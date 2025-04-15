SysAdmin 2025: ключевая конференция для системных администраторов и ИТ-специалистов
17 октября в кластере «Ломоносов» пройдёт ежегодная конференция SysAdmin 2025 — масштабное событие для системных администраторов, ИТ-менеджеров и специалистов по поддержке инфраструктуры. Участие в мероприятии бесплатное, но по предварительной регистрации. Ожидается более 700 гостей, 20+ докладов и насыщенная программа, охватывающая все аспекты работы с ИТ-инфраструктурами разных масштабов и типов.
О чём будет конференция
SysAdmin 2025 объединяет практиков, которые готовы делиться своими наработками, нестандартными решениями и актуальными знаниями. Программа сконцентрирована на реальных задачах, с которыми системные администраторы сталкиваются каждый день. Это не просто лекции, а живые обсуждения, сессии вопросов и ответов, а также подробные разборы кейсов от компаний.
В рамках мероприятия прозвучат темы, охватывающие как технические, так и управленческие направления. Среди них:
- администрирование Apple-устройств
- мониторинг систем и оборудования
- миграция инфраструктур на Linux
- оптимизация работы ИТ-поддержки
- управление смешанными ИТ-средами (Windows, Linux, macOS)
- внедрение и использование MDM/UEM/EMM-решений
- вопросы информационной безопасности
- организация эффективной работы ИТ-отдела
Также особое внимание будет уделено soft skills — навыкам, необходимым в коммуникации, управлении и работе с «неудобными» задачами, которые сопровождают «самую неблагодарную профессию в ИТ».
Практика, взаимодействие и кейсы
Участники получат возможность:
- познакомиться с реальными кейсами компаний
- послушать советы и рекомендации от опытных специалистов
- поучаствовать в дискуссиях и обсуждениях, задать вопросы
- завести полезные профессиональные знакомства
- узнать о проверенных инструментах и подходах, которые уже доказали свою эффективность
Завершится мероприятие неформальной частью — афтепати с квизом и призами, что сделает участие не только полезным, но и по-настоящему приятным.
Для кого это мероприятие
SysAdmin 2025 подойдёт:
- практикующим системным администраторам всех уровней
- ИТ-менеджерам и тимлидам, отвечающим за инфраструктуру
- специалистам техподдержки и инженерам по внедрению решений
- новичкам, которые планируют карьеру в системном администрировании
- тем, кто рассматривает переход в ИТ из смежных сфер
Формат участия и регистрация
- Формат: очное участие в Москве (кластер «Ломоносов»)
- Дата: 17 октября 2025 года
- Продолжительность: 1 день
- Стоимость: участие бесплатное (по регистрации)
- Доступ к материалам: предусмотрен
- Сертификат: не заявлен, но возможно, будет доступен позже
Кроме того, организаторы приглашают желающих выступить с собственным докладом — для этого достаточно отправить заявку на адрес speakers@sysadminconf.ru. Также открыт приём заявок от партнёров мероприятия.
Почему стоит посетить
SysAdmin 2025 — это:
- обмен опытом с коллегами из отрасли
- возможность задать вопросы экспертам и получить точные, практические ответы
- участие в обсуждении актуальных технических трендов
- вдохновляющая и дружеская атмосфера
- реальные знания и полезные знакомства
Организаторы обещают: каждый участник уйдёт с новыми идеями, полезными контактами и списком решений, которые можно внедрить в работу уже на следующий день.
SysAdmin 2025 — событие, которое не стоит пропускать тем, кто живёт и работает в инфраструктурной части ИТ.
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