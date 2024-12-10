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xAI запустила генератор изображений Aurora в составе Grok

9 декабря 2024 года xAI объявила о запуске Aurora – модели генерации изображений нового поколения. Генератор уже интегрирован в чат-бот Grok на платформе X и доступен пользователям в ряде стран. Глобальный запуск планируется завершить в течение недели.

киносеанс

Что умеет Aurora: от реалистичных портретов до брендинга

Новая модель, обученная на миллиардах изображений из интернета, предлагает расширенные возможности для создания и редактирования визуального контента:

  • Создает детализированные изображения реальных объектов с сохранением мельчайших особенностей
  • Точно воспроизводит текст и логотипы в сгенерированных изображениях
  • Генерирует фотореалистичные портреты людей

Важное преимущество Aurora – поддержка мультимодального ввода. Пользователи могут загружать собственные изображения для редактирования или использования в качестве референса.

Противоречивые отзывы: от восторга до опасений

Запуск Aurora вызвал неоднозначную реакцию экспертного сообщества. По данным Le Monde, отсутствие жестких ограничений на генерируемый контент уже привело к созданию спорных изображений, включая компрометирующие фото политиков. Это усилило дискуссию об этичности подобных технологий и необходимости их регулирования.

При этом представители Applied Marketing Group отмечают значительный потенциал Aurora для креативных индустрий. По их оценке, инструмент открывает новые возможности для художников и маркетологов, позволяя оперативно создавать качественный визуальный контент.

Новые карьерные возможности в сфере AI

Развитие технологий генерации изображений создает перспективные направления для профессионального развития. На нашем сайте представлены образовательные программы, которые помогут освоить работу с AI-инструментами и применить эти навыки в бизнесе.

Aurora от xAI демонстрирует впечатляющий прогресс в области генерации изображений. Однако успех технологии будет во многом зависеть от того, как индустрия ответит на этические вызовы и вопросы регулирования.

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Дата: 10 декабря 2024
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