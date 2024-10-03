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Топ-5 регионов России с зарплатами выше 100 тысяч рублей

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тысяч вакансий, опубликованных за первые восемь месяцев 2024 года, и выявили регионы, где наиболее часто предлагают зарплату свыше 100 тысяч рублей.

зарплата

Лидером ожидаемо стала Москва, где 25% всех вакансий попадают в эту категорию. На втором месте расположилась Московская область с 13% таких предложений, а Санкт-Петербург занял третью строчку с 10%. Следом идут Свердловская область и Краснодарский край, в каждом из которых 3% вакансий с высокими зарплатами. Столица закономерно возглавляет этот рейтинг, однако важно отметить, что и другие регионы постепенно увеличивают количество подобных предложений, демонстрируя позитивные изменения на рынке труда.

Где искать «золотую жилу»?

Анализ показал, что высокие зарплаты чаще всего встречаются в следующих отраслях:

  • Транспорт и логистика: 13%
  • Торговля: 12%
  • Строительство: 10%
  • Сфера услуг: 8%

Любопытно, что даже кандидаты без опыта могут рассчитывать на солидный оклад. В Москве, например, 25% всех высокооплачиваемых вакансий открыты для новичков.

Рабочие профессии снова в почете

За последние два года спрос на рабочих вырос на 15%. Особенно востребованы специалисты в:

  • Автомобильной промышленности;
  • Производстве;
  • Складском хозяйстве.

Почему растут зарплаты?

Игорь Сафонов, аналитик рынка труда, объясняет: «Последние годы стали особенно сложными для работодателей, и повышение зарплат — единственный способ привлечь нужных специалистов».

Эксперты связывают рост зарплат с несколькими факторами:

  • Высокая конкуренция среди работодателей;
  • Растущий спрос на квалифицированных специалистов;
  • Демографические проблемы;
  • Низкая популярность рабочих профессий в 90-е годы.

Как использовать эту информацию?

Если вы задумываетесь о смене профессии, обратите внимание на перспективные отрасли:

  • Логистика;
  • Транспорт;
  • Строительство.

Инвестируйте в свое образование — пройдите курсы по этим направлениям. Это поможет вам претендовать на вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Время действовать

Рынок труда меняется, открывая новые возможности. Высокие зарплаты теперь доступны не только в столице, но и в других регионах России. Главное — быть готовым повышать свою квалификацию и следить за тенденциями рынка.

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