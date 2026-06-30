Представьте: вы пишете нейросети одну фразу — и через 10 минут у вас готов сайт, CRM или мини-приложение с личным кабинетом и базой данных. Не макет, не демо — рабочий продукт, который можно сразу опубликовать на собственном домене. Именно это показала Yandex B2B Tech, открыв публичный доступ к сервису Vibecraft.

Звучит как фантастика, но за этим стоят конкретные цифры и вполне реальные последствия — в том числе для тех, кто планирует строить карьеру в IT.

Что изменилось

Раньше создание сайта или прототипа приложения требовало команды: разработчика, дизайнера, иногда аналитика — и бюджет в сотни тысяч рублей. Vibecraft убирает этот барьер. Пользователь описывает идею в чате с ИИ-помощником, система уточняет аудиторию и функции — и собирает первую версию проекта. По данным Yandex Cloud, во время закрытого тестирования было создано более 1000 проектов, причем больше половины — не простые визитки, а прикладные сервисы: панели управления, калькуляторы, CRM, интернет-магазины.

Кого это касается

В первую очередь — малый бизнес. Сейчас 36% небольших компаний в России вообще не имеют сайта, а пользуются им как каналом продвижения меньше 15%. Vibecraft обещает закрыть этот разрыв быстро и дёшево. Но есть и вторая аудитория — люди, которые присматриваются к смене профессии в IT, маркетинге или продуктовой разработке. И вот здесь начинается самое интересное.

Что на самом деле меняется на рынке труда

Технический директор Yandex Cloud Иван Пузыревский описал философию проекта просто: «Сайт должен создаваться так же легко, как сообщение в мессенджере. Звучит обнадеживающе — но это не значит, что профессия исчезает. Скорее меняется то, за что именно платят.»

Если раньше вход в IT начинался с изучения синтаксиса и верстки руками, то теперь ценность смещается к другим навыкам: умению формулировать задачу для ИИ, понимать продуктовую логику, тестировать гипотезы, разбираться в пользовательских сценариях и — что важно — уметь оценить, где именно нейросеть ошиблась или упростила решение. Исследователи уже фиксируют ограничения подобных платформ: надёжность, масштабируемость и зависимость от конкретного вендора остаются нерешёнными вопросами.

Если присмотреться к тому, что Vibecraft отбирает, а что — наоборот — делает более ценным, картина становится яснее: ручное написание кода с нуля действительно теряет вес, а вот понимание логики продукта, основ программирования и работы с данными — наоборот, становится тем фундаментом, без которого нельзя оценить, что именно собрала нейросеть и где она ошиблась. Поэтому те, кто сейчас всерьёз думает о переходе в IT, всё чаще выбирают не точечное знакомство с конструктором, а курсы по программированию и веб-разработке — там дают именно ту базу, которая позволяет не просто запускать сервисы вроде Vibecraft, а понимать архитектуру приложения, работать с базами данных и доводить результат до продакшена.

Что в итоге

Vibecraft — это не конец профессии разработчика, а смена её содержания. Похожий сдвиг уже проходили дизайнеры, копирайтеры и маркетологи, когда в их работу пришли нейросети: рутинные операции автоматизировались, а спрос на людей, умеющих ставить задачи и контролировать качество, вырос. С сайтами и приложениями, похоже, происходит то же самое.