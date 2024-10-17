22 и 24 августа состоится пятая конференция для системных и бизнес-аналитиков. Узнайте о новых методах и инструментах, обменяйтесь опытом. Регистрация уже открыта.
Названы самые популярные языки программирования в октябре 2024 года
Каждый месяц индекс TIOBE обновляется, показывая динамику популярности языков программирования на основе анализа данных с поисковых систем и других ресурсов.
Главные изменения в рейтинге языков программирования
В октябре 2024 года индекс TIOBE вновь показывает, что Python остается на вершине рейтинга самых популярных языков программирования, увеличив свою долю до 21.9%. C++ поднялся на второе место с 11.6%, тогда как C опустился на четвертую позицию с 8.38%. Rust продолжает укреплять свои позиции, приблизившись к топ-10. Новый язык Mojo вошел в топ-50 впервые.
Топ-10 языков программирования по версии индекса TIOBE
Рейтинг представляет собой отражение востребованности специалистов в различных областях разработки. Рейтинг, основанный на данных компании TIOBE Software, помогает оценить текущие тренды и прогнозировать, какие языки будут популярны в будущем. По состоянию на октябрь 2024 года, список самых популярных языков программирования выглядит следующим образом.
1 место: Python
Разработан в 1991 году Гвидо ван Россумом, Python стал популярным благодаря простоте синтаксиса и универсальности. Используется в науке о данных, веб-разработке и автоматизации. Если вы хотите углубить свои знания, изучите нашу подборку курсов по программированию на Python.
2 место: C++
Создан в 1985 году Бьёрном Страуструпом как расширение языка C. C++ используется для разработки высокопроизводительных программ, игр, операционных систем и драйверов. Если вам хочется разрабатывать программы на этом языке, то изучите нашу подборку курсов программирования на C++.
3 место: Java
Появился в 1995 году, разработанный компанией Sun Microsystems. Java широко используется в мобильных приложениях (особенно на Android), корпоративных системах и серверной разработке. Хотите научиться разрабатывать программы на языке Java? Тогда рекомендуем посмотреть нашу подборку курсов программирования на Java.
4 место: C
Один из старейших языков программирования, создан в 1972 году Деннисом Ритчи. C активно применяется в системном программировании, операционных системах и встраиваемых системах.
5 место: C#
Разработан компанией Microsoft в 2000 году как часть платформы .NET. C# применяется для создания приложений под Windows, мобильных приложений и в игровом разработке (например, Unity). Когда захотите освоить разработку на C#, то посмотрите подборку курсов для разработчиков C#.
6 место: JavaScript
Впервые представлен в 1995 году Брэнданом Айком. Этот язык используется для добавления интерактивных элементов на веб-страницы и широко применяется в веб-разработке. Хотите стать JS-разработчиком? — Тогда изучите нашу подборку курсов по JavaScript.
7 место: Visual Basic
Создан Microsoft в 1991 году, Visual Basic был разработан для облегчения создания настольных приложений и приложений для баз данных с простым и понятным синтаксисом.
8 место: Go
Разработан в 2009 году инженерами Google для создания высокопроизводительных и масштабируемых приложений. Go активно используется для серверных и сетевых приложений. А вы хотели бы разрабатывать приложения на этом языке? Если да, то рекомендуем посмотреть подборку курсов по Go.
9 место: Fortran
Один из самых старых языков программирования, разработан в 1957 году командой IBM во главе с Джоном Бэкусом. Используется в научных вычислениях и инженерных приложениях.
10 место: Delphi/Object Pascal
Разработан в 1995 году как продолжение языка Pascal. Delphi известен своей простотой в создании приложений с графическим интерфейсом и используется для настольных и мобильных приложений.
Что такое индекс TIOBE
Индекс TIOBE — это показатель популярности языков программирования, который обновляется ежемесячно. Он рассчитывается на основе количества поисковых запросов, связанных с определенным языком программирования, в таких системах, как Google, Bing, Yahoo! и других. Индекс не оценивает качество языка или количество написанного на нём кода, а отражает интерес к языку среди разработчиков, а также его использование в профессиональных сообществах и образовательных материалах.
Этот индекс часто используется компаниями и разработчиками для того, чтобы отслеживать тренды в индустрии программирования и принимать решения по обучению или использованию тех или иных технологий.
Google представила обновленные ИИ-модели Gemini 1.5 Pro и Flash! Улучшения производительности, сокращение задержек и снижение цен на API до 64% делают их идеальными для анализа данных и масштабных задач.
Большинство россиян считают, что лучше сообщать об увольнении лично, чтобы сохранить профессиональные отношения и репутацию. Узнайте, какие способы уведомления предпочитают сотрудники и как грамотно попрощаться с компанией, оставив о себе положительное впечатление
Новая нейросеть от российских разработчиков автоматизирует подбор персонала через соцсети, облегчая задачи HR-менеджеров и повышая эффективность процессов.
IBM запускает бесплатные онлайн-курсы по анализу данных и кибербезопасности! С этим обучением можно освоить передовые навыки в цифровых технологиях и начать карьеру в ИТ. Откройте для себя мир возможностей с IBM SkillsBuild.
Звезды указали! И астрологи объявили! У XYZ новая акция! С 26 марта по 07 апреля, любой курс или программу можно купить со скидкой до 60% + Приятный бонус для всех новых студентов мини-курсы в подарок. Чтобы воспользоваться акцией, перейдите по этой ссылке.
Компании все чаще переобучают сотрудников для повышения квалификации и адаптации к новым технологиям. 35% российских компаний уже предлагают обучение новым профессиям
25 июля 2024 года пройдет онлайн-конференция Join OTUS Conf для IT-специалистов. Мероприятие включает блоки по преподаванию, созданию курсов и мотивации студентов. Участие – шанс улучшить навыки и карьеру в IT-преподавании.
Китайские разработчики из Пекинского университета и Kuaishou Technology представили открытую нейросеть Pyramid Flow, которая генерирует реалистичные видео на основе текста и изображений, снижая вычислительные затраты на 40%.