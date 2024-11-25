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Nvidia представила нейросеть для создания трехмерных моделей

Компания Nvidia анонсировала Edify 3D — систему генерации трехмерных моделей, которая обещает стать революцией в мире 3D-дизайна. Технология позволяет создавать 3D-ассеты двумя способами: по текстовому описанию или на основе референсного изображения. Этот инструмент ориентирован на упрощение и ускорение процесса создания качественных визуальных элементов, что делает его востребованным как среди профессионалов, так и среди новичков.

3д модели

Как работает Edify 3D

Edify 3D предлагает два ключевых метода создания контента:

  1. Генерация по текстовому запросу: Достаточно описать желаемый объект, и система автоматически создаст 3D-модель с учетом всех деталей.
  2. Создание на основе изображения: Алгоритм преобразует загруженную картинку в полноценную трехмерную модель.

Особенностью Edify 3D является комплексный подход к генерации. Система создает не только полигональную сетку (основу 3D-модели), но и все необходимые текстуры. Это особенно важно для разработчиков игр, VR/AR-проектов, архитектурных визуализаций и киноиндустрии.

Лицензионная чистота и использование

Разработчики уделили особое внимание защите авторских прав. Нейросеть обучена исключительно на лицензированных материалах:

  • Стоковые изображения от Shutterstock.
  • Трехмерные модели от TurboSquid.

Это означает, что все созданные с помощью Edify 3D ассеты можно использовать в коммерческих проектах без риска нарушить авторские права.

Интеграция и доступность

Для разработчиков предусмотрена удобная интеграция через API:

  • Заявки на доступ принимаются на сайте Shutterstock.
  • Предоставляется 50 бесплатных тестовых запросов.
  • Поддерживаются форматы GLB (популярный в WebGL) и USDZ (используется в продуктах Apple).

Примеры использования и перспективы

Система Edify 3D открывает новые возможности для индустрии 3D-дизайна. Среди ключевых сценариев применения:

  • Создание ассетов для игр: разработчики могут быстро генерировать персонажей, объекты или окружение.
  • Архитектурная визуализация: преобразование чертежей и изображений в высококачественные 3D-модели.
  • Анимация и кино: автоматизация рутинных задач, связанных с моделированием.

По мнению Джона Доу, ведущего специалиста в области компьютерной графики, Edify 3D существенно упрощает процесс создания контента, позволяя сосредоточиться на творческих задачах. Появление подобных инструментов делает 3D-дизайн доступным даже для новичков, что особенно важно для тех, кто планирует переход в эту сферу или хочет расширить свои навыки.

Влияние на рынок

Edify 3D способствует демократизации 3D-дизайна. Ранее создание профессиональных моделей требовало значительных навыков и времени, но теперь этот процесс становится доступным для широкой аудитории. В перспективе это может привести к росту числа инди-разработчиков, созданию новых студий и увеличению объемов контента в индустриях игр, кино и VR/AR.

Edify 3D — это шаг к будущему, где качественный контент создается быстрее, проще и доступнее.

Появление таких инструментов как Edify 3D подчеркивает растущую роль искусственного интеллекта в сфере 3D-моделирования. Чтобы уверенно работать с подобными технологиями, важно иметь базовое понимание принципов ИИ и его применения в креативных индустриях. На нашем сайте собрана подборка актуальных курсов по искусственному интеллекту, которые помогут разобраться в современных инструментах и их эффективном использовании.

Дата: 25 ноября 2024
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