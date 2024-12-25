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МФТИ создал платформу для 3D-моделирования одежды Redress
Исследователи МФТИ разработали цифровую платформу Redress, которая преобразует обычные лекала в 3D-модели одежды. Дизайнеры могут не только создавать виртуальные образцы, но и демонстрировать их на цифровых подиумах с настраиваемым освещением.
Как Redress меняет процесс создания одежды
Ключевое преимущество платформы — отказ от физических образцов на этапе разработки. Дизайнеры загружают цифровые лекала, которые мгновенно превращаются в 3D-модели. Их можно примерять на виртуальных манекенах, что существенно сокращает время и затраты на производство тестовых образцов и фотосъемки.
«Платформа делает модный бизнес более доступным, особенно для дизайнеров из удаленных регионов», — отмечает Евгения Алексеева, студентка ФАКТ МФТИ и один из авторов проекта.
Эксперты о цифровой революции в моде
«Нейросети и цифровые платформы открывают новые горизонты для креативных индустрий», — комментирует графический дизайнер Артемий Воробьев.
По его словам, современные технологии позволяют дизайнерам создавать иллюстрации и макеты с точным соответствием требованиям заказчика, повышая эффективность работы.
Перспективы для смены карьеры
Освоение цифровых инструментов дизайна одежды открывает новые карьерные возможности для людей 18-40 лет, планирующих профессиональную переориентацию. Digital fashion позволяет начать карьеру в модной индустрии без необходимости физического производства — достаточно освоить современные инструменты вроде Clo 3D.
Разработка Redress и доступность профильного образования создают благоприятную среду для входа в fashion-индустрию через цифровые технологии.
Если вы только начинаете изучать fashion-дизайн и пока не определились с конкретной специализацией, стоит изучить подборку образовательных программ по дизайну одежды. Здесь можно найти курсы разного уровня — от базовых основ кроя до продвинутых техник цифрового моделирования.
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