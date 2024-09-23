Открыта регистрация на международные студенческие киберучения-2024, которые пройдут в Екатеринбурге с 24 по 26 октября в рамках ИТ-конгресса «Форум будущего». Участие могут принять студенты вузов и ссузов.
Как компании помогают сотрудникам справляться с осенней хандрой
Работа.ру и СберЗдоровье провели исследование, чтобы выяснить, как компании поддерживают сотрудников осенью. В опросе участвовали более 400 представителей бизнеса из разных регионов России.
70% компаний заметили изменения в состоянии сотрудников в этот период. Чаще всего это связано с ростом заболеваемости и снижением производительности. 81% респондентов сообщили об увеличении числа простудных заболеваний в коллективе, 51% указали на снижение работоспособности, а 38% отметили, что сотрудники берут отгулы по причине болезни детей. Кроме того, 25% компаний отметили снижение физической активности работников, что может негативно сказываться на мотивации. Только 4% респондентов указали на такие изменения, как ухудшение настроения и рост агрессии.
Профилактика: рекомендации экспертов
Медицинский директор компании СберЗдоровье, врач-терапевт Вуада Мохамед Али, советует работодателям обращать внимание на профилактику заболеваний в осенний период. Она рекомендует компании внедрять здоровый корпоративный рацион с включением фруктов и овощей, следить за гигиеной (например, установив санитайзеры) и уделять внимание полноценному отдыху сотрудников. Также важно избегать самолечения и при первых симптомах обращаться к врачу, что помогает предотвратить осложнения и ускоряет выздоровление.
Меры поддержки в компаниях
Чтобы поддержать сотрудников осенью, компании внедряют различные меры. 26% организаций организуют перерывы для отдыха, 23% улучшают условия на рабочем месте за счет дополнительного освещения, а 20% обеспечивают работников фруктами и овощами для укрепления иммунитета. 19% компаний помогают сотрудникам планировать рабочее время, снижая стресс, а 12% предлагают спортивные активности. Около 11% компаний организуют корпоративные мероприятия и предоставляют скидки на ДМС для членов семей сотрудников.
Однако 17% компаний признали, что не предпринимают никаких дополнительных мер поддержки в осенний период.
Эмоциональное здоровье
Осень — это не только физические, но и эмоциональные испытания для сотрудников. Сокращение солнечного света и возвращение к рабочему ритму после лета могут привести к ухудшению настроения и стрессу. Вуада Мохамед Али рекомендует компаниям также уделять внимание психоэмоциональному состоянию сотрудников, предоставляя возможность обратиться за психологической помощью, в том числе онлайн.
Осенний сезон требует от работодателей комплексного подхода к поддержке сотрудников. Физическое и эмоциональное здоровье важны для сохранения продуктивности и создания здоровой рабочей атмосферы. Для эффективного управления коллективом в этот период особенно важно укрепить навыки командного взаимодействия и лидерства.
В связи с этим рекомендуется изучить подборку курсов по управлению персоналом, которые помогут руководителям лучше справляться с задачами мотивации, планирования и поддержки сотрудников в условиях повышенных нагрузок и стресса.
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