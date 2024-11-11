Каждый пятый россиянин выбирает IT для дополнительного образования

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Согласно совместному исследованию сервиса Работа.ру и онлайн-школы Skillfactory, 18% россиян уже получают или планируют получить дополнительное образование в IT-сфере. Опрос проводился в октябре 2024 года. Высокий интерес к IT, особенно среди людей, планирующих смену профессии, объясняется динамичным ростом этой сферы, высоким спросом на квалифицированных специалистов и перспективой выше среднего заработка. IT-сектор обещает стабильный карьерный путь на фоне колеблющихся рынков труда, что делает его востребованным выбором.
Результаты исследования подчеркивают важность согласования образовательных программ с потребностями работодателей: компании получают сотрудников с готовыми практическими навыками, а студенты — актуальное, ориентированное на рынок образование. Так, россияне идут на дополнительные курсы в первую очередь для:
Хотя 58% опрошенных не используют ИИ, его растущая доступность и распространение указывают на возможное расширение применения в будущем для повседневных задач, саморазвития и повышения продуктивности. Среди тех, кто всё же использует ИИ:
Эти цифры подчеркивают необходимость реформирования системы высшего образования. Важно вводить программы, ориентированные на практические навыки и партнерство с работодателями, чтобы выпускники были готовы к реальным требованиям рынка труда. Недавние тенденции показывают, что образовательные программы, нацеленные на развитие компетенций в области ИТ и других востребованных направлений, соответствуют как интересам обучающихся, так и потребностям работодателей.
«Эти цифры показывают необходимость реформирования системы высшего образования. Важно вводить новые современные программы, акцентировать внимание на практических навыках, сотрудничать с работодателями, чтобы учебные программы соответствовали требованиям рынка труда», — комментирует Алексей Дворецкий, программный директор школы IT-профессий Skillfactory.
Исследование особенно актуально для людей 18-40 лет, рассматривающих смену профессии. Результаты показывают, что IT остается одним из самых привлекательных направлений для переквалификации, отражая современные тенденции рынка труда. Эти данные также согласуются с мировыми трендами, где IT и управление бизнесом стабильно занимают лидирующие позиции среди предпочитаемых направлений для допобразования, отражая глобальный сдвиг в сторону экономики, основанной на технологиях.
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