Рейтинг популярности нейронных сетей, опубликованный мониторинговой системой Brand Analytics, показывает: позиции ChatGPT и Midjourney слабеют, а интерес к отечественным разработкам растет.
Стартует бесплатный курс по обучению инженеров данных
Компания Sapiens Solutions запускает новый набор на курс «Аналитика и работа с данными», который готовит студентов к профессии инженера данных с упором на практическое применение навыков. Успешные выпускники программы получат уникальную возможность начать свою карьеру в одной из самых востребованных и быстроразвивающихся сфер — аналитике данных — с возможностью оплачиваемой стажировки в самой компании.
Что включает в себя курс?
Программа курса охватывает все ключевые аспекты работы с данными, от построения архитектуры баз данных до автоматизации процессов. Основной упор сделан на обучение работе с системой управления базами данных Greenplum, используемой в масштабных проектах для анализа больших объемов данных. Курс длится 6 недель: 5 недель активного обучения и одна неделя на выполнение итогового проекта, в ходе которого студенты применяют полученные знания для решения реальных задач.
Программа курса включает:
- Обучение использованию Greenplum — системы, которая широко применяется для распределенной обработки данных и анализа больших данных в таких отраслях, как финансы, телекоммуникации, и медицина. Это позволяет студентам освоить востребованные в индустрии навыки.
- Практику с инструментами автоматизации рабочих процессов, такими как AirFlow — система управления данными, которая используется для автоматизации рабочих процессов и оптимизации операций по обработке данных в крупных проектах.
- Освоение работы с Clickhouse — аналитической базой данных, которая обеспечивает высокую скорость обработки запросов, что делает ее незаменимой для бизнес-анализа в режиме реального времени.
- Использование Apache Superset — визуализационного инструмента, который помогает превращать сложные аналитические данные в понятные визуальные отчеты и дашборды.
Регистрация на курс уже открыта на официальном сайте компании.
Основные детали программы
- Продолжительность: 6 недель.
- Формат обучения: онлайн, что позволяет пройти курс из любого уголка мира.
- Старт курса: 30 сентября 2024 года.
- Требуемое время: 6-8 часов в неделю.
Почему стоит выбрать этот курс?
- Овладение актуальными технологиями. Курс дает глубокое понимание работы с передовыми инструментами для обработки и анализа данных, которые уже применяются в крупнейших компаниях России и мира. Навыки, полученные в ходе обучения, могут быть использованы в таких отраслях, как банковское дело, ритейл, логистика, здравоохранение и многих других.
- Практический подход. Каждое занятие включает не только теоретические аспекты, но и анализ реальных бизнес-кейсов. Студенты работают над проектами, которые моделируют задачи, с которыми они могут столкнуться на рабочих местах, что позволяет сразу применять новые знания на практике.
- Сопровождение экспертов. Каждый студент будет под наблюдением опытных менторов — профессионалов, работающих с данными более 10 лет. Это не просто поддержка в виде обратной связи, но и возможность погрузиться в реальные проекты под руководством экспертов.
Завершив курс, вы будете владеть необходимыми знаниями для того, чтобы строить карьеру в сфере работы с данными — одном из самых востребованных направлений в IT-индустрии.
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