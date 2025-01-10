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Топ-5 отраслей с самыми высокими зарплатными ожиданиями в России на 2025 год
Согласно декабрьскому исследованию сервиса «Работа.ру», средние зарплатные ожидания россиян на 2025 год составляют 139 000 рублей в месяц. При этом разрыв между ожиданиями мужчин и женщин достигает 34 000 рублей: мужчины рассчитывают на 157 000 рублей, женщины — на 123 000 рублей.
Если вас заинтересовали перспективные направления с высокими зарплатными ожиданиями, особенно IT-сфера со средней ожидаемой зарплатой в 179 000 рублей, на нашем сайте собрана подборка лучших курсов программирования. Они помогут вам освоить востребованные навыки и претендовать на достойную оплату труда.
Где ждут самые высокие зарплаты: топ-5 отраслей
Неожиданным лидером по зарплатным ожиданиям стала индустрия красоты — 190 000 рублей в месяц. IT-специалисты, традиционно претендующие на высокие зарплаты, оказались на втором месте со 179 000 рублей. Замыкают топ-5 высокооплачиваемых сфер:
- Строительство: 175 000 рублей
- Дизайн: 171 000 рублей
- Производство и агропром: 166 000 рублей
От туризма до охраны: где готовы работать за меньшее
Самые скромные зарплатные ожидания демонстрируют работники сферы бытовых услуг и охраны — 102 000 рублей. Также относительно невысокие запросы у специалистов:
- Управления персоналом: 116 000 рублей
- Общественного питания: 120 000 рублей
- Бухгалтерии: 124 000 рублей
- Туризма и гостиничного бизнеса: 125 000 рублей
Возраст и деньги: когда ожидания достигают пика
Исследование выявило интересную закономерность: пик зарплатных ожиданий приходится на возраст 45-49 лет — 168 000 рублей. Молодые специалисты 18-24 лет рассчитывают на более скромные 95 000 рублей. После 50 лет ожидания постепенно снижаются:
- 50-54 года: 144 000 рублей
- От 55 лет: 118 000 рублей
В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.
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