Стартовал набор на программу «Код для всех»
Кружковое движение НТИ открыло приём заявок на программу оплачиваемых стажировок в рамках инициативы «Код для всех». Проект ориентирован на школьников, студентов и начинающих разработчиков, желающих получить практический опыт в реальных open source-проектах. Стажировки пройдут с августа по октябрь 2025 года, а заявки можно подать до 31 июля.
Участие в реальных разработках под руководством менторов
Программа «Код для всех» существует с 2022 года и уже привлекла внимание более двух тысяч участников по всей России. В этом году стажёрам доступны девять направлений — от задач в области кибербезопасности до разработки образовательных игр. Все участники получают возможность работать с кодом в свободных проектах под кураторством опытных менторов, а также претендовать на стипендию или денежное вознаграждение в зависимости от проекта.
Ключевые направления стажировок в 2025 году:
- Кибербезопасность открытых решений — защита open source-экосистем.
- Утилита быстрой установки ПО — разработка удобного one-click-инструмента для Linux и Windows.
- Визуальное блочное программирование — улучшение образовательных сред Robbo Scratch и Robbo Junior.
- Экосистема ЛМС — задачи в системах управления обучением.
Проекты «Берлога»:
- «Эволюция» — симулятор клеточной жизни,
- «Космическая доставка» — платформер о физике и гравитации,
- «Тетис» — игра о генетике,
- «BrDOS» — пазл про программирование,
- «Урсула» — конструктор игр для новичков.
Формат участия и условия
Стажировка проходит как в дистанционном, так и в очном формате — в зависимости от выбранного проекта. Все условия, включая оплату и формат работы, указываются на сайте программы или уточняются с командой проекта индивидуально. График гибкий: он согласуется с участником, исходя из возможностей и целей проекта.
Программа открыта для всех с 14 лет. Участие возможно и для тех, кто младше — в исключительных случаях по согласованию с организаторами. Кандидаты могут подать заявки сразу на несколько направлений, но на каждое подаётся отдельная анкета.
Чтобы подать заявку, нужно:
- Заполнить анкету;
- Указать стек технологий и опыт;
- Приложить ссылки на собственные проекты;
- Пройти отбор по техническим критериям.
Кандидаты оцениваются на равных условиях. Преимуществ для участников предыдущих конкурсов не предусмотрено — важны реальные навыки и готовность к командной работе.
Для кого подойдёт программа
Проект рассчитан на широкий круг начинающих разработчиков:
- школьников, которые хотят сделать первые шаги в программировании;
- студентов, ищущих реальные задачи вне учебных курсов;
- молодых специалистов, планирующих карьеру в open source;
- всех, кто интересуется разработкой, но не имеет возможности попасть в коммерческие проекты.
Программа также станет полезной для тех, кто хочет расширить портфолио, поработать с опытными менторами и погрузиться в работу над технологическими и образовательными задачами.
Сообщество и поддержка
Во время стажировки участники остаются на связи с экспертами и кураторами: обсуждение идей и задач происходит в чатах, а объявления и материалы публикуются в официальном Telegram-канале программы.
Инициаторами проекта выступили Кружковое движение НТИ, CyberOK, Robbo и команда разработчиков образовательных игр «Берлога», при поддержке Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки.
Если вы заинтересованы в развитии в сфере программирования, но пока не готовы к участию в open source-проектах, загляните в подборку онлайн-курсов по программированию. Там собраны актуальные курсы по ключевым направлениям — от основ Python и JavaScript до углублённых программ по кибербезопасности и разработке игр.
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