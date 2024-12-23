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Какие профессии россияне считают самыми перспективными в 2025 году

Более 3500 россиян приняли участие в декабрьском исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», определив топ востребованных профессий на 2025 год. Каждый второй респондент уверен в перспективах IT-сферы, а инженерные специальности заняли уверенное второе место.

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Рейтинг профессий будущего: выбор россиян

  1. IT-специалист — 56% голосов
  2. Инженер — 48%
  3. Врач — 28%
  4. Рабочий — 27%
  5. Строитель — 21%

Почему именно эти профессии?

Участники исследования назвали четыре главных фактора, определяющих их выбор:

  • Острая нехватка специалистов на рынке — 46%
  • Возможности карьерного роста в России и за рубежом — 37%
  • Высокий уровень оплаты труда — 34%
  • Активная борьба работодателей за талантливых сотрудников — 32%

Взгляд изнутри: оценка эксперта

«Лидерство IT-специалистов в рейтинге закономерно. Развитие нейросетей и их влияние на рынок труда сейчас становятся всё более значимыми. Нейросети представляют собой мощный инструмент, который трансформирует традиционные рабочие процессы и приводит к появлению новых возможностей и вызовов», — комментирует Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор».

На что обратить внимание при выборе профессии

Результаты исследования особенно важны для людей 18-40 лет, задумывающихся о смене карьерного пути. Самые перспективные направления для обучения:

  • Разработка программного обеспечения
  • Инженерное дело
  • Медицина и повышение врачебной квалификации
  • Современные строительные технологии

Данные исследования показывают: россияне видят будущее за техническими и медицинскими профессиями. При планировании карьеры стоит присмотреться к сферам IT, инженерии и медицины — они обещают стабильную занятость и хорошие перспективы развития.

Для тех, кто решил развиваться в IT-направлении — самой перспективной сфере по мнению россиян — мы подготовили подборку лучших курсов программирования. В ней собраны образовательные программы разного уровня сложности и направленности, что поможет выбрать оптимальный вариант для старта в новой профессии

Дата: 23 декабря 2024
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