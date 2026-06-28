Студенты Хекслета, которые сами оплатили онлайн-обучение, могут вернуть часть расходов через социальный налоговый вычет. Об этом сообщила школа Хекслет.

Для взрослого человека, который покупает курс за свои деньги и рассчитывает окупить обучение через новую работу или повышение дохода, это не мелочь. При расходах с 2024 года лимит для собственного обучения составляет 150 тыс. рублей в год, поэтому максимальный возврат может дойти до 19 500 рублей. Фактическая сумма зависит от цены курса и НДФЛ, который человек заплатил за тот же год.

Кто может получить вычет

Базовые условия стандартные: нужно быть налоговым резидентом России и иметь доход, с которого удерживается НДФЛ по ставке 13%. Обычно это официальная работа по трудовому договору или договор ГПХ, когда налог за исполнителя перечисляет заказчик.

Если человек не платил НДФЛ, вернуть деньги будет не из чего. Поэтому вычет не подойдет безработным без облагаемого дохода, пенсионерам без дохода с НДФЛ, самозанятым без статуса ИП, а также индивидуальным предпринимателям на УСН, патенте или налоге на профессиональный доход. Оплата материнским капиталом тоже не дает права на такой возврат.

Почему вычет работает только за себя

Важная деталь для онлайн-обучения: Хекслет отдельно указывает, что его программы проходят в дистанционном формате. По этой причине вернуть налог можно за собственное обучение, но не за обучение супруга, родственника или ребенка, если платил другой человек.

На практике это означает простую проверку перед оплатой: договор, платеж и будущая справка должны быть связаны с тем человеком, который потом подает заявление в налоговую. Если курс покупается как инвестиция в профессию взрослого специалиста, лучше сразу не смешивать плательщика и студента.

Сколько можно вернуть

За расходы на собственное обучение после 1 января 2024 года действует общий социальный лимит 150 тыс. рублей в год. Вернуть можно 13% от подтвержденных расходов, но не больше суммы НДФЛ, уплаченной за тот же период.

У этого лимита есть неприятная бытовая особенность: он общий для нескольких социальных вычетов. Если в том же году человек уже заявлял расходы на лечение, спорт, добровольное пенсионное страхование или другие подходящие категории, остаток лимита на обучение может быть меньше.

Какие документы нужны

Для расходов с 2024 года основной документ — справка об оплате образовательных услуг. По информации Хекслета, ее можно запросить через куратора или поддержку. Копию лицензии прикладывать не нужно: налоговая проверяет эти сведения самостоятельно.

Еще один практический момент: школа передает данные об оплатах в налоговую поквартально, поэтому информация в личном кабинете может появляться не сразу. Если нужно подать заявление быстрее, справку лучше запросить вручную, а не ждать автоматического обновления.

Что проверить перед подачей

В 2026 году можно заявить расходы за 2023, 2024 и 2025 годы. Перед подачей стоит сверить год оплаты, сумму курса, плательщика, данные студента и свой НДФЛ за нужный период. Если обучение покупалось в рассрочку, логично проверять именно фактически оплаченные суммы.

Тем, кто только выбирает обучение, полезно считать не только цену на лендинге, но и возможный возврат. Например, на Kurshub можно отдельно посмотреть курсы Хекслета, отзывы о школе и сравнить направления вроде Python или нейросетей. Вычет не делает слабую программу хорошей, но может заметно снизить стоимость подходящего курса.

Материал не заменяет налоговую консультацию: если ситуация нестандартная, лучше сверить условия с ФНС или специалистом. Но как базовый финансовый ориентир новость полезна: взрослый студент может заранее понять, какую часть затрат реально вернуть и какие документы не забыть запросить.