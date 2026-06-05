Школьница говорит, что любит «Майора Грома», — и оказывается, что на самом деле она смотрела сериал по «Преступлению и наказанию». Просто узнала актёра в новом образе. Учительница могла усмехнуться и поставить галочку «не читает». Вместо этого она сделала из «кринжа» вход в Достоевского. И сегодня этот эпизод обсуждают как ориентир для всей профессии — потому что школьник, у которого в кармане ИИ, способный пересказать любую книгу за десять секунд, перестаёт быть тем учеником, на которого рассчитана старая методика.

Что произошло и почему это касается каждого, у кого есть ребёнок-подросток

29 мая 2026 года в московском кампусе «Школы 21» открылась III Всероссийская конференция «Педагоги будущего». 287 педагогов из 20 регионов, более 30 спикеров, тема — «Педагогика сотрудничества в эру искусственного интеллекта — новая глава». Одно из самых обсуждаемых выступлений — доклад Людмилы Печниковой, руководителя центра «Горьковская школа» и заслуженного учителя РФ. Название — «Как читали вчера и будут читать завтра: эволюция восприятия одного текста». Текст — «Бесприданница» Островского.

Речь шла не про Островского. Речь шла про то, что учитель, который сегодня запрещает TikTok и мемы, проигрывает не детям. Он проигрывает реальности.

Цифры, которые объясняют, почему «просто читать» уже не работает

88% детей 9–13 лет имеют смартфон. У подростков 14–17 лет — 92%. Это данные Mediascope за апрель 2025 года.

Почти 60% детей 9–11 лет умеют редактировать фотографии. Около 40% — монтировать видео. Больше 25% — озвучивать ролики и делать стикеры.

Это значит: визуальная, клиповая, мемная культура — для школьника не «то, что мешает учиться». Это его основной язык. На нём он думает, шутит, общается, выражает эмоции.

И при этом — внимание — 66% россиян говорят, что любят читать. Среди молодёжи читают восемь из десяти. Это ноябрь 2025-го, ВЦИОМ. Поколение не «нечитающее». Поколение читает иначе.

Как устроен подход, который предложила Печникова

Главная идея — не подстраиваться под поверхностность, но понимать язык ученика. Не противопоставлять «высокое» и «популярное», а вести от знакомого культурного кода к сложному тексту.

На примере «Бесприданницы» это выглядело так:

Экранизации 1936, 1974 и 1983 годов — три разных Ларисы, три разных эпохи.

Современные визуальные и музыкальные интерпретации — четвёртый слой.

Сравнительная таблица, составленная вместе с нейросетью: годы, режиссёры, актрисы, конфликты, неизменные мотивы.

Один и тот же конфликт — человек ищет любви и достоинства, а сталкивается с расчётом и попыткой превратить личность в «вещь» — становится узнаваемым в любой эпохе. В том числе в той, где школьник живёт прямо сейчас.

ИИ здесь не заменяет учителя. Он становится инструментом, который структурирует анализ.

Почему ИИ обнажил настоящую проблему школы

Артём Соловейчик, руководитель индустрии образования Сбера, сформулировал её предельно жёстко: «Искусственный интеллект уже выполняет большинство школьных заданий. Значит, педагог больше не может быть источником знаний. Его роль — мечты, амбиции, ценности, человеческое отношение.»

Если ученик попросит нейросеть пересказать «Бесприданницу», он получит пересказ за секунду. Ценность урока — не в пересказе. Ценность — в совместном разборе: почему в одной эпохе Лариса жертва, в другой — бунтарка, в третьей — человек, выживающий в мире сделок.

Сергей Валюгин, учитель русского и литературы, назвал это принципом «не вместо, а вместе». Не делать за ученика, а идти рядом. Помогать искать тему, проверять найденное, проживать неудачи и успехи.

Сергей Шариков, основатель проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», добавил: «Что технологии не закрывают? Эмпатию. Девочка общалась с ИИ из-за одиночества — и однажды поняла, что машина просто выполняет сценарий. Алгоритм может адаптировать задание. Он не может быть рядом.»

Что это меняет — для родителей и для самих школьников

Если коротко: «не читает» — больше не диагноз. Диагноз — «не нашли язык».

Подросток, который смотрит сериал по Достоевскому и узнаёт актёра из супергеройского фильма, уже находится внутри классики. Просто заходит с другой стороны. Учитель, который умеет это увидеть, превращает мем в мостик. Учитель, который этого не умеет, превращает урок в стену.

Клиповое мышление — это не приговор. В научной статье Е.С. Богомоловой и К.А. Лангуева (сборник DHTE 2021) оно описывается как восприятие с высокой скоростью переключения между фрагментами и трудностью выстраивания целостной картины. Авторы говорят прямо: учебный процесс нужно адаптировать к новому типу восприятия, а не воевать с ним.

Что делать тем, кто думает про работу в образовании

История с «Бесприданницей», мемами и нейросетями показывает, какой специалист сегодня выигрывает: не тот, кто борется с новой культурой, а тот, кто умеет переводить сложные смыслы на язык своей аудитории. Это касается не только школьных учителей. Это касается методистов онлайн-школ, авторов курсов, наставников, корпоративных тренеров, всех, кто делает образовательный продукт.

Если вы планируете уйти в образование, EdTech или смежные сферы, имеет смысл смотреть не только на классическую педагогику. Сейчас работают программы по методологии онлайн-обучения, instructional design, курсы по нейросетям для педагогов, подростковой психологии, сторителлингу и разработке образовательного контента. Подобрать релевантную программу под конкретный профиль удобно через агрегаторы курсов вроде KursHub — там видно сразу несколько школ по одному направлению, можно сравнить программы, формат и стоимость.

Главное

Будущее образования — не в отказе от ИИ и не в борьбе с мемами. Оно в возвращении к смыслу. Технологии меняют инструменты. Ценность специалиста растёт там, где нужны смысл, доверие, интерпретация и живой контакт. То, что нейросеть пока сделать не умеет.