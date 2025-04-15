SysAdmin 2025: ключевая конференция для системных администраторов и ИТ-специалистов

17 октября в кластере «Ломоносов» пройдёт ежегодная конференция SysAdmin 2025 — масштабное событие для системных администраторов, ИТ-менеджеров и специалистов по поддержке инфраструктуры. Участие в мероприятии бесплатное, но по предварительной регистрации. Ожидается более 700 гостей, 20+ докладов и насыщенная программа, охватывающая все аспекты работы с ИТ-инфраструктурами разных масштабов и типов.

О чём будет конференция

SysAdmin 2025 объединяет практиков, которые готовы делиться своими наработками, нестандартными решениями и актуальными знаниями. Программа сконцентрирована на реальных задачах, с которыми системные администраторы сталкиваются каждый день. Это не просто лекции, а живые обсуждения, сессии вопросов и ответов, а также подробные разборы кейсов от компаний.

В рамках мероприятия прозвучат темы, охватывающие как технические, так и управленческие направления. Среди них:

администрирование Apple-устройств

мониторинг систем и оборудования

миграция инфраструктур на Linux

оптимизация работы ИТ-поддержки

управление смешанными ИТ-средами (Windows, Linux, macOS)

внедрение и использование MDM/UEM/EMM-решений

вопросы информационной безопасности

организация эффективной работы ИТ-отдела

Также особое внимание будет уделено soft skills — навыкам, необходимым в коммуникации, управлении и работе с «неудобными» задачами, которые сопровождают «самую неблагодарную профессию в ИТ».

Практика, взаимодействие и кейсы

Участники получат возможность:

познакомиться с реальными кейсами компаний

послушать советы и рекомендации от опытных специалистов

поучаствовать в дискуссиях и обсуждениях, задать вопросы

завести полезные профессиональные знакомства

узнать о проверенных инструментах и подходах, которые уже доказали свою эффективность

Завершится мероприятие неформальной частью — афтепати с квизом и призами, что сделает участие не только полезным, но и по-настоящему приятным.

Для кого это мероприятие

SysAdmin 2025 подойдёт:

практикующим системным администраторам всех уровней

ИТ-менеджерам и тимлидам, отвечающим за инфраструктуру

специалистам техподдержки и инженерам по внедрению решений

новичкам, которые планируют карьеру в системном администрировании

тем, кто рассматривает переход в ИТ из смежных сфер

Формат участия и регистрация

Формат: очное участие в Москве (кластер «Ломоносов»)

Дата: 17 октября 2025 года

Продолжительность: 1 день

Стоимость: участие бесплатное (по регистрации)

Доступ к материалам: предусмотрен

Сертификат: не заявлен, но возможно, будет доступен позже

Кроме того, организаторы приглашают желающих выступить с собственным докладом — для этого достаточно отправить заявку на адрес speakers@sysadminconf.ru. Также открыт приём заявок от партнёров мероприятия.

Почему стоит посетить

SysAdmin 2025 — это:

обмен опытом с коллегами из отрасли

возможность задать вопросы экспертам и получить точные, практические ответы

участие в обсуждении актуальных технических трендов

вдохновляющая и дружеская атмосфера

реальные знания и полезные знакомства

Организаторы обещают: каждый участник уйдёт с новыми идеями, полезными контактами и списком решений, которые можно внедрить в работу уже на следующий день.

SysAdmin 2025 — событие, которое не стоит пропускать тем, кто живёт и работает в инфраструктурной части ИТ.

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