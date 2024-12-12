Как искусственный интеллект от Сбера изменит жизнь студентов и преподавателей?

Сбербанк представил нового цифрового помощника для высшего образования — бота на базе нейросети GigaChat MAX. Ассистент создан специально для поддержки абитуриентов, студентов и преподавателей, помогая им быстрее решать вопросы, связанные с поступлением и обучением в вузе.

Восемь ведущих вузов уже тестируют умного помощника

AI-ассистент подключен к информационным системам крупнейших российских университетов, среди которых СПбГУ, РАНХиГС, РГУ СоцТеха, СПбПУ, БФУ им. И. Канта, УлГТУ, КубГАУ и КГТУ. Бот моментально находит актуальную информацию о поступлении, расписании, экзаменах и других аспектах учебной жизни. Важно, что технология доступна через облачный API — это значит, что любой вуз может интегрировать GigaChat MAX в свои образовательные платформы.

«Фокус на обучении, а не на поиске информации»

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркивает практическую пользу новой технологии:

«Генеративный искусственный интеллект поможет абитуриентам, студентам и преподавателям вузов экономить время, оптимизировать рутинные дела и фокусироваться на главном — обучении и развитии. Умный AI-помощник на основе GigaChat сделает информацию более доступной и ответит практически на любые запросы пользователей об учебном процессе. Это еще один шаг на пути к цифровизации российского образования».

От приемной кампании до сессии: как AI-помощник упрощает учебный процесс

GigaChat MAX особенно полезен в напряженные периоды учебного года: во время приемной кампании он помогает абитуриентам разобраться с документами и требованиями, а в сессию — студентам быстро находить информацию об экзаменах и зачетах. Для преподавателей бот становится надежным помощником в административных вопросах, позволяя больше времени уделять непосредственно обучению студентов.

Использование AI-ассистента также помогает всем участникам образовательного процесса развивать цифровые навыки — компетенцию, без которой сложно представить современного специалиста.

Внедрение GigaChat MAX показывает, насколько быстро искусственный интеллект проникает в образовательную среду. Чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом, студентам и преподавателям важно постоянно повышать свои компетенции в области ИИ. Изучить актуальные образовательные курсы по искусственному интеллекту можно уже сейчас — от базовых курсов до продвинутых специализаций.