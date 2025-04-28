Митап для iOS- и Android-разработчиков пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
31 мая Яндекс проведёт масштабный митап для мобильных разработчиков — Я.Субботник. В этом году мероприятие состоится сразу на двух площадках: в московском и санкт-петербургском офисах компании. Участников ждёт насыщенная программа с докладами, практическими сессиями, экскурсиями по офису и возможностью обсудить свои кейсы с экспертами.
Темы и формат мероприятия
Я.Субботник традиционно собирает мобильных специалистов, чтобы поделиться лучшими практиками, обсудить тренды отрасли и углубиться в технические нюансы работы сервисов Яндекса. Программа объединяет теорию и практику:
- 5 технических докладов от специалистов Яндекса по iOS и Android-разработке;
- PeerLab — сессия разборов реальных кейсов участников с топовыми экспертами;
- Экскурсия по офису для знакомства с рабочими пространствами Яндекса;
- Afterparty с неформальным общением, угощениями и напитками.
Особое внимание уделяется PeerLab — камерной активности, где разработчики смогут обсудить свои задачи и получить обратную связь по важным вопросам. Уже сейчас участники могут отправлять кейсы для разборов. Среди тем обсуждений:
- Работа с Kotlin Multiplatform;
- Стратегии карьерного роста в мобильной разработке;
- Организация платформенных команд;
- Применение искусственного интеллекта в разработке;
- Формирование навыков T-Shape разработчика;
- Тестирование мобильных приложений.
Программа докладов
В течение дня участники смогут погрузиться в актуальные технические темы. В программе заявлены выступления:
- Адаптация мобильного приложения под ТВ-платформы — Мария Примерная и Вячеслав Андреев (Суперапп Яндекса);
- Как перевезти 250+ SPM модулей из динамики в статику — Константин Спикерович и Григорий Сухоруков (Яндекс Go);
- Пагинация: от идеи до реализации — Никита Симашкин (команда Алисы и Умных Устройств);
- Стратегии ускорения старта на практике — Александр Примеровский и Василий Иванов (Суперапп Яндекса);
- Строим observability систему для BDUI — Мария Примерная и Владислав Бардин (Яндекс Маркет).
Дополнительно предусмотрены кофе-брейки, обед и сессии нетворкинга.
Для кого подойдёт участие
Мероприятие будет полезно:
- начинающим мобильным разработчикам, стремящимся углубить технические навыки;
- опытным iOS- и Android-специалистам, заинтересованным в обмене опытом и изучении новых подходов;
- тем, кто рассматривает карьерный переход в мобильную разработку;
- руководителям мобильных команд, которые хотят лучше понять процессы оптимизации и роста.
Формат и регистрация
Я.Субботник пройдёт в очном формате в офисах Яндекса в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за ограниченного числа мест организован предварительный отбор участников: необходимо заполнить заявку и дождаться подтверждения приглашения. За три дня до события участникам будет направлено письмо с подтверждением посещения или ссылкой на онлайн-трансляцию.
Особенности формата:
- Очное участие с экскурсиями и неформальным общением;
- Возможность подключиться к онлайн-трансляции;
- Практические разборы реальных кейсов;
- Обмен опытом с ведущими инженерами Яндекса.
Участникам мероприятия будут предоставлены дополнительные материалы по лицензии CC BY-NC 3.0.
Как принять участие
Для участия в митапе необходимо пройти регистрацию на официальной странице мероприятия. Отбор проводится на конкурсной основе — заполнение заявки не гарантирует автоматическое участие.
Все вопросы о мероприятии можно задать организаторам через форму на сайте.
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- Темы и формат мероприятия
- Программа докладов
- Для кого подойдёт участие
- Формат и регистрация
- Как принять участие
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