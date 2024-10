Названы самые популярные языки программирования в октябре 2024 года

Каждый месяц индекс TIOBE обновляется, показывая динамику популярности языков программирования на основе анализа данных с поисковых систем и других ресурсов.

Главные изменения в рейтинге языков программирования

В октябре 2024 года индекс TIOBE вновь показывает, что Python остается на вершине рейтинга самых популярных языков программирования, увеличив свою долю до 21.9%. C++ поднялся на второе место с 11.6%, тогда как C опустился на четвертую позицию с 8.38%. Rust продолжает укреплять свои позиции, приблизившись к топ-10. Новый язык Mojo вошел в топ-50 впервые.

Топ-10 языков программирования по версии индекса TIOBE

Рейтинг представляет собой отражение востребованности специалистов в различных областях разработки. Рейтинг, основанный на данных компании TIOBE Software, помогает оценить текущие тренды и прогнозировать, какие языки будут популярны в будущем. По состоянию на октябрь 2024 года, список самых популярных языков программирования выглядит следующим образом.

1 место: Python

Разработан в 1991 году Гвидо ван Россумом, Python стал популярным благодаря простоте синтаксиса и универсальности. Используется в науке о данных, веб-разработке и автоматизации. Если вы хотите углубить свои знания, изучите нашу подборку курсов по программированию на Python.

2 место: C++

Создан в 1985 году Бьёрном Страуструпом как расширение языка C. C++ используется для разработки высокопроизводительных программ, игр, операционных систем и драйверов. Если вам хочется разрабатывать программы на этом языке, то изучите нашу подборку курсов программирования на C++.

3 место: Java

Появился в 1995 году, разработанный компанией Sun Microsystems. Java широко используется в мобильных приложениях (особенно на Android), корпоративных системах и серверной разработке. Хотите научиться разрабатывать программы на языке Java? Тогда рекомендуем посмотреть нашу подборку курсов программирования на Java.

4 место: C

Один из старейших языков программирования, создан в 1972 году Деннисом Ритчи. C активно применяется в системном программировании, операционных системах и встраиваемых системах.

5 место: C#

Разработан компанией Microsoft в 2000 году как часть платформы .NET. C# применяется для создания приложений под Windows, мобильных приложений и в игровом разработке (например, Unity). Когда захотите освоить разработку на C#, то посмотрите подборку курсов для разработчиков C#.

6 место: JavaScript

Впервые представлен в 1995 году Брэнданом Айком. Этот язык используется для добавления интерактивных элементов на веб-страницы и широко применяется в веб-разработке. Хотите стать JS-разработчиком? — Тогда изучите нашу подборку курсов по JavaScript.

7 место: Visual Basic

Создан Microsoft в 1991 году, Visual Basic был разработан для облегчения создания настольных приложений и приложений для баз данных с простым и понятным синтаксисом.

8 место: Go

Разработан в 2009 году инженерами Google для создания высокопроизводительных и масштабируемых приложений. Go активно используется для серверных и сетевых приложений. А вы хотели бы разрабатывать приложения на этом языке? Если да, то рекомендуем посмотреть подборку курсов по Go.

9 место: Fortran

Один из самых старых языков программирования, разработан в 1957 году командой IBM во главе с Джоном Бэкусом. Используется в научных вычислениях и инженерных приложениях.

10 место: Delphi/Object Pascal

Разработан в 1995 году как продолжение языка Pascal. Delphi известен своей простотой в создании приложений с графическим интерфейсом и используется для настольных и мобильных приложений.

Что такое индекс TIOBE

Индекс TIOBE — это показатель популярности языков программирования, который обновляется ежемесячно. Он рассчитывается на основе количества поисковых запросов, связанных с определенным языком программирования, в таких системах, как Google, Bing, Yahoo! и других. Индекс не оценивает качество языка или количество написанного на нём кода, а отражает интерес к языку среди разработчиков, а также его использование в профессиональных сообществах и образовательных материалах.

Этот индекс часто используется компаниями и разработчиками для того, чтобы отслеживать тренды в индустрии программирования и принимать решения по обучению или использованию тех или иных технологий.