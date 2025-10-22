Минимальные баллы ЕГЭ вырастут: что изменится для абитуриентов в 2026/27 году

21 октября 2025 года Минобрнауки опубликовало проект приказа о повышении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в вузы. Изменения затронут шесть предметов: химию, биологию, физику, информатику, историю и иностранный язык.

Что изменится

Химия и биология: с 39 до 40 баллов (+1)

Физика: с 39 до 41 балла (+2)

Информатика: с 44 до 46 баллов (+2)

История: с 36 до 40 баллов (+4)

Иностранный язык: с 30 до 40 баллов (+10)

Остальные предметы (русский язык, литература, математика, география) сохранят текущие минимумы — 40 баллов.

Самые значительные изменения

Наибольший рост — по иностранному языку: сразу на 10 баллов. Это самое существенное повышение за последние годы.

История поднимается на 4 балла — с 36 до 40. Для гуманитарных направлений это ощутимое изменение.

Физика, информатика, химия и биология растут умеренно — на 1-2 балла. Но для технических специальностей каждый балл имеет значение.

Кого затронут изменения

По данным Минобрнауки, повышение порогов затронет примерно 1% абитуриентов. Это те, кто набирает баллы на границе минимума.

Изменения касаются вузов, подведомственных Минобрнауки. Другие вузы могут устанавливать свои пороги, но обычно ориентируются на федеральные стандарты.

Если вы планируете поступать в 2026/27 учебном году, обратите внимание на новые пороги по предметам, которые нужны для вашей специальности.

Зачем повышают

Минобрнауки объясняет: «В целях повышения качества образования, в том числе получаемого на платной основе».

Проект основан на анализе приёмной кампании 2025/26 учебного года. Министерство считает, что текущие минимумы слишком низкие и не обеспечивают достаточный уровень подготовки абитуриентов.

Эксперт Андрей Смолин отмечает:

«Таким образом выпускников пытаются принудить поступать на инженерные специальности».

Повышение порогов по физике, информатике и химии может быть сигналом: государство заинтересовано в притоке студентов на технические специальности.

Что это значит для вас

Если вы поступаете в 2026/27 году: проверьте, какие предметы нужны для вашей специальности. Если среди них химия, физика, информатика, история или иностранный язык — готовьтесь к повышенным требованиям. Не стремитесь к минимуму. Даже если новый порог — 40 баллов, конкурс обычно проходит на уровне 60-80 баллов. Минимум — это право подать документы, но не гарантия поступления.

Если вы хотите качественно подготовиться к ЕГЭ, обратите внимание на курсы подготовки к ЕГЭ.. Повышение порогов означает, что требования к знаниям укрепляются.

Если вы планируете смену профессии: повышение порогов ЕГЭ — сигнал: система становится требовательнее. Если вы рассматриваете получение высшего образования после перерыва, учитывайте новые стандарты.

Если вы родитель: обсудите с ребёнком, какие предметы он выбирает для ЕГЭ. Если в списке есть те, по которым повышаются пороги, стоит усилить подготовку.

Мнения экспертов

Эксперты отмечают: повышение порогов может усилить давление на школьников и вызвать рост репетиторства.

С одной стороны, это повышение стандарта отбора. С другой — рост нагрузки на абитуриентов и семьи.

Минобрнауки подчёркивает: изменения затронут только ~1% поступающих. Большинство абитуриентов набирают баллы значительно выше минимума и не почувствуют разницы.

Выводы

Повышение минимальных баллов ЕГЭ — не революция, но чёткий маркер: требования растут. Абитуриентам нужно не просто «дотянуть до минимума», а стремиться значительно выше.

Если ваша специальность требует одного из шести предметов с повышенными порогами — планируйте подготовку заранее.