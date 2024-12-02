Яндекс запускает «Урок цифры» о технологиях умного транспорта для школьников

Со 2 по 22 декабря 2024 года школьники по всей России смогут узнать, как искусственный интеллект помогает городскому транспорту работать эффективнее. Новый «Урок цифры» под названием «Код города: технологии в движении» демонстрирует, как цифровые технологии влияют на повседневную жизнь и делают передвижение по городу удобнее. Программа акцентируется на практическом применении IT-навыков в реальной жизни, что способствует не только освоению современных технологий, но и пониманию их воздействия на развитие городской инфраструктуры.

Что узнают школьники

На занятиях школьники познакомятся с основами, которые формируют фундамент многих транспортных сервисов. Теория графов объяснит, как с помощью графов моделируются транспортные сети и вычисляются оптимальные маршруты. Алгоритмы поиска кратчайшего пути, такие как алгоритм Дейкстры, помогут понять их применение в реальных условиях. Методы сокращения времени подачи такси будут изучены через анализ больших объемов данных и прогнозирование спроса. Системы подбора попутчиков покажут, как интеллектуальные алгоритмы группируют пользователей для совместных поездок, снижая нагрузку на инфраструктуру. Важно, что обучение строится на практических примерах, таких как использование алгоритмов в такси-сервисах. Это помогает участникам увидеть связь между теорией и реальной жизнью.

Почему это важно

Искусственный интеллект играет ключевую роль в управлении городским транспортом. Например, системы оптимизации маршрутов используются не только в такси, но и в автобусах, каршеринге и даже в управлении светофорами. Эти технологии не только экономят время, но и способствуют снижению углеродного следа, что особенно актуально в условиях борьбы с климатическими изменениями. По данным исследования Глобального института McKinsey, внедрение интеллектуальных транспортных систем может сократить заторы в городах на двадцать процентов и повысить удовлетворенность пользователей на тридцать процентов.

Как организованы занятия

Для учителей подготовлены методические материалы, включающие пошаговые инструкции по темам. Учителя смогут объяснить, как работают современные транспортные сервисы, включая примеры из Яндекс.Такси, какие технологии используются для анализа данных и принятия решений, как математические модели и алгоритмы помогают автоматизировать процессы. Все участники получают сертификаты, подтверждающие их знания, что может стать хорошим дополнением к портфолио школьников.

О проекте «Урок цифры»

Проект реализуется ежегодно при поддержке таких организаций, как АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития РФ и Министерство просвещения РФ. Проект «Урок цифры» входит в национальный проект «Цифровая экономика», который помогает школьникам не только познакомиться с профессиями в IT-сфере, но и увидеть, как технологии меняют мир.

Интерес к технологиям искусственного интеллекта растёт не только среди школьников. Специалисты, желающие освоить новые технологии или сменить профессию, могут найти подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. Программы обучения включают как базовые знания для новичков, так и углубленное изучение машинного обучения, нейронных сетей и алгоритмов для опытных разработчиков.