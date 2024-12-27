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OpenAI присматривается к разработке человекоподобного робота

Компания OpenAI рассматривает возможность создания робота-гуманоида — спустя три года после закрытия своего подразделения робототехники. В пользу такого решения говорят последние достижения в развитии аппаратного обеспечения и систем ИИ.

гуманоид

От программного к физическому ИИ: почему это важно

После сворачивания робототехнического направления в 2021 году OpenAI сосредоточилась на разработке искусственного интеллекта. Однако недавние технологические прорывы и инвестиции в перспективные стартапы Figure и 1X, вероятно, изменили стратегические планы компании.

На пути к будущему: ключевые факты

  • OpenAI уже имеет опыт в робототехнике благодаря экспериментам до 2021 года
  • Компания активно инвестирует в профильные стартапы, включая Figure, 1X и Physical Intelligence
  • По данным The Information, разработка собственного робота-гуманоида входит в актуальную повестку OpenAI

Мнение индустрии

«Создание робота-гуманоида OpenAI станет важным этапом для рынка, где конкуренция уже довольно высока», — отмечают эксперты.

Они также подчеркивают: современные технологии позволяют интегрировать ИИ на качественно новом уровне по сравнению с ситуацией трехлетней давности.

Тем, кто хочет быть в авангарде развития робототехники, стоит уже сейчас осваивать необходимые навыки. На платформе KursHub собраны актуальные курсы по робототехнике — от базового уровня до продвинутых программ.

Дата: 27 декабря 2024
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