Петербургские ученые создали ИИ-профориентатор на основе ВКонтакте

Ученые из Санкт-Петербурга создали приложение, которое поможет определиться с выбором карьеры на основе цифрового следа в соцсетях. Разработкой занимались специалисты СПбГУ и Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

Как работает цифровой карьерный консультант

«AI профориентатор» анализирует подписки пользователя во «ВКонтакте» с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. На их основе система формирует карту интересов и предлагает подходящие профессиональные направления. Главное преимущество такого подхода — рекомендации основаны на реальных увлечениях человека, а не на его ответах в традиционных тестах.

Кому будет полезен новый инструмент

Приложение поможет:

Выпускникам школ, выбирающим будущую специальность

Специалистам от 18 до 40 лет, которые задумываются о смене профессии

Всем, кто ищет новое направление для профессионального развития с учетом своих интересов

Почему анализ соцсетей эффективнее классических тестов

«Анализ цифрового следа пользователя позволяет получить более точные и объективные данные о его интересах и предпочтениях, что значительно повышает эффективность профориентационных рекомендаций», — объясняет профессор Иванов из Института психологии РАН.

Если вы хотите дополнить рекомендации ИИ классическим профориентационным тестированием или уже определились с направлением, изучите подборку курсов профориентации для школьников. Здесь вы найдете программы, которые помогут детально разобраться в интересующих профессиях и получить практические навыки для старта карьеры.