор на бесплатный курс по аналитике и работе с данными с возможностью оплачиваемой стажировки. Получите востребованные навыки и начните карьеру в IT.
На фоне слухов о снижении спроса на ИТ-специалистов эксперты интернет-журнала «Код» проанализировали количество вакансий и размер заработной платы в разных направлениях IT.
Прорыв в нейротехнологиях! Стартап Synchron имплантировал нейрочип с ChatGPT, давая парализованным людям возможность общаться силой мысли. Узнайте, как эта технология возвращает свободу общения и полноценную жизнь.