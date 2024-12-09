Работа.ру и СберПодбор провели опрос россиян, чтобы узнать, какие профессии будут востребованы в будущем. Респонденты видят перспективы в IT, робототехнике, нанотехнологиях, а 45% опрошенных думают о том, что их профессия исчезнет.
Российские IT-гиганты запускают оплачиваемые стажировки со стопроцентным трудоустройством
Крупнейшие технологические компании России активно включаются в подготовку IT-специалистов. «Яндекс», VK, МТС и «Сбер» не просто сотрудничают с вузами — они создают собственные образовательные программы, организуют стажировки и отправляют своих сотрудников преподавать. Это позволяет студентам погрузиться в реальные задачи индустрии еще во время обучения.
От инициативы к обязательству: новые правила для IT-компаний
Минцифры России готовит новые требования для IT-компаний с годовой выручкой от 1 млрд рублей. Чтобы сохранить аккредитацию и налоговые льготы, они должны будут:
- Направлять сотрудников на преподавание в вузы
- Организовывать студенческие стажировки
- Инвестировать в техническое оснащение университетов
Бизнес vs бюрократия: мнения участников рынка
«Бизнес может инвестировать в образовательные программы, готовить студентов, предоставлять стажировки и затем трудоустраивать их», — отмечает Максим Аверин, директор по информационным технологиям «СберСтрахование» в интервью vc.ru. По его мнению, это поможет сократить разрыв между теорией и практикой.
Однако не все поддерживают обязательный характер новых требований. Ассоциация больших данных, куда входят «Яндекс», VK, МТС и «Сбер», опасается роста бюрократической нагрузки. Компании хотят сохранить свободу в разработке образовательных программ, передает [Хайтек ФМ](Хайтек ФМ).
Новые возможности для смены профессии
Сближение бизнеса и образования открывает дополнительные перспективы для тех, кто планирует войти в IT-сферу. Особенно это касается людей от 18 до 40 лет, рассматривающих смену профессии. Совместные программы вузов и технологических компаний позволяют:
- Получить актуальные знания
- Освоить востребованные навыки
- Познакомиться с реальными задачами индустрии
- Найти потенциальных работодателей
Такой подход не только помогает решить проблему кадрового дефицита, но и создает эффективный мост между образованием и индустрией.
Для тех, кто решил использовать эту возможность и начать карьеру в IT, важно выбрать правильную программу обучения. На нашем сайте собрана подборка лучших курсов программирования, многие из которых разработаны в партнерстве с ведущими технологическими компаниями. Это позволяет начать обучение у практикующих специалистов и получить актуальные знания, востребованные на рынке.
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IT-сфера продолжает быть самой перспективной для карьерного роста в России, по мнению 38% респондентов. На втором месте по привлекательности для карьеры оказались нефтегазовая и строительная отрасли, набравшие по 12% голосов. Женщины чаще мужчин считают IT более перспективной, несмотря на преобладание мужчин в отрасли. Также растет интерес к новым технологиям, таким как робототехника и e-commerce.