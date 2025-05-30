ИТ-митап ПСБ в Севастополе: фокус на разработку, тестирование и командную работу
28 июня в Севастополе состоится масштабное мероприятие для специалистов в сфере информационных технологий — техмитап ПСБ, организованный Промсвязьбанком. Встреча соберёт экспертов и практиков в области финтеха, чтобы обсудить архитектуру программных решений, нагрузочное тестирование, микрофронтенды и подходы к эффективному взаимодействию в командах. Участников ждёт день, насыщенный докладами, нетворкингом и неформальным общением.
Темы: от микрофронтендов до командного менеджмента
Митап объединит пять выступлений, каждое из которых раскрывает ключевые вызовы и решения в разработке программного обеспечения, особенно в банковском секторе. Среди спикеров — разработчики, аналитики и скрам-мастера, представляющие практикующие команды ПСБ.
В программе:
- построение архитектуры на практике
- особенности роли аналитика нагрузочного тестирования
- работа с изоляцией стилей в MFE (микрофронтенды)
- развитие роли системного аналитика в кросс-функциональных командах
- внедрение Канбана в командную практику
Содержание митапа подаётся через реальные кейсы, практические примеры и разбор актуальных инструментов, что делает событие ценным как для начинающих специалистов, так и для опытных профессионалов.
Кому будет полезен митап
Мероприятие ориентировано на широкий круг ИТ-специалистов. Начинающие разработчики смогут узнать, как грамотно выстраивать архитектуру и избегать типичных ошибок в работе со стилями. Аналитики и тестировщики познакомятся с новой профессиональной ролью — аналитиком нагрузочного тестирования. Тимлиды и менеджеры получат инструменты для повышения эффективности команд через внедрение Канбана и расширение функционала аналитиков. Те, кто задумывается о смене профессии, увидят, какие новые компетенции востребованы на рынке финтеха.
Формат участия и условия
Митап пройдет в офлайн-формате, в гостинице «Песочная бухта» по адресу: г. Севастополь, улица Ефремова, 38. Начало мероприятия — в 12:00, завершение — после 19:30. В программе предусмотрены кофе-брейк, обеденный перерыв и вечерняя сессия нетворкинга и фуршета.
Особенности мероприятия:
- участие бесплатное по предварительной регистрации
- доступ к материалам выступлений предоставляется участникам
- формат предполагает живое общение со спикерами и другими участниками
Основные темы выступлений
«Архитектура идёт по плану»
Как выстроить и поддерживать архитектуру проекта без привязки к стеку. Борис Ермаченко поделится практическими инструментами и подходами.
«Аналитик нагрузочного тестирования»
Михаил Селютин расскажет о новой роли в ИТ-командах и о том, как аналитик НТ усиливает качество решений.
«Изоляция стилей MFE»
Александр Битько разберёт ключевые проблемы и решения при работе с микрофронтендами, включая Shadow DOM и CSS-модули.
«Один в поле не воин»
Юлия Ющик поднимет вопрос эволюции роли системного аналитика в современных гибких командах.
«Канбан в действии»
Кристина Рудакова объяснит, как превратить канбан-доску в мощный инструмент управления и устранения хаоса.
Как присоединиться
Зарегистрироваться можно онлайн через платформу Timepad. Участие предполагает соблюдение возрастного ограничения (18+) и подтверждение регистрации на входе.
Митап ПСБ — это возможность расширить профессиональные горизонты, обсудить тренды с коллегами по цеху и найти решения, применимые в работе уже на следующий день.
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