Июнь, +32 в офисе, коллеги в отпусках, задачи их тоже на вас — и при этом тот же восьмичасовой день. Исследование сервиса «Работа.ру» показало: 42% россиян в той или иной мере готовы пожертвовать частью зарплаты ради сокращённого рабочего дня летом. Но большинство — 58% — всё-таки не готовы. Не потому что отдых не нужен. А потому что финансовая подушка важнее.

Лето — не отпуск. Для многих это пик нагрузки

Кажется, что июль — время расслабиться. Но данные опроса «Работа.ру», в котором участвовали более 3200 экономически активных россиян, рисуют другую картину. 62% работают летом в обычном режиме. А каждый четвёртый — 26% — в это время трудится больше, чем в остальные месяцы.

Причины понятны: 55% объясняют это «горячим сезоном» в бизнесе, 35% закрывают задачи коллег, ушедших в отпуск. Туризм, доставка, розница, общепит, строительство — для этих сфер лето и есть главный рабочий квартал. Офисные сотрудники в этот период нередко тоже работают «за двоих».

Лишь 12% работают летом меньше — из-за сезонного спада в бизнесе (58%) или потому что сами в отпуске (30%).

Сколько денег россияне готовы потерять ради короткого дня

Из тех 42%, кто готов на компромисс, большинство — осторожны:

31% согласны потерять не более 10% зарплаты

5% — от 10 до 20%

1% — от 21 до 30%

4% — готовы пожертвовать более половиной дохода

Это согласуется с другими исследованиями. По данным hh.ru, 64% россиян согласились бы на четырёхдневную рабочую неделю — но только при сохранении текущей зарплаты. Опрос SuperJob фиксирует похожее: 53% поддерживают идею сокращённой недели, но реально внедрили её менее 1% компаний. Работодатели в большинстве своём её даже не обсуждают — 88% организаций не рассматривают такой вариант вообще.

Жара — не дискомфорт, а реальная угроза

Разговор про короткий летний день — это не только про желание поспать подольше. Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочее время при повышенной температуре в помещении: при 28,5°C — на час, при 29°C — на два, при 30,5°C и выше — на четыре. Это касается прежде всего складов, производств, строек, точек обслуживания без кондиционеров.

В Трудовом кодексе нет автоматического требования сокращать день из-за жары. Но работодатель обязан обеспечивать безопасные условия: контролировать микроклимат, давать доступ к воде, организовывать перерывы. Как точно формулирует SberBusiness, «жаркая погода — это не просто дискомфорт, а реальная угроза здоровью сотрудников».

Как россияне справляются с переработками

Среди тех, кто летом работает больше, самые популярные способы восстановления:

планирование и приоритизация задач — 42%

больше спать — 38%

время с семьёй и друзьями — 20%

поездки на дачу — 17%

прогулки и хобби — по 10%

Люди ищут не только отпуск раз в год, а ежедневные способы не сгореть.

Что говорят эксперты: гибкость работает, если она продумана

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отмечает, что большинство россиян связывают переход на четырёхдневную неделю с позитивными изменениями: 61% ожидают больше времени с близкими, 52% — лучшего отдыха, 44% — возможности заняться хобби или учёбой, 42% — снижения стресса.

Но экономист Альбина Дышекова предупреждает: «Гибкий график без системного подхода приводит к перераспределению нагрузки на других сотрудников, росту административных издержек и рискам дискриминации. Работает это тогда, когда компания умеет измерять результат, а не часы.»

Если хотите гибкого графика — вот что реально работает

По статье 93 Трудового кодекса РФ неполное рабочее время устанавливается по соглашению сторон, а оплата — пропорционально отработанному времени. Это значит: чтобы договориться с работодателем, нужны аргументы — какие задачи остаются за вами, как измеряется результат, в какие часы вы работаете и почему это выгодно компании, а не только вам.

Чем выше квалификация и чем измеримее ваш результат — тем проще этот разговор. Именно поэтому люди, которые умеют работать автономно, управлять проектами и показывать конкретный выход, гораздо чаще получают гибкий формат без потери зарплаты. Если вы думаете о смене профессии или хотите укрепить позицию на рынке, посмотрите курсы по аналитике данных, IT, веб-разработке или управлению проектами — это не только про доход, но и про контроль над собственным временем. Сравнить программы и выбрать подходящий курс можно на KursHub.

Главное

42% россиян готовы потерять часть зарплаты ради короткого летнего дня — но большинство из них говорит «не больше 10%». Запрос на гибкость есть, деньги важнее. Будущее коротких дней зависит не от желаний сотрудников, а от готовности компаний перестроить процессы: измерять результат, а не присутствие, распределять нагрузку и вкладываться в инструменты, которые помогают делать работу быстрее.