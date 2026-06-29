Каждый десятый российский родитель признался: дворник — это худшее, что может случиться с карьерой ребёнка. Не потому что профессия бесполезна, а потому что за ней стоит конкретный страх — низкий доход, тяжёлый труд и отсутствие перспектив. SuperJob опросил 1600 родителей по всей стране — и получил откровенный портрет того, чего на самом деле боятся российские семьи.

Антирейтинг: кем точно не должен стать ребёнок

9% родителей назвали дворника самой нежелательной профессией для своих детей. Дальше — рабочие специальности (6%), и сразу два «бронзовых призёра» с одинаковым результатом: полицейский и чиновник — по 5%.

Полный список профессий, которых родители хотели бы избежать:

уборщик — 4%.

продавец — 4%.

учитель или воспитатель — 4%.

военнослужащий — 4%.

бухгалтер — 3%.

врач или другой медработник — 3%.

блогер — 3%.

водитель — 3%.

менеджер — 3%.

артист, официант, грузчик, курьер — по 2%.

юрист — 1%.

Важная деталь: 12% родителей сказали, что готовы поддержать любой выбор ребёнка. Это немного — но это сигнал о постепенном сдвиге в сторону «важнее интерес, чем статус».

Мамы и папы боятся разного

Отцов и матерей тревожат принципиально разные сценарии.

Мужчины чаще опасаются профессий с высокой ответственностью и общественным давлением. Чиновник — 7% против 2% среди женщин, полицейский — 6% против 3%, водитель — 4% против 1%.

Женщины больше переживают за физический и низкооплачиваемый труд. Подсобного рабочего назвали нежелательной профессией 11% матерей — и лишь 2% отцов. Уборщик — 7% против 2%, продавец — 6% против 3%, бухгалтер — 5% против 2%.

При этом именно мамы чаще готовы принять любой выбор ребёнка: 14% против 9% среди отцов.

Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России ГУУ / эксперт по региональным рынкам труда: «Российский рынок труда глубоко консервативен в плане представлений о престиже. Родители продолжают инвестировать в высшее образование детей ради «корочки», не понимая, что структура экономики деформирована. Мы имеем колоссальный избыток людей с дипломами юристов и менеджеров низшего звена, которые работают не по специальности, и жесточайший голод на тех, кто работает руками».

Парадокс: нежелательные профессии — востребованные профессии

Вот что странно. Большинство профессий из антирейтинга — дворники, рабочие, курьеры, водители, продавцы — это именно те позиции, на которые сегодня реальный спрос. Рынок их ждёт, работодатели ищут. А родители — нет.

Это значит, что оценка происходит не по логике «нужен / не нужен рынку», а по другой шкале: доход, условия, карьерный потолок, социальная защита. И по этим параметрам многие востребованные профессии проигрывают.

Что это говорит о рынке труда

Исследование фиксирует тревогу, которая давно живёт в российских семьях: люди понимают, что профессия сегодня — это не навсегда. Рынок меняется быстро, и то, что казалось стабильным десять лет назад, сегодня уже не гарантирует ни дохода, ни роста.

Именно поэтому 12% родителей выбирают другую стратегию: не диктовать профессию, а воспитать человека, способного адаптироваться. Гибкость, готовность учиться, умение переходить между специальностями — сегодня это ценнее, чем конкретная строчка в дипломе.

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Опрос проводился с 15 по 19 июня 2026 года среди 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих детей, из 388 населённых пунктов всех федеральных округов.