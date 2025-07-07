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Стартовал набор на программу «Код для всех»

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Кружковое движение НТИ открыло приём заявок на программу оплачиваемых стажировок в рамках инициативы «Код для всех». Проект ориентирован на школьников, студентов и начинающих разработчиков, желающих получить практический опыт в реальных open source-проектах. Стажировки пройдут с августа по октябрь 2025 года, а заявки можно подать до 31 июля.

Участие в реальных разработках под руководством менторов

Программа «Код для всех» существует с 2022 года и уже привлекла внимание более двух тысяч участников по всей России. В этом году стажёрам доступны девять направлений — от задач в области кибербезопасности до разработки образовательных игр. Все участники получают возможность работать с кодом в свободных проектах под кураторством опытных менторов, а также претендовать на стипендию или денежное вознаграждение в зависимости от проекта.

Ключевые направления стажировок в 2025 году:

  • Кибербезопасность открытых решений — защита open source-экосистем.
  • Утилита быстрой установки ПО — разработка удобного one-click-инструмента для Linux и Windows.
  • Визуальное блочное программирование — улучшение образовательных сред Robbo Scratch и Robbo Junior.
  • Экосистема ЛМС — задачи в системах управления обучением.

Проекты «Берлога»:

  • «Эволюция» — симулятор клеточной жизни,
  • «Космическая доставка» — платформер о физике и гравитации,
  • «Тетис» — игра о генетике,
  • «BrDOS» — пазл про программирование,
  • «Урсула» — конструктор игр для новичков.

Формат участия и условия

Стажировка проходит как в дистанционном, так и в очном формате — в зависимости от выбранного проекта. Все условия, включая оплату и формат работы, указываются на сайте программы или уточняются с командой проекта индивидуально. График гибкий: он согласуется с участником, исходя из возможностей и целей проекта.

Программа открыта для всех с 14 лет. Участие возможно и для тех, кто младше — в исключительных случаях по согласованию с организаторами. Кандидаты могут подать заявки сразу на несколько направлений, но на каждое подаётся отдельная анкета.

Чтобы подать заявку, нужно:

  • Заполнить анкету;
  • Указать стек технологий и опыт;
  • Приложить ссылки на собственные проекты;
  • Пройти отбор по техническим критериям.

Кандидаты оцениваются на равных условиях. Преимуществ для участников предыдущих конкурсов не предусмотрено — важны реальные навыки и готовность к командной работе.

Для кого подойдёт программа

Проект рассчитан на широкий круг начинающих разработчиков:

  • школьников, которые хотят сделать первые шаги в программировании;
  • студентов, ищущих реальные задачи вне учебных курсов;
  • молодых специалистов, планирующих карьеру в open source;
  • всех, кто интересуется разработкой, но не имеет возможности попасть в коммерческие проекты.

Программа также станет полезной для тех, кто хочет расширить портфолио, поработать с опытными менторами и погрузиться в работу над технологическими и образовательными задачами.

Сообщество и поддержка

Во время стажировки участники остаются на связи с экспертами и кураторами: обсуждение идей и задач происходит в чатах, а объявления и материалы публикуются в официальном Telegram-канале программы.

Инициаторами проекта выступили Кружковое движение НТИ, CyberOK, Robbo и команда разработчиков образовательных игр «Берлога», при поддержке Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки.

Если вы заинтересованы в развитии в сфере программирования, но пока не готовы к участию в open source-проектах, загляните в подборку онлайн-курсов по программированию. Там собраны актуальные курсы по ключевым направлениям — от основ Python и JavaScript до углублённых программ по кибербезопасности и разработке игр.

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