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Google представила улучшенные модели Gemini 1.5

Google выпустила обновленные модели ИИ Gemini 1.5 Pro и Flash, которые получили значительные улучшения производительности. Эти модели предлагают разработчикам и корпоративным клиентам расширенные возможности для мультимодальных задач, таких как анализ текстов, изображения и обработка данных. Среди ключевых нововведений — улучшение математических вычислений на 20% и повышение эффективности обработки данных на 7%.

Работа с нейросетью

Скорость и доступность

Модель Gemini 1.5 Flash оптимизирована для быстрого выполнения задач с высокой нагрузкой, что делает её идеальной для компаний, работающих с большими объемами информации. Flash-версия получила удвоенную скорость выполнения запросов и уменьшение задержек в 3 раза. Google также снизила стоимость API на 64% для входящих данных и на 52% для исходящих, что делает использование этих моделей более доступным для бизнеса.

Математика и обработка данных на новом уровне

Модель Gemini 1.5 Flash и Pro-002 имеют контекстное окно на 2 миллиона токенов, что позволяет обрабатывать более сложные и долгие запросы. Это делает модели особенно полезными для приложений, связанных с анализом данных, чат-ботами и автоматизированными системами.

Мнение экспертов

Демис Хассабис, генеральный директор Google DeepMind, отметил, что Flash 1.5 была разработана с акцентом на скорость и эффективность, что делает её идеальной для быстрого выполнения задач с высокой частотой запросов. Эксперты также высоко оценили снижение стоимости и повышение производительности, что открывает новые возможности для использования ИИ в бизнесе и разработке.

Значимость для тех, кто хочет сменить профессию

Обновленные модели Google Gemini 1.5 предлагают множество перспектив для людей, желающих сменить карьеру и углубиться в искусственный интеллект. Эти модели можно использовать в таких областях, как обработка больших данных и разработка приложений, что делает их востребованными в современном ИТ-секторе.
Если вас интересует изучение искусственного интеллекта и вы хотите углубиться в эту стремительно развивающуюся область, настоятельно рекомендую изучить подборку курсов по ИИ. Эти курсы помогут вам освоить ключевые технологии, такие как машинное обучение, глубокие нейронные сети и работу с большими данными. Полученные знания позволят использовать инструменты, подобные Google Gemini 1.5, в реальных проектах, и помогут вам стать востребованным специалистом в этой области.

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Дата: 27 сентября 2024
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