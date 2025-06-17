В Санкт-Петербурге пройдет Analytics Party — митап для аналитиков с докладами от экспертов Яндекса

17 июля в БЦ «Бенуа» в Санкт-Петербурге состоится Analytics Party — вечернее мероприятие для специалистов в области данных. Организатором выступает команда Яндекса, а сам митап станет площадкой для обсуждения трендов, новых подходов в аналитике и вызовов, с которыми сталкиваются специалисты в индустрии.

Мероприятие включает насыщенную программу: четыре технических доклада от представителей разных направлений Яндекса, экскурсию по офису для всех желающих, а также неформальное общение и нетворкинг с участием инженеров, аналитиков и менеджеров из команды компании.

Что обсудят на митапе

Analytics Party ориентирован на практикующих аналитиков, дата-сайентистов, инженеров и тех, кто интересуется развитием цифровых сервисов через анализ данных. Программа охватывает актуальные методы и подходы — от классических A/B-тестов до современных ML-инструментов и нейросетей.

В числе ключевых тем:

переосмысление гипотез с помощью свитчбэк-экспериментов в Яндекс Такси

подходы к измерению инкрементальности в маркетинговой аналитике Яндекс Маркета

алгоритмы логистики и настройки систем в Яндекс Еде

применение YandexGPT в задачах разметки данных и NLP

Каждое выступление сопровождается примерами из реальных кейсов, что позволяет участникам не только ознакомиться с инструментами, но и понять, как те или иные методики работают в продуктовой среде.

Кто выступает

В мероприятии примут участие представители ключевых аналитических команд Яндекса:

Сергей Ляшенко, руководитель аналитики эффективности в Городских сервисах

Алексей Чубуков, аналитик Яндекс Такси

Владимир Соколовский, аналитик маркетинговой эффективности Яндекс Маркета

Дмитрий Ефимов, руководитель аналитики Яндекс Еды

Арина Якимушкина, аналитик-разработчик NLP в блоке Поиска и Рекламы

Каждый из них поделится своими наблюдениями, результатами экспериментов и выводами по работе с большими данными и пользовательским поведением.

Как устроено мероприятие

Analytics Party проходит в офлайн-формате. Начало регистрации гостей — в 18:00, а первый доклад начнётся в 19:00. До этого участники смогут пройти экскурсию по офису Яндекса в Санкт-Петербурге. Экскурсия доступна по предварительной записи, количество мест ограничено.

После основной части гостей ждёт нетворкинг с возможностью пообщаться с коллегами по индустрии, задать вопросы спикерам и обсудить услышанное в неформальной обстановке.

Программа вечера:

18:00 — регистрация гостей

18:15 — экскурсия по офису

19:00 — открытие митапа

19:05 — первый доклад (Алексей Чубуков)

19:35 — второй доклад (Владимир Соколовский)

20:05 — перерыв

20:20 — третий доклад (Дмитрий Ефимов)

20:50 — четвёртый доклад (Арина Якимушкина)

21:20 — нетворкинг и афтерпати

Кому будет полезно

Analytics Party подойдёт:

специалистам в области аналитики, продуктовой разработки и дата-инжиниринга

студентам старших курсов и начинающим аналитикам, стремящимся лучше понять индустриальные стандарты

тем, кто планирует переход в сферу анализа данных и хочет разобраться в актуальных вызовах

Это не образовательный курс в классическом понимании, однако митап даёт уникальную возможность получить срез текущего состояния аналитики в крупнейшей ИТ-компании России, понять, какие задачи решаются на практике, и как развивается подход к данным внутри Яндекса.

Где и как участвовать

Митап пройдёт в Санкт-Петербурге по адресу: БЦ «Бенуа», Пискарёвский проспект, 2, корп. 2. Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации. Все материалы мероприятия будут опубликованы под лицензией CC BY-NC 3.0.

По вопросам участия можно связаться с Екатериной Лягиной, DevRel-менеджером Яндекса.

Analytics Party — это возможность одним вечером погрузиться в настоящую продуктовую аналитику, узнать, как работают данные в сервисах, которыми пользуются миллионы.

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