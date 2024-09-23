Как компании помогают сотрудникам справляться с осенней хандрой

Работа.ру и СберЗдоровье провели исследование, чтобы выяснить, как компании поддерживают сотрудников осенью. В опросе участвовали более 400 представителей бизнеса из разных регионов России.

70% компаний заметили изменения в состоянии сотрудников в этот период. Чаще всего это связано с ростом заболеваемости и снижением производительности. 81% респондентов сообщили об увеличении числа простудных заболеваний в коллективе, 51% указали на снижение работоспособности, а 38% отметили, что сотрудники берут отгулы по причине болезни детей. Кроме того, 25% компаний отметили снижение физической активности работников, что может негативно сказываться на мотивации. Только 4% респондентов указали на такие изменения, как ухудшение настроения и рост агрессии.

Профилактика: рекомендации экспертов

Медицинский директор компании СберЗдоровье, врач-терапевт Вуада Мохамед Али, советует работодателям обращать внимание на профилактику заболеваний в осенний период. Она рекомендует компании внедрять здоровый корпоративный рацион с включением фруктов и овощей, следить за гигиеной (например, установив санитайзеры) и уделять внимание полноценному отдыху сотрудников. Также важно избегать самолечения и при первых симптомах обращаться к врачу, что помогает предотвратить осложнения и ускоряет выздоровление.

Меры поддержки в компаниях

Чтобы поддержать сотрудников осенью, компании внедряют различные меры. 26% организаций организуют перерывы для отдыха, 23% улучшают условия на рабочем месте за счет дополнительного освещения, а 20% обеспечивают работников фруктами и овощами для укрепления иммунитета. 19% компаний помогают сотрудникам планировать рабочее время, снижая стресс, а 12% предлагают спортивные активности. Около 11% компаний организуют корпоративные мероприятия и предоставляют скидки на ДМС для членов семей сотрудников.

Однако 17% компаний признали, что не предпринимают никаких дополнительных мер поддержки в осенний период.

Эмоциональное здоровье

Осень — это не только физические, но и эмоциональные испытания для сотрудников. Сокращение солнечного света и возвращение к рабочему ритму после лета могут привести к ухудшению настроения и стрессу. Вуада Мохамед Али рекомендует компаниям также уделять внимание психоэмоциональному состоянию сотрудников, предоставляя возможность обратиться за психологической помощью, в том числе онлайн.

Осенний сезон требует от работодателей комплексного подхода к поддержке сотрудников. Физическое и эмоциональное здоровье важны для сохранения продуктивности и создания здоровой рабочей атмосферы. Для эффективного управления коллективом в этот период особенно важно укрепить навыки командного взаимодействия и лидерства.

В связи с этим рекомендуется изучить подборку курсов по управлению персоналом, которые помогут руководителям лучше справляться с задачами мотивации, планирования и поддержки сотрудников в условиях повышенных нагрузок и стресса.