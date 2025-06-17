В Санкт-Петербурге пройдет Analytics Party — митап для аналитиков с докладами от экспертов Яндекса
17 июля в БЦ «Бенуа» в Санкт-Петербурге состоится Analytics Party — вечернее мероприятие для специалистов в области данных. Организатором выступает команда Яндекса, а сам митап станет площадкой для обсуждения трендов, новых подходов в аналитике и вызовов, с которыми сталкиваются специалисты в индустрии.
Мероприятие включает насыщенную программу: четыре технических доклада от представителей разных направлений Яндекса, экскурсию по офису для всех желающих, а также неформальное общение и нетворкинг с участием инженеров, аналитиков и менеджеров из команды компании.
Что обсудят на митапе
Analytics Party ориентирован на практикующих аналитиков, дата-сайентистов, инженеров и тех, кто интересуется развитием цифровых сервисов через анализ данных. Программа охватывает актуальные методы и подходы — от классических A/B-тестов до современных ML-инструментов и нейросетей.
В числе ключевых тем:
- переосмысление гипотез с помощью свитчбэк-экспериментов в Яндекс Такси
- подходы к измерению инкрементальности в маркетинговой аналитике Яндекс Маркета
- алгоритмы логистики и настройки систем в Яндекс Еде
- применение YandexGPT в задачах разметки данных и NLP
Каждое выступление сопровождается примерами из реальных кейсов, что позволяет участникам не только ознакомиться с инструментами, но и понять, как те или иные методики работают в продуктовой среде.
Кто выступает
В мероприятии примут участие представители ключевых аналитических команд Яндекса:
- Сергей Ляшенко, руководитель аналитики эффективности в Городских сервисах
- Алексей Чубуков, аналитик Яндекс Такси
- Владимир Соколовский, аналитик маркетинговой эффективности Яндекс Маркета
- Дмитрий Ефимов, руководитель аналитики Яндекс Еды
- Арина Якимушкина, аналитик-разработчик NLP в блоке Поиска и Рекламы
Каждый из них поделится своими наблюдениями, результатами экспериментов и выводами по работе с большими данными и пользовательским поведением.
Как устроено мероприятие
Analytics Party проходит в офлайн-формате. Начало регистрации гостей — в 18:00, а первый доклад начнётся в 19:00. До этого участники смогут пройти экскурсию по офису Яндекса в Санкт-Петербурге. Экскурсия доступна по предварительной записи, количество мест ограничено.
После основной части гостей ждёт нетворкинг с возможностью пообщаться с коллегами по индустрии, задать вопросы спикерам и обсудить услышанное в неформальной обстановке.
Программа вечера:
- 18:00 — регистрация гостей
- 18:15 — экскурсия по офису
- 19:00 — открытие митапа
- 19:05 — первый доклад (Алексей Чубуков)
- 19:35 — второй доклад (Владимир Соколовский)
- 20:05 — перерыв
- 20:20 — третий доклад (Дмитрий Ефимов)
- 20:50 — четвёртый доклад (Арина Якимушкина)
- 21:20 — нетворкинг и афтерпати
Кому будет полезно
Analytics Party подойдёт:
- специалистам в области аналитики, продуктовой разработки и дата-инжиниринга
- студентам старших курсов и начинающим аналитикам, стремящимся лучше понять индустриальные стандарты
- тем, кто планирует переход в сферу анализа данных и хочет разобраться в актуальных вызовах
Это не образовательный курс в классическом понимании, однако митап даёт уникальную возможность получить срез текущего состояния аналитики в крупнейшей ИТ-компании России, понять, какие задачи решаются на практике, и как развивается подход к данным внутри Яндекса.
Где и как участвовать
Митап пройдёт в Санкт-Петербурге по адресу: БЦ «Бенуа», Пискарёвский проспект, 2, корп. 2. Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации. Все материалы мероприятия будут опубликованы под лицензией CC BY-NC 3.0.
По вопросам участия можно связаться с Екатериной Лягиной, DevRel-менеджером Яндекса.
Analytics Party — это возможность одним вечером погрузиться в настоящую продуктовую аналитику, узнать, как работают данные в сервисах, которыми пользуются миллионы.
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