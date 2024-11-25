Nvidia представила нейросеть для создания трехмерных моделей

Индекс TIOBE за октябрь 2024: Python сохраняет лидерство, C++ на втором месте. Rust укрепляет позиции, а новый язык Mojo впервые вошел в топ-50. Узнайте о ключевых изменениях в рейтинге.
Компания Nvidia анонсировала Edify 3D — систему генерации трехмерных моделей, которая обещает стать революцией в мире 3D-дизайна. Технология позволяет создавать 3D-ассеты двумя способами: по текстовому описанию или на основе референсного изображения. Этот инструмент ориентирован на упрощение и ускорение процесса создания качественных визуальных элементов, что делает его востребованным как среди профессионалов, так и среди новичков.
Edify 3D предлагает два ключевых метода создания контента:
Особенностью Edify 3D является комплексный подход к генерации. Система создает не только полигональную сетку (основу 3D-модели), но и все необходимые текстуры. Это особенно важно для разработчиков игр, VR/AR-проектов, архитектурных визуализаций и киноиндустрии.
Разработчики уделили особое внимание защите авторских прав. Нейросеть обучена исключительно на лицензированных материалах:
Это означает, что все созданные с помощью Edify 3D ассеты можно использовать в коммерческих проектах без риска нарушить авторские права.
Для разработчиков предусмотрена удобная интеграция через API:
Система Edify 3D открывает новые возможности для индустрии 3D-дизайна. Среди ключевых сценариев применения:
По мнению Джона Доу, ведущего специалиста в области компьютерной графики, Edify 3D существенно упрощает процесс создания контента, позволяя сосредоточиться на творческих задачах. Появление подобных инструментов делает 3D-дизайн доступным даже для новичков, что особенно важно для тех, кто планирует переход в эту сферу или хочет расширить свои навыки.
Edify 3D способствует демократизации 3D-дизайна. Ранее создание профессиональных моделей требовало значительных навыков и времени, но теперь этот процесс становится доступным для широкой аудитории. В перспективе это может привести к росту числа инди-разработчиков, созданию новых студий и увеличению объемов контента в индустриях игр, кино и VR/AR.
Edify 3D — это шаг к будущему, где качественный контент создается быстрее, проще и доступнее.
Появление таких инструментов как Edify 3D подчеркивает растущую роль искусственного интеллекта в сфере 3D-моделирования. Чтобы уверенно работать с подобными технологиями, важно иметь базовое понимание принципов ИИ и его применения в креативных индустриях. На нашем сайте собрана подборка актуальных курсов по искусственному интеллекту, которые помогут разобраться в современных инструментах и их эффективном использовании.
Индекс TIOBE за октябрь 2024: Python сохраняет лидерство, C++ на втором месте. Rust укрепляет позиции, а новый язык Mojo впервые вошел в топ-50. Узнайте о ключевых изменениях в рейтинге.
Архитектурная отрасль России переживает революционные изменения: женщины заняли 60% рынка труда, меняя облик некогда мужской профессии.
Яндекс запустил Концепт — бесплатную альтернативу Miro, позволяющую командам эффективно управлять проектами с помощью интерактивных досок.
OpenAI представила Swarm, инновационный фреймворк для сетей автономных ИИ-агентов, способный радикально изменить автоматизацию сложных задач.
Adobe запускает Adobe Content Authenticity для защиты авторского контента от ИИ, с возможностью добавления метаданных
IT Школа Samsung предлагает школьникам и студентам младше 18 лет освоить мобильную разработку и Java. Подать заявку можно до 19 сентября.
IT-сфера продолжает быть самой перспективной для карьерного роста в России, по мнению 38% респондентов. На втором месте по привлекательности для карьеры оказались нефтегазовая и строительная отрасли, набравшие по 12% голосов. Женщины чаще мужчин считают IT более перспективной, несмотря на преобладание мужчин в отрасли. Также растет интерес к новым технологиям, таким как робототехника и e-commerce.
С 2025 года Россия вводит полный запрет на использование услуг и продуктов в области кибербезопасности от компаний из недружественных стран. Усилен контроль за отечественными провайдерами услуг, что обещает повысить уровень национальной безопасности и расширить рынок для местных разработчиков.
Postgres Professional обновила курс по администрированию PostgreSQL, добавив информацию о версиях 14, 15 и 16. В курсе изменили структуру, добавили отдельные темы по репликации и исправили ошибки в материалах и скриптах.