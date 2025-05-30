ИТ-митап ПСБ в Севастополе: фокус на разработку, тестирование и командную работу

28 июня в Севастополе состоится масштабное мероприятие для специалистов в сфере информационных технологий — техмитап ПСБ, организованный Промсвязьбанком. Встреча соберёт экспертов и практиков в области финтеха, чтобы обсудить архитектуру программных решений, нагрузочное тестирование, микрофронтенды и подходы к эффективному взаимодействию в командах. Участников ждёт день, насыщенный докладами, нетворкингом и неформальным общением.

Темы: от микрофронтендов до командного менеджмента

Митап объединит пять выступлений, каждое из которых раскрывает ключевые вызовы и решения в разработке программного обеспечения, особенно в банковском секторе. Среди спикеров — разработчики, аналитики и скрам-мастера, представляющие практикующие команды ПСБ.

В программе:

построение архитектуры на практике

особенности роли аналитика нагрузочного тестирования

работа с изоляцией стилей в MFE (микрофронтенды)

развитие роли системного аналитика в кросс-функциональных командах

внедрение Канбана в командную практику

Содержание митапа подаётся через реальные кейсы, практические примеры и разбор актуальных инструментов, что делает событие ценным как для начинающих специалистов, так и для опытных профессионалов.

Кому будет полезен митап

Мероприятие ориентировано на широкий круг ИТ-специалистов. Начинающие разработчики смогут узнать, как грамотно выстраивать архитектуру и избегать типичных ошибок в работе со стилями. Аналитики и тестировщики познакомятся с новой профессиональной ролью — аналитиком нагрузочного тестирования. Тимлиды и менеджеры получат инструменты для повышения эффективности команд через внедрение Канбана и расширение функционала аналитиков. Те, кто задумывается о смене профессии, увидят, какие новые компетенции востребованы на рынке финтеха.

Формат участия и условия

Митап пройдет в офлайн-формате, в гостинице «Песочная бухта» по адресу: г. Севастополь, улица Ефремова, 38. Начало мероприятия — в 12:00, завершение — после 19:30. В программе предусмотрены кофе-брейк, обеденный перерыв и вечерняя сессия нетворкинга и фуршета.

Особенности мероприятия:

участие бесплатное по предварительной регистрации

доступ к материалам выступлений предоставляется участникам

формат предполагает живое общение со спикерами и другими участниками

Основные темы выступлений

«Архитектура идёт по плану»

Как выстроить и поддерживать архитектуру проекта без привязки к стеку. Борис Ермаченко поделится практическими инструментами и подходами.

«Аналитик нагрузочного тестирования»

Михаил Селютин расскажет о новой роли в ИТ-командах и о том, как аналитик НТ усиливает качество решений.

«Изоляция стилей MFE»

Александр Битько разберёт ключевые проблемы и решения при работе с микрофронтендами, включая Shadow DOM и CSS-модули.

«Один в поле не воин»

Юлия Ющик поднимет вопрос эволюции роли системного аналитика в современных гибких командах.

«Канбан в действии»

Кристина Рудакова объяснит, как превратить канбан-доску в мощный инструмент управления и устранения хаоса.

Как присоединиться

Зарегистрироваться можно онлайн через платформу Timepad. Участие предполагает соблюдение возрастного ограничения (18+) и подтверждение регистрации на входе.

Митап ПСБ — это возможность расширить профессиональные горизонты, обсудить тренды с коллегами по цеху и найти решения, применимые в работе уже на следующий день.

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