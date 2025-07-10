Яндекс запустил набор в онлайн-магистратуру
Яндекс запустил набор в онлайн-магистратуру 2025 года — масштабный образовательный проект, направленный на подготовку специалистов в ключевых IT-направлениях. Программы разработаны экспертами компании совместно с преподавателями ведущих технических вузов, а обучение проходит полностью дистанционно с сохранением всех академических льгот очной формы. Это даёт студентам гибкость, необходимую для совмещения учёбы с работой и личной жизнью, и одновременно — возможность получить диплом государственного образца.
Формат подходит как тем, кто уже работает в IT и хочет укрепить свою экспертизу, так и тем, кто стремится сменить профессию, опираясь на системную подготовку и реальную практику.
Программы обучения: от ИИ до DevOps
В рамках магистратуры можно выбрать одно из пяти актуальных направлений:
- Информационная безопасность
- Управление IT-продуктами
- Фронтенд- и бэкенд-разработка
- Специалист по работе с данными и применению ИИ
- DevOps-инженер облачных сервисов
Все программы рассчитаны на два года и предполагают глубокое погружение в профессию. Студенты работают с задачами от Яндекса и партнёрских компаний, пополняют портфолио реальными кейсами, а также могут применять знания в текущей работе. Обучение платное, однако по данным исследования, медианная зарплата магистров в IT превышает зарплату бакалавров на 26%, что делает вложения в образование экономически оправданными.
Что получает студент: учебный трек и возможности
Онлайн-магистратура Яндекса ориентирована на результат и предлагает:
- Лекционные блоки в удобное вечернее время
- Практику на реальных проектах от Яндекса, НКО и бизнес-партнёров
- Индивидуальные фидбеки и ревью от наставников
- Тренировочные собеседования (mock-интервью) с IT-экспертами
- Мастерскую проектов для портфолио и карьерных целей
- Фриланс-трек для тех, кто хочет выйти на рынок как самостоятельный специалист
Большинство студентов совмещают учёбу с работой, а обучение занимает около 25 часов в неделю. За счёт гибкости формата и заранее известных дедлайнов возможна подстройка под личный ритм.
Для кого подойдут эти программы
Магистратура рассчитана на широкую аудиторию:
- Новички, планирующие смену профессии
- Действующие специалисты, желающие углубить знания или расширить зону ответственности
- Те, кто ищет повышение квалификации и диплом гособразца
- Фрилансеры, стремящиеся к системной подготовке и новым заказам
- Кандидаты из других стран — дистанционный формат делает обучение доступным из любой точки мира
Наличие базы или профильного образования не обязательно: можно поступить с нуля, опираясь на подготовку по вступительным гайдам, доступным для каждой программы.
Финансовые и карьерные бонусы
- Образовательные кредиты с льготной ставкой — оформить можно в крупнейших банках
- Налоговый вычет 13% — возврат части стоимости обучения
- Финансирование от работодателя — возможна оплата обучения компанией
Кроме того, выпускники получают поддержку от более чем 4000 компаний-партнёров, готовых рассматривать их на стажировки и вакансии. Многие студенты находят работу в процессе обучения, используя созданное портфолио и рекомендации от наставников.
Как поступить
Всё обучение — от подачи заявки до итоговых экзаменов — проходит онлайн. Подготовиться к вступительным испытаниям можно по открытому гайду, где собраны типовые задания, критерии оценки и советы экспертов. Система перезачётов позволяет учитывать ранее пройденные курсы ДПО.
Чтобы попасть в поток 2025 года, достаточно заполнить форму на сайте. Также доступна консультация по телефону: 8 800 700-93-29 — звонок по России бесплатный.
Если вы пока не готовы к магистратуре, но хотите начать изучать программирование, обратите внимание на подборку лучших онлайн-курсов по программированию. Там собраны проверенные программы по разным направлениям — от фронтенда до анализа данных, с возможностью учиться в удобном темпе и без вступительных испытаний.
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