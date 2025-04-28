Митап для iOS- и Android-разработчиков пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

31 мая Яндекс проведёт масштабный митап для мобильных разработчиков — Я.Субботник. В этом году мероприятие состоится сразу на двух площадках: в московском и санкт-петербургском офисах компании. Участников ждёт насыщенная программа с докладами, практическими сессиями, экскурсиями по офису и возможностью обсудить свои кейсы с экспертами.

Темы и формат мероприятия

Я.Субботник традиционно собирает мобильных специалистов, чтобы поделиться лучшими практиками, обсудить тренды отрасли и углубиться в технические нюансы работы сервисов Яндекса. Программа объединяет теорию и практику:

5 технических докладов от специалистов Яндекса по iOS и Android-разработке;

PeerLab — сессия разборов реальных кейсов участников с топовыми экспертами;

Экскурсия по офису для знакомства с рабочими пространствами Яндекса;

Afterparty с неформальным общением, угощениями и напитками.

Особое внимание уделяется PeerLab — камерной активности, где разработчики смогут обсудить свои задачи и получить обратную связь по важным вопросам. Уже сейчас участники могут отправлять кейсы для разборов. Среди тем обсуждений:

Работа с Kotlin Multiplatform;

Стратегии карьерного роста в мобильной разработке;

Организация платформенных команд;

Применение искусственного интеллекта в разработке;

Формирование навыков T-Shape разработчика;

Тестирование мобильных приложений.

Программа докладов

В течение дня участники смогут погрузиться в актуальные технические темы. В программе заявлены выступления:

Адаптация мобильного приложения под ТВ-платформы — Мария Примерная и Вячеслав Андреев (Суперапп Яндекса);

Как перевезти 250+ SPM модулей из динамики в статику — Константин Спикерович и Григорий Сухоруков (Яндекс Go);

Пагинация: от идеи до реализации — Никита Симашкин (команда Алисы и Умных Устройств);

Стратегии ускорения старта на практике — Александр Примеровский и Василий Иванов (Суперапп Яндекса);

Строим observability систему для BDUI — Мария Примерная и Владислав Бардин (Яндекс Маркет).

Дополнительно предусмотрены кофе-брейки, обед и сессии нетворкинга.

Для кого подойдёт участие

Мероприятие будет полезно:

начинающим мобильным разработчикам, стремящимся углубить технические навыки;

опытным iOS- и Android-специалистам, заинтересованным в обмене опытом и изучении новых подходов;

тем, кто рассматривает карьерный переход в мобильную разработку;

руководителям мобильных команд, которые хотят лучше понять процессы оптимизации и роста.

Формат и регистрация

Я.Субботник пройдёт в очном формате в офисах Яндекса в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за ограниченного числа мест организован предварительный отбор участников: необходимо заполнить заявку и дождаться подтверждения приглашения. За три дня до события участникам будет направлено письмо с подтверждением посещения или ссылкой на онлайн-трансляцию.

Особенности формата:

Очное участие с экскурсиями и неформальным общением;

Возможность подключиться к онлайн-трансляции;

Практические разборы реальных кейсов;

Обмен опытом с ведущими инженерами Яндекса.

Участникам мероприятия будут предоставлены дополнительные материалы по лицензии CC BY-NC 3.0.

Как принять участие

Для участия в митапе необходимо пройти регистрацию на официальной странице мероприятия. Отбор проводится на конкурсной основе — заполнение заявки не гарантирует автоматическое участие.

Все вопросы о мероприятии можно задать организаторам через форму на сайте.

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