Характер vs. опыт: работодатели делают ставку на личные качества молодых специалистов

Недавнее исследование SuperJob выявило интересный тренд на рынке труда: при найме молодых специалистов работодатели всё чаще обращают внимание не на опыт, а на личностные качества. Цифры говорят сами за себя: 68% рекрутеров называют личные характеристики кандидата решающим фактором при трудоустройстве, и только 44% в первую очередь смотрят на профессиональный опыт.

Топ-3 качества, которые ищут работодатели

В ходе исследования были выявлены ключевые личностные характеристики, наиболее ценные для компаний:

Коммуникабельность — умение находить общий язык с коллегами и клиентами, ясно выражать свои мысли и слушать других prostoy.ru+8Скай.Про+8resuvisor.ru+8

Ответственность — готовность отвечать за результат и выполнять свои обязательства в срок Скай.Про

Мобильность — гибкость в отношении рабочего графика и готовность к командировкам, если это необходимо..

Именно эти качества рекрутеры назвали определяющими при оценке кандидатов без солидного опыта работы.

Разрыв ожиданий: что ценят работодатели и молодежь

Любопытно, что представления молодых соискателей о важных качествах не всегда совпадают с тем, что ждут работодатели. По данным совместного исследования SuperJob и Х5 Group, молодые люди 18–24 лет считают главными качествами для успеха:

Коммуникабельность — 29%

Ответственность — 26%

Дисциплинированность — 17%

Работодатели же ставят на первые места:

Готовность к командной работе — 19%

Знание профессионального ПО — 8%

Ответственный подход к задачам — 6%

Эти расхождения показывают, что молодым специалистам стоит внимательнее изучать требования потенциальных работодателей.

Почему характер важнее опыта: мнение экспертов

Специалисты по подбору персонала подтверждают смещение приоритетов от опыта к личностным качествам. Карьерный эксперт Мария объясняет эту тенденцию просто: «Профессиональные навыки можно приобрести за относительно короткий срок через обучение или курсы повышения квалификации. А вот личностные качества формируются годами и изменить их гораздо сложнее».

Как использовать этот тренд при смене профессии

Для тех, кто задумывается о смене карьерного пути, понимание важности личных качеств может стать ключом к успешному переходу в новую сферу. Развитие таких навыков, как коммуникабельность, ответственность и стрессоустойчивость, значительно повышает шансы на рынке труда даже без профильного опыта.

В этом контексте курсы по развитию soft skills становятся не менее важными, чем профессиональное обучение.

Если вы решили инвестировать время в развитие своих личностных качеств, стоит обратить внимание на специализированные курсы по soft skills, где собраны лучшие программы по развитию коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта, тайм-менеджмента и других востребованных работодателями компетенций. Такие курсы помогут не только улучшить резюме, но и реально повысить свою ценность на рынке труда независимо от выбранной профессиональной сферы.

Современный рынок труда диктует новые правила: личные качества становятся не просто дополнением к профессиональному опыту, а зачастую его превосходят по значимости. Соискателям стоит учесть эту тенденцию и уделять не меньше внимания развитию своих личностных характеристик, чем наращиванию строчек в резюме.