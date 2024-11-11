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Каждый пятый россиянин выбирает IT для дополнительного образования

Согласно совместному исследованию сервиса Работа.ру и онлайн-школы Skillfactory, 18% россиян уже получают или планируют получить дополнительное образование в IT-сфере. Опрос проводился в октябре 2024 года. Высокий интерес к IT, особенно среди людей, планирующих смену профессии, объясняется динамичным ростом этой сферы, высоким спросом на квалифицированных специалистов и перспективой выше среднего заработка. IT-сектор обещает стабильный карьерный путь на фоне колеблющихся рынков труда, что делает его востребованным выбором.

образование

Топ-5 направлений допобразования в России

  • IT и программирование — 18%
  • Бизнес (управление, маркетинг, финансы) — 13%
  • Психология — 9%
  • Иностранные языки — 8%
  • Искусство — 6%

Зачем россияне идут учиться

Результаты исследования подчеркивают важность согласования образовательных программ с потребностями работодателей: компании получают сотрудников с готовыми практическими навыками, а студенты — актуальное, ориентированное на рынок образование. Так, россияне идут на дополнительные курсы в первую очередь для:

  • улучшения навыков и освоения новых компетенций — 59%
  • личного развития — 50%
  • карьерного роста — 41%
  • смены профессии и увеличения дохода — 35%

Сколько времени готовы тратить на обучение

  • 3-5 часов в неделю — 41%
  • До 3 часов — 24%
  • 6-10 часов — 22%
  • Более 10 часов — 14%

Отношение к искусственному интеллекту

Хотя 58% опрошенных не используют ИИ, его растущая доступность и распространение указывают на возможное расширение применения в будущем для повседневных задач, саморазвития и повышения продуктивности. Среди тех, кто всё же использует ИИ:

  • редко — 24%
  • умеренно — 13%
  • активно — 6%

Комментарий от эксперта

Эти цифры подчеркивают необходимость реформирования системы высшего образования. Важно вводить программы, ориентированные на практические навыки и партнерство с работодателями, чтобы выпускники были готовы к реальным требованиям рынка труда. Недавние тенденции показывают, что образовательные программы, нацеленные на развитие компетенций в области ИТ и других востребованных направлений, соответствуют как интересам обучающихся, так и потребностям работодателей.

«Эти цифры показывают необходимость реформирования системы высшего образования. Важно вводить новые современные программы, акцентировать внимание на практических навыках, сотрудничать с работодателями, чтобы учебные программы соответствовали требованиям рынка труда», — комментирует Алексей Дворецкий, программный директор школы IT-профессий Skillfactory.

Исследование особенно актуально для людей 18-40 лет, рассматривающих смену профессии. Результаты показывают, что IT остается одним из самых привлекательных направлений для переквалификации, отражая современные тенденции рынка труда. Эти данные также согласуются с мировыми трендами, где IT и управление бизнесом стабильно занимают лидирующие позиции среди предпочитаемых направлений для допобразования, отражая глобальный сдвиг в сторону экономики, основанной на технологиях.

Для тех, кто задумывается о переходе в IT-сферу, важно выбрать качественную программу обучения. На нашем сайте собрана подборка лучших курсов программирования, где можно сравнить программы разных школ по стоимости, длительности и содержанию, чтобы найти оптимальный вариант для старта в новой профессии.

Дата: 11 ноября 2024
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