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Сколько на самом деле зарабатывают российские фрилансеры и думают ли они о пенсии?

Треть россиян подрабатывают на фрилансе, но половина зарабатывает меньше 10 тысяч рублей в месяц, а о пенсии задумываются далеко не все.

фриланс

В марте 2025 года сервисы Работа.ру, СберНПФ и «Подработка» выяснили, как живут современные фрилансеры в России. В масштабном исследовании приняли участие более 3 500 пользователей Работа.ру старше 18 лет из всех регионов страны.

Фриланс набирает популярность: кто и чем занимается

Почти треть (29%) опрошенных россиян оказывают услуги как частные лица — это на 5 процентных пунктов больше, чем год назад. При этом для большинства (25%) фриланс остается дополнительным заработком, и только 4% живут исключительно на доходы от самостоятельной деятельности.

Пятерка самых востребованных направлений фриланса выглядит так:

  • Ремонтные услуги — 16%
  • Копирайтинг — 12%
  • Маркетинг и PR — 11%
  • Программирование и разработка — 10%
  • Репетиторство — 9%

От 10 до 100+ тысяч: как зарабатывают фрилансеры

Картина доходов российских фрилансеров неутешительна — почти половина зарабатывает минимальные суммы:

  • До 10 тыс. рублей в месяц — 49%
  • До 30 тыс. рублей — 28%
  • До 50 тыс. рублей — 10%
  • До 100 тыс. рублей — 9%
  • Свыше 100 тыс. рублей — только 4%

Средний месячный доход фрилансера по России составляет 41,9 тыс. рублей. Предсказуемо выше заработки в столичных регионах: в Москве и Московской области — 57,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 38,1 тыс. рублей.

Пенсионная грамотность: знают мало, но копить начинают

Исследование выявило тревожный уровень финансовой неграмотности: только 26% опрошенных фрилансеров знают, как формируется пенсия у самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Еще 32% имеют общее представление, а 42% признались, что вообще не в курсе этой темы.

При этом почти половина (49%) работающих на себя уже формируют долгосрочные сбережения. Самые популярные инструменты:

  • Накопительные счета и вклады — 27%
  • Инвестиции — 17%
  • Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — 11% (заметный рост на 3 п.п. за год)
  • Наличные сбережения — 10%
  • Страховые продукты — 4%
  • Другие инструменты — 9%

Эксперты советуют: как фрилансеру обеспечить будущее

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ, комментирует ситуацию:

«Среди фрилансеров, которые делают долгосрочные сбережения, самым популярным инструментом остаются накопительные счета и вклады. Этому варианту ответа досталось 27% голосов, еще 17% набрали инвестиции. 11% работающих на себя предпочли решения негосударственных пенсионных фондов — по сравнению с прошлым годом эта доля выросла на 3 п.п. Добавлю, что использовать для этой цели можно и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Благодаря ей самозанятые и индивидуальные предприниматели могут копить с софинансированием от государства и налоговыми льготами. При этом пользоваться налоговым вычетом по ПДС получится, если предприниматель платит подоходный налог, а также у ИП, работающих по общей системе налогообложения».

Финансовые риски и пути их преодоления

Фриланс — это не только свобода, но и серьезные риски. 55% респондентов называют финансовую нестабильность главной проблемой такой работы, а 23% беспокоятся об отсутствии пенсионных отчислений.

Чтобы обеспечить себе достойную старость, фрилансерам рекомендуется:

  • Добровольно участвовать в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС): самозанятые могут самостоятельно уплачивать страховые взносы, накапливая пенсионные баллы и стаж.
  • Использовать индивидуальные пенсионные планы (ИПП): они позволяют формировать дополнительные накопления на пенсию с возможностью получения налоговых вычетов.
  • Инвестировать в консервативные финансовые инструменты: вклады, облигации и другие низкорисковые инструменты помогут сохранить и приумножить сбережения.

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Дата: 27 марта 2025
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