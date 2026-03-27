Компании больше не ищут программистов — они сражаются за них. Что это меняет для вас
Найти работу в IT сегодня проще, чем удержать её ценность. Пока одни специалисты уверены в своей востребованности, компании уже перестраивают найм — и требования к кандидатам меняются быстрее, чем обновляются резюме. В апреле 2026 года в Москве пройдёт конференция «Битва за IT-таланты», которая обнажила главный парадокс рынка: дефицит IT-специалистов есть, но найти нужного человека компании всё равно не могут.
Почему «просто уметь программировать» — уже не аргумент
150 HR-специалистов и Team Lead-ов из ведущих компаний соберутся 13–14 апреля в Москве, чтобы обсудить одну проблему: навыки кандидатов не совпадают с тем, что реально нужно бизнесу.
Это не новая жалоба — это структурный сдвиг. Компании перестали конкурировать только за технологии. Теперь они конкурируют за людей, которые умеют эти технологии применять: работать с AI, принимать решения на основе данных, встраиваться в быстро меняющиеся команды.
Поиск готового специалиста становится дороже с каждым годом. Именно поэтому бизнес разворачивается в сторону внутреннего обучения — и это напрямую влияет на то, каких кандидатов берут, а каких — нет.
Что происходит с наймом прямо сейчас
Ключевое изменение — автоматизация HR-процессов с помощью AI. Компании уже тестируют системы, которые:
- ускоряют отбор резюме.
- повышают точность оценки кандидатов.
- анализируют вероятность того, что человек уйдёт через полгода.
Как отмечают участники рынка, использование AI в подборе IT-специалистов позволяет не только ускорить процесс, но и повысить точность оценки кандидатов.
Параллельно компании переходят на data-driven HR-модели: решения о найме, мотивации и карьерном треке принимаются на основе аналитики, а не интуиции руководителя.
Почему специалисты уходят — и кого это касается
Один из тезисов конференции звучит жёстко: «Сотрудники не теряются, их теряют». Ключевую роль играет коммуникация и опыт взаимодействия внутри компании.
Это означает: даже сильный специалист рискует оказаться невостребованным, если не умеет работать в команде, объяснять решения или встраиваться в корпоративную культуру. Soft skills перестали быть «приятным бонусом» — они стали фильтром на входе.
Кого касается эта трансформация
- Тех, кто уже в IT — переоценить свои навыки и понять, что из них устаревает.
- Тех, кто только входит в профессию — выбирать обучение не по популярности курса, а по реальному запросу рынка.
- HR-специалистов и тимлидов — перестраивать процессы найма и удержания с учётом AI-инструментов.
Рынок открыт, но планка входа поднялась. Компании ищут не просто разработчиков, а специалистов с аналитическим мышлением, навыками работы с AI и умением учиться на ходу.
Что делать прямо сейчас
Якщо ви думаєте про старт або зміну напрямку в IT, сигнал ринку однозначний: навчання — це не разовий крок, а постійний процес. Актуальні навички в data science, аналітиці, розробці та управлінні IT-проектами — саме те, за що компанії конкурують сьогодні.
Детали конференции
- 📍 Москва, AZIMUT Сити Отель Смоленская.
- 📅 13–14 апреля 2026.
- 👥 150+ участников, 30+ спикеров.
- 💰 от 28 500 рублей.
- 🖥 Форматы: офлайн + онлайн-трансляция.
- Программа: 20+ кейсов, 2 панельные дискуссии, нетворкинг, мобильное приложение.
Подробнее — на официальном сайте мероприятия: it-forums.ru
