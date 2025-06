C++ Zero Cost Conf 2025: конференция от инженеров для инженеров

2 августа 2025 года Яндекс проведёт масштабную конференцию C++ Zero Cost Conf 2025, которая объединит разработчиков из России и Европы. Особенность события — в технической направленности и практическом содержании. Мероприятие охватит сразу три города: Москву, Санкт-Петербург и Белград. Формат — гибридный: Москва и Белград предложат как офлайн-программу, так и онлайн-участие, а в Санкт-Петербурге событие пройдёт только в офлайн-режиме.

О чём пойдёт речь

Главная цель конференции — поделиться реальным опытом работы с C++ в крупных проектах. В программе — прикладные доклады от практикующих инженеров, основанные на собственных разработках и результатах с конкретными метриками. Обсуждаются современные подходы к нулевой стоимости абстракций, оптимизации, CI/CD, архитектуре и анализу производительности.

Кому подойдёт

Конференция ориентирована на опытных специалистов, работающих с C++ в промышленной разработке. Она будет полезна тем, кто проектирует высоконагруженные и ресурсоёмкие системы, внедряет современные практики в большие команды или заинтересован в переходе на C++ с других языков. Также участие может быть интересно преподавателям и студентам технических вузов, желающим погрузиться в профессиональную среду.

Для начинающих программистов конференция может показаться сложной: уровень докладов высокий, и предполагается знание принципов работы C++ на глубоком уровне. Тем не менее, возможность онлайн-участия позволяет изучать материалы в удобном темпе, с возможностью пересмотра записей.

Формат и условия участия

Формат мероприятия:

Дата: 2 августа 2025 года

Города проведения: Москва (офлайн + онлайн), Белград (офлайн + онлайн), Санкт-Петербург (только офлайн)

Площадка в Москве: Центр событий РБК, Космодамианская наб., 52, стр. 7

Участие: по предварительной регистрации

Доступ к видеозаписям: для всех зарегистрированных участников

Почему стоит участвовать

Ключевые особенности конференции:

Доклады от инженеров из ведущих технологических компаний

Разбор реальных кейсов с результатами и метриками

Технический фокус и актуальные темы в сфере C++

Удобный формат: онлайн и офлайн

Материалы доступны по лицензии CC BY‑NC 3.0

Регистрация и доступ к материалам

Программа и список спикеров будут опубликованы ближе к дате проведения. Уже сейчас можно зарегистрироваться на участие через официальный сайт. Онлайн-доступ — свободный для зарегистрированных, количество мест на офлайн-площадках ограничено.

C++ Zero Cost Conf 2025 станет важной площадкой для обмена опытом между инженерами, углубления технических знаний и обсуждения вызовов современной разработки. Это событие не только для тех, кто пишет на C++, но и для всех, кто строит надёжные, масштабируемые системы и стремится к эффективности кода без потери производительности.

