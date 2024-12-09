Российские IT-гиганты запускают оплачиваемые стажировки со стопроцентным трудоустройством

Крупнейшие технологические компании России активно включаются в подготовку IT-специалистов. «Яндекс», VK, МТС и «Сбер» не просто сотрудничают с вузами — они создают собственные образовательные программы, организуют стажировки и отправляют своих сотрудников преподавать. Это позволяет студентам погрузиться в реальные задачи индустрии еще во время обучения.

От инициативы к обязательству: новые правила для IT-компаний

Минцифры России готовит новые требования для IT-компаний с годовой выручкой от 1 млрд рублей. Чтобы сохранить аккредитацию и налоговые льготы, они должны будут:

Направлять сотрудников на преподавание в вузы

Организовывать студенческие стажировки

Инвестировать в техническое оснащение университетов

Бизнес vs бюрократия: мнения участников рынка

«Бизнес может инвестировать в образовательные программы, готовить студентов, предоставлять стажировки и затем трудоустраивать их», — отмечает Максим Аверин, директор по информационным технологиям «СберСтрахование» в интервью vc.ru. По его мнению, это поможет сократить разрыв между теорией и практикой.

Однако не все поддерживают обязательный характер новых требований. Ассоциация больших данных, куда входят «Яндекс», VK, МТС и «Сбер», опасается роста бюрократической нагрузки. Компании хотят сохранить свободу в разработке образовательных программ, передает [Хайтек ФМ](Хайтек ФМ).

Новые возможности для смены профессии

Сближение бизнеса и образования открывает дополнительные перспективы для тех, кто планирует войти в IT-сферу. Особенно это касается людей от 18 до 40 лет, рассматривающих смену профессии. Совместные программы вузов и технологических компаний позволяют:

Получить актуальные знания

Освоить востребованные навыки

Познакомиться с реальными задачами индустрии

Найти потенциальных работодателей

Такой подход не только помогает решить проблему кадрового дефицита, но и создает эффективный мост между образованием и индустрией.

Для тех, кто решил использовать эту возможность и начать карьеру в IT, важно выбрать правильную программу обучения. На нашем сайте собрана подборка лучших курсов программирования, многие из которых разработаны в партнерстве с ведущими технологическими компаниями. Это позволяет начать обучение у практикующих специалистов и получить актуальные знания, востребованные на рынке.