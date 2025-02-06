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Петербургские ученые создали ИИ-профориентатор на основе ВКонтакте
Ученые из Санкт-Петербурга создали приложение, которое поможет определиться с выбором карьеры на основе цифрового следа в соцсетях. Разработкой занимались специалисты СПбГУ и Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.
Как работает цифровой карьерный консультант
«AI профориентатор» анализирует подписки пользователя во «ВКонтакте» с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. На их основе система формирует карту интересов и предлагает подходящие профессиональные направления. Главное преимущество такого подхода — рекомендации основаны на реальных увлечениях человека, а не на его ответах в традиционных тестах.
Кому будет полезен новый инструмент
Приложение поможет:
- Выпускникам школ, выбирающим будущую специальность
- Специалистам от 18 до 40 лет, которые задумываются о смене профессии
- Всем, кто ищет новое направление для профессионального развития с учетом своих интересов
Почему анализ соцсетей эффективнее классических тестов
«Анализ цифрового следа пользователя позволяет получить более точные и объективные данные о его интересах и предпочтениях, что значительно повышает эффективность профориентационных рекомендаций», — объясняет профессор Иванов из Института психологии РАН.
Если вы хотите дополнить рекомендации ИИ классическим профориентационным тестированием или уже определились с направлением, изучите подборку курсов профориентации для школьников. Здесь вы найдете программы, которые помогут детально разобраться в интересующих профессиях и получить практические навыки для старта карьеры.
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