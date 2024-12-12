7 регионов России готовят 62% ИИ-специалистов страны. Ведущие вузы и новые подходы в образовании помогают укрепить позиции России в ИИ.
Как искусственный интеллект от Сбера изменит жизнь студентов и преподавателей?
Сбербанк представил нового цифрового помощника для высшего образования — бота на базе нейросети GigaChat MAX. Ассистент создан специально для поддержки абитуриентов, студентов и преподавателей, помогая им быстрее решать вопросы, связанные с поступлением и обучением в вузе.
Восемь ведущих вузов уже тестируют умного помощника
AI-ассистент подключен к информационным системам крупнейших российских университетов, среди которых СПбГУ, РАНХиГС, РГУ СоцТеха, СПбПУ, БФУ им. И. Канта, УлГТУ, КубГАУ и КГТУ. Бот моментально находит актуальную информацию о поступлении, расписании, экзаменах и других аспектах учебной жизни. Важно, что технология доступна через облачный API — это значит, что любой вуз может интегрировать GigaChat MAX в свои образовательные платформы.
«Фокус на обучении, а не на поиске информации»
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркивает практическую пользу новой технологии:
«Генеративный искусственный интеллект поможет абитуриентам, студентам и преподавателям вузов экономить время, оптимизировать рутинные дела и фокусироваться на главном — обучении и развитии. Умный AI-помощник на основе GigaChat сделает информацию более доступной и ответит практически на любые запросы пользователей об учебном процессе. Это еще один шаг на пути к цифровизации российского образования».
От приемной кампании до сессии: как AI-помощник упрощает учебный процесс
GigaChat MAX особенно полезен в напряженные периоды учебного года: во время приемной кампании он помогает абитуриентам разобраться с документами и требованиями, а в сессию — студентам быстро находить информацию об экзаменах и зачетах. Для преподавателей бот становится надежным помощником в административных вопросах, позволяя больше времени уделять непосредственно обучению студентов.
Использование AI-ассистента также помогает всем участникам образовательного процесса развивать цифровые навыки — компетенцию, без которой сложно представить современного специалиста.
Внедрение GigaChat MAX показывает, насколько быстро искусственный интеллект проникает в образовательную среду. Чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом, студентам и преподавателям важно постоянно повышать свои компетенции в области ИИ. Изучить актуальные образовательные курсы по искусственному интеллекту можно уже сейчас — от базовых курсов до продвинутых специализаций.
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