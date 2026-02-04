Как создавать успешные FMCG-бренды — форум Consumer Brand в Москве

18 марта 2026 года в Москве состоится отраслевой форум Consumer Brand 2026, посвящённый созданию и продвижению потребительских брендов в сегменте FMCG.

Площадкой встречи станет отель Suschevsky by Safmar. Организаторы заявляют практико-ориентированную программу: в центре внимания — реальные кейсы производителей и ритейлеров, инструменты аналитики и подходы к работе с меняющимся поведением покупателей.

Форум проходит как специальный день более крупного отраслевого события — FMCG & Retail Trade Marketing Forum 2026, однако его деловая программа сфокусирована именно на развитии брендов и маркетинговых стратегиях в условиях ценового давления и роста доли собственных торговых марок.

Деловая программа

Содержание форума охватывает ключевые вызовы, с которыми сталкиваются производители потребительских товаров: снижение лояльности к брендам, фрагментация медиапотребления и необходимость точного измерения эффективности маркетинга.

Шесть основных блоков

Медиастратегии в новой цифровой среде — работа с алгоритмами платформ, retail media, поиск альтернатив традиционной рекламе.

Конкуренция брендов с СТМ — ценообразование, адаптация продуктовых линеек, удержание ценности бренда.

Контент как драйвер продаж — влияние сериалов, инфлюенсеров и микроконтента на потребительский спрос.

Аналитика и ROI маркетинга — методы доказательной оценки эффективности без прямого доступа к розничным данным.

Выживание нишевых брендов — стратегии роста при ограниченных ресурсах.

Revenue Growth Management — управление ассортиментом, промо и ценами для роста маржинальности.

Отдельные выступления посвящены законодательным изменениям в рекламе и работе с персональными данными, а также практическим кейсам вывода новинок на рынок и ребрендинга.

Формат работы

Программа рассчитана на один день и сочетает разные форматы: доклады, дискуссии и разборы кейсов. Акцент сделан на прикладном опыте компаний из различных FMCG-категорий — от продуктов питания до товаров повседневного спроса.

Что получат участники

Разбор реальных бизнес-ситуаций и маркетинговых решений. Конкретные примеры из практики компаний.

Примеры интеграции аналитики в управление брендом. Как данные помогают принимать правильные решения.

Инструменты для оценки эффективности промо- и digital-активностей. Методики расчёта ROI и KPI.

Возможность задать вопросы спикерам в ходе сессий и неформального общения. Живое взаимодействие с экспертами.

После мероприятия планируется доступ к видеозаписям выступлений (по согласованию со спикерами), что позволяет вернуться к материалам и использовать их в работе.

Кому будет полезно

Форум ориентирован на специалистов, принимающих решения в области маркетинга и развития брендов.

В первую очередь мероприятие адресовано директорам по маркетингу и развитию FMCG-компаний, бренд-менеджерам и трейд-маркетологам, представителям розничных сетей и маркетплейсов, сотрудникам маркетинговых и коммуникационных агентств.

Программа также может быть полезна предпринимателям и командам небольших брендов, которые ищут способы конкурировать с крупными игроками без масштабных рекламных бюджетов.

Экспертиза спикеров

В числе заявленных выступающих — практики из компаний-производителей, ритейла и сервисных структур.

Среди них представители брендов Bionova, Mareven Food Central, «Магнит Косметик», а также эксперты по маркетинговой аналитике и правовому регулированию.

Их доклады построены вокруг реальных проектов, запусков и стратегических изменений, реализованных в последние годы.

Условия участия

Мероприятие пройдет 18 марта 2026 года в Москве, в отеле Suschevsky by Safmar.

Регистрация открыта заранее, предусмотрены разные тарифы участия. Организатором выступает компания InterForum, специализирующаяся на деловых конференциях для профессионального сообщества.

По замыслу организаторов, форум должен стать площадкой для обмена прикладным опытом и обсуждения рабочих инструментов, которые можно адаптировать под задачи конкретного бренда и рыночной ниши.

Что это значит для карьеры

Для специалистов, работающих в маркетинге и брендинге, форум — возможность обновить знания и расширить профессиональную сеть.

Где готовиться

На странице курсов по брендингу собраны программы по созданию и развитию брендов, маркетинговым стратегиям, аналитике и управлению продуктами. Такие курсы помогут подготовиться к участию в форуме и применить полученные знания на практике — от разработки медиастратегий до оценки эффективности маркетинга.

Выводы

18 марта 2026 года в Москве состоится отраслевой форум Consumer Brand 2026.

Место: отель Suschevsky by Safmar. Организатор: компания InterForum.

Тема: создание и продвижение потребительских брендов в сегменте FMCG.

Формат: специальный день форума FMCG & Retail Trade Marketing Forum 2026. Фокус на развитии брендов и маркетинговых стратегиях в условиях ценового давления и роста доли СТМ.

Шесть блоков: медиастратегии в цифровой среде, конкуренция брендов с СТМ, контент как драйвер продаж, аналитика и ROI маркетинга, выживание нишевых брендов, Revenue Growth Management.

Формат работы: один день, доклады, дискуссии, разборы кейсов. Акцент на прикладном опыте из различных FMCG-категорий.

Что получат участники: разбор реальных бизнес-ситуаций, примеры интеграции аналитики, инструменты оценки эффективности, возможность задать вопросы спикерам. Доступ к видеозаписям после мероприятия.

Целевая аудитория: директора по маркетингу и развитию FMCG-компаний, бренд-менеджеры, трейд-маркетологи, представители ритейла и маркетплейсов, сотрудники агентств. Полезно предпринимателям небольших брендов.

Спикеры: представители Bionova, Mareven Food Central, «Магнит Косметик», эксперты по маркетинговой аналитике и правовому регулированию.

Форум — площадка для обмена прикладным опытом и обсуждения рабочих инструментов.